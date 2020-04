Francesco Trevisanin (1656–1746) maalauksessa Jeesus-lapsi osoittaa kärsimyskukkaa Neitsyt Marialle. Kärsimyskukan (Passiflora sp.) kymmenen terälehteä symboloivat opetuslapsia, poisluettuina petollinen Juudas ja kieltäjä-Pietari. Maalauksen yksityiskohta on mukana The Secret Language of Flowers -teoksessa (Musée du Louvre, 2019). Kuva: Wikimedia Commons

Kuva: Markus Jokela / HS

Näinä poikkeuksellisina aikoina lohtua on etsittävä läheltä. Kuten ihmisen ikiaikaisesta puuhasta, viljelystä.

Tai no, viljely kuulostaa ehkä turhan suureelliselta, kun kyse on muutaman siemenen upottamisesta multaan. Mutta krassi nousee nyt vääjäämättä (vaikka rairuoho jäi kylvämättä, taas) ja keväinen jännitysnäytelmä nimeltä kasvun ihme on käsikirjoitettu. Draaman viimekesäiset epäonnisemmat käänteet parvekkeella ovat ehtineet armeliaasti unohtua.

Arkisesta lähikaupasta on tänäkin keväänä löytynyt narsisseja, tulppaaneja ja jopa keltaisia hyasintteja, vaikka maailman kukkasipulimekassa Hollannissa on jouduttu uutisten mukaan poikkeuksellisesti tuhoamaan valtavat määrät kasveja. Sydäntä särkevä ajatus.

Kestävä narsissi on lupaus keväästä. Nimensä kasvi on napannut kreikkalaisesta mytologiasta, Narkissokselta. Kristillisessä mielessä se symboloi ylösnousemusta ja liittyy paratiisiin. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Taimien kehittymistä seuratessa on hauska siirtää myös kasvikirjat parvekkeelle. Sitten viime kesän pino on taas kasvanut. Päällimmäisenä komeilee viehättävä kangaskansiin sidottu The Secret Language of Flowers, johon taiteilija Jean-Michel Othoniel (s. 1964) on koonnut huo­mioita Louvren taidemuseon loputtomien kokoelmien kukista ja niiden viesteistä. Moni teksteistä liittyy raamatunhistoriaan. Esimerkiksi ruusu ja lilja yhdessä symboloivat Maan kiitollisuutta Kristuksen vuodattamalle verelle, kirjoittaa Othoniel. Neitsyt Mariaan liittyy loputtomasti kukkaissymboliikkaa, lukija huomaa nopeasti, mansikasta särkyneeseen sydämeen.

Näin pääsiäisenä kiinnittää huomiota luku orapihlajasta (Crataegus oxyacantha). Erään legendan mukaan Kristuksen orjantappurakruunu olisi valmistettu orapihlajasta, joten piikikkäässä kasvissa katsotaan olevan Kristuksen voimaa.

Antonello da Massinan (n. 1431–1479) maalaus Cristo alla colonna on vuosilta 1476–1478. – Othonielin kirjan kuvitusta, teos on Louvren kokoelmissa.

Orapihlaja symboloi kirjan mukaan myös neit­seellistä puhtautta ja viattomuutta. Oman kokemuksen mukaan se symboloi puutarhassa lähinnä viheliäisyyttä vaarallisine piikkeineen.

Otnohiel on rakentanut useana vuotena Versailles’n puutarhaan teoksia, joissa kukilla on ollut keskeinen rooli. Kirjan alussa hän kertoo opiskeluvuosistaan, jolloin toimi apulaisena Louvressa ja teki myös yövartiointivuoroja. The Secret Language of Flowers on tehty Louvren lasipyramidin 30-vuotisjuhlan kunniaksi 2019.

Kukat ja laajemminkin kasvit kuvataiteen aiheena heijastelevat mielenkiintoisesti historiaa. Eläimet ja kasvit olivat ihmisen ensimmäisiä kuvan teon kohteita, ja kun kasvitiede kehittyi, kuvittajilla oli keskeinen rooli tieteenalalla. 1600-luvun tulppaanimanian aikaiset kukka-asetelmat ovat barokkisen runsaita ja loistokkaat kukat käsinkosketeltavan elävästi maalattuja.

Eivätkä taiteilijat hylänneet kukkia myöhemminkään. Claude Monet’n, Vincent van Goghin, Henri Matissen ja lukemattomien muiden taidehistorian keskeisten tekijöiden tuotannossa lumpeilla, auringonkukilla ja muilla on kannatteleva rooli. Valokuvauksen suurnaisiin kuuluvan Imogen Cunninghamin (1883–1976) tai taidemaalari Georgia O’Keeffen (1887–1986) kasvit uhkuvat sensuaalisuutta persoonallisesti.

Imogen Cunninghamin valokuvia nähtiin viime kesänä Turun taidemuseossa. Kuvassa Magnolia Blossom, 1925. Kuva: Imogen Cunningham

Pinossani on myös Iskelmäkasvio (Metsäkustannus, 2017). Se käy läpi liljankukat, tulipunaruusut, rentunruusut elikkä horsmat ja monet muut iskelmiin nostetut kukkaset, alppiruususta ja apilasta voikukkaan ja vuokkoihin.

Kirkollisessa symboliikassa kielokin on pystytty yhdistämään Neitsyt Mariaan, tällä kertaa Marian kyyneliin, joita hän vuodatti kuultuaan poikansa tulevasta kohtalosta. Maahan osuessaan kyyneleistä muodostui täydellisiä pikku kelloja. Iskelmän valtakunnassa kielot tuoksuvat huumaten ja soivat kaihoa ja jonkinlaista mystistä tavoittamattomuutta. Taivas ja maa kesän tuoksuja on tulvillaan, lauletaan Kielon jäähyväisissä, jonka ovat levyttäneet esimerkiksi kotkalaiset Valtosen sisarukset eli Harmony Sisters.

Harmony Sisters eli Vera, Maire ja Raija Valtonen 1930-luvulla otetussa kuvassa. Kuva: HS

Kun he muuttivat sodan jälkeen Ruotsiin, Konvaljens avskedia myytiin yli 100 000 kappaletta – tosin sisarusten saama palkkio menestyksestä jäi vaatimattomaan 50 kruunuun laulajaa kohden, kirjoittaa Satu Jaatinen Iskelmäkasviossa. Kielosta ovat laulaneet myös esimerkiksi Maarit ja Johanna Kurkela. Maaritin Laakson lilja viittaa keväiseen laaksoon, josta juontaa kielon tieteellinen nimi Convallaria majalis. Johanna Kurkelan kappaleen nimi on Kielletyt kielot.

Iskelmäkasvioon liittyy myös oma Spotify-soittolistansa, jossa on kymmenittäin lauluja Aikaan sinikellojen -iskelmästä alkaen. Siitähän irtoaa vaikka korona-ajan parvekekonsertti.

Humala oli ennen tuttu näky seinänvierustoilla. Nyt sitä elvytetään. Kuva: yuelan

Ennen konserttia tartun kuitenkin uunituoreeseen Humala­oppaaseen (SKS, 2020) Sen avulla kuka tahansa voi perustaa pienen tai vähän suuremmankin humalatarhan, kansi lupaa. Pitäisiköhän kokeilla?

Kirjassa sukelletaan paitsi oluen valmistukseen, jossa humalalla on tärkeä rooli, hiukan myös kulttuurihistoriaan ja kerrataan esimerkiksi humala-sanan etymologiaa: se löytyy kaikista suomen lähisukukielistä, kuten virosta, liivistä, vepsästä ja vatjasta.

Humala-sanan viittaaminen myös humaltumiseen osoittaa humalakasvin olleen tärkeä oluen mauste myös suomalaisten keskuudessa, hortonomi Veli-Matti Mathlin kirjoittaa.

Jäänteitä humalasta on Suomessa löydetty arkeologisissa kaivauksissa esimerkiksi 1200-luvulta peräisin olevan Kuusiston linnan raunioilta Kaarinasta. Suurimmat humalaviljelmät sijaitsivatkin aikoinaan Turun hiippakunnan alueella.

Vaikka humalat ovat viime vuosikymmeninä kadonneet, kasvi on sitkeä ja kannat ovat kirjan mukaan elvytettävissä juurakoista. Luonnonvarakeskus tutkii parhaillaan kotimaisten humalakantojen alkuperää, Mathlin kirjoittaa. Tämä on hyvä uutinen monille kokeilunhaluisille suomalaisille pienpanimoihmisille, jotka ovat joutuneet tuomaan humalankäpynsä tuontitavarana. Omavaraisuusaste on nousussa, ainakin jossain määrin.

”Suopursu kukkii, rahkasammal aava rannaton on täynnä tuoksua mi hurmaa huumaa”, riimitteli Helena Eeva Suopursu kukkii -iskelmää. Sen sävelsi Kullervo. Kuva: Mika Ranta

Iskelmäkasviosta humalaa ei löydy, siis kasvina, mutta suopursu kylläkin. Suopursu, tuo soiden alppiruusu, on ennen vanhaan sijaistanut köyhemmissä huusholleissa humalaa olutta tehtäessä. Sittemmin sen käytöstä tässä tarkoituksessa on luovuttu, ja hyvä niin: kasvi sisältää myrkyllisiä yhdisteitä, jotka aiheuttivat oluen ystäville tavallistakin pahempaa päänsärkyä. Ei siis kannata kokeilla kotona.

Suopursun uniikista tuoksusta nauttimista ei estä mikään. Pian on taas sen aika.

Jean-Michel Othoniel: The Secret Language of Flowers, Notes on the hidden meanings of the Louvre’s flowers. Musée du Louvre/ Actes syd, 2019. Satu Laatikainen, Jukka Laine, Henry Väre: Iskelmäkasvio, Metsäkustannus 2017. Veli-Matti Mathlin: Humalaopas, oluthumalan kasvatus Suomessa. SKS 2020.