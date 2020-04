Helsingin Sanomissa julkaistiin lokakuussa 1999 lyhyt muistokirjoitus, jossa kerrottiin Bernard Buffet’n (1928–1999) kuolemasta. Toimittaja Markku Saksa kertoi ”Ranskan tunnetuimman taiteilijan” tehneen itsemurhan menetettyään sairauden vuoksi työkykynsä.

Bernard Buffet’n arvoitus on aina kiehtonut minua. 1950-luvun Ranskassa hän oli supertähti, Pablo Picasson haastaja ja Andy Warholin kaltaisten median lemmikkien edeltäjä, joka esiintyi myös Galerie Hörhammerissa Helsingissä vuosina 1962 ja 1965. Nykyinen taideyleisö tuskin muistaa häntä edes nimeltä, saati että Buffet’n teoksia tunnettaisiin. Hän näyttää pyyhkiytyneen kokonaan pois sodanjälkeisen maalaustaiteen historiasta.

Vastauksia kysymyksiin löytyy brittiläisen toimittajan Nicholas Foulkesin kirjoittamasta elämäkerrasta Bernard Buffet: the Invention of the Mega-Artist (2016). Mitä pidemmälle Buffet’n tarinaa lukee, sitä häkellyttävämmältä se vaikuttaa. On ihme, ettei siitä ole tehty elokuvaa.

Bernard Buffet kasvoi köyhässä ja rikkinäisessä perheessä saksalaismiehityksen hiljentämässä Pariisissa. Koulu jäi kesken, mutta piirtäminen maistui. Hän viihtyi Louvressa ja haaveili suurten historiamaalausten tekemisestä. Hän pääsi kuuluisaan École des Beaux-Arts -taidekouluun 15-vuotiaana.

Debyyttinäyttely vuonna 1947 herätti välittömästi taidemaailman huomion. Buffet oli erilainen, väkevä realisti, joka kuvasi suurissa ja synkissä teoksissaan Ranskan miehitysvuosien kurjuutta ja sodan jälkeistä näköalattomuutta. Hän maalasi keskitysleirejä, kärsiviä Kristuksia, alakuloisia asetelmia ja maisemia, joissa puut näyttivät piikkilangasta tehdyiltä. Tavaramerkiksi muodostuneet jäykät mustat ääriviivat korostivat ahdistunutta tunnelmaa.

”Nuori kauhukakara” maalaa Maninessa Montmorencyssa. Ajoittamaton kuva 1950-luvulta. Kuva: Maurice JARNOUX / Getty Images

Buffet nousi pikavauhtia Pariisin älymystöpiirien lemmikiksi ja esimerkiksi eksistentialistifilosofi Jean-Paul Sartren suosikiksi. Hän sai arvostetun Prix de la Critique -kriitikkopalkinnon vain 20-vuotiaana.

Galleristi Emmanuel David hankki heti yksinoikeuden Buffet’n maalauksiin ja sai keräilijät jonottamaan niitä. Hän oli ilmeisen etevä liikemies, sillä maalausten hinnat nousivat jyrkästi. Maalaus, josta vuonna 1948 maksettiin 5 000 frangia, maksoi kymmenen vuotta myöhemmin miljoonan.

Bernard Buffet Château l'Arc -linnansa ateljeessa Etelä-Ranskassa vaimonsa Annabelin kanssa. Kuva on otettu lokakuussa 1963, jolloin Buffet työsti tulevaa näyttelyään. Sen teemana olivat hyönteiset. Kuva: Francois PAGES / Getty Images

Buffet’sta tuli nopeasti sekä kuuluisa että satumaisen rikas. Hänen vuosittaiset yksityisnäyttelynsä Davidin galleriassa olivat seurapiiritapahtumia. Samppanja virtasi.

Nuoren lahjakkuuden maine saavutti myös Pariisissa vierailevat Hollywood-tähdet. Muun muassa elokuvaohjaajat Alfred Hitchcock ja John Huston sekä palvottu Oscar-palkittu näyttelijä Humphrey Bogart ostivat Buffet’n teoksia. Myös Ranskan valtio huomasi nuoren taiteilijan ja osti muutaman teoksen, mitä pidettiin täysin poikkeuksellisena. Esimerkiksi Henri Matisse oli 66-vuotias, kun valtio hankki häneltä ensimmäisen maalauksen.

Bernard Buffet’n Pariisissa helmikuussa 1965 pitämän näyttelyn teemana oli naishahmot. Kuva: Keystone Press Agency

Buffet oli voimiensa tunnossa. ”Picasso? Hän ei merkitse minulle mitään, vaikka onkin hyvä maalari,” hän sanoi Foulkesin elämäkerran mukaan. ”Matisse on pelkkä koristelija.”

Vuoden 1955 näyttely Davidin galleriassa oli šokki ja sellaiseksi tarkoitettu. Esillä oli kolme maalausta sarjasta Horreur de la Guerre (Sodan kauhuja), kukin kooltaan 2,5 x 7 metriä ja täynnä raakaa terroria. Teokset istuivat hyvin aikaan, jossa keskitysleirit ja Hiroshima olivat tuoreessa muistissa. Realismia suosivat ranskalaiskriitikot rinnastivat ne Picasson Guernicaan (1937).

Pilviä alkoi kuitenkin keräytyä horisonttiin. Informalismi oli nousussa, ja sitä suosivien kriitikoiden mielestä Buffet’n edustama realismi oli vanhanaikaista. He pitivät häntä myös itseään toistavana maalarina, joka ei kehittynyt, vaan siirtyi vain aiheesta toiseen.

Bernard Buffet ja maalaus Kotka sarjasta Linnut (1960). Suurikokoinen teos kuvattiin helmikuussa 1960 Paris Match -lehteä varten. Kuva: Philippe LE TELLIER / Getty Images

Sodan kauhuja seuranneet sirkusaiheiset teokset punanenäisine klovneineen vahvistivat epäilyjä. Buffet itse kuittasi kritiikin kateutena.

Menestyvä, elokuvatähden oloinen taiteilija herätti myös aikakauslehtien kiinnostuksen. Buffet kutsui Paris Match -lehden toimittajan ja kuvaajan tutustumaan ylelliseen kartanoon, jonka hän oli hankkinut Pariisin liepeiltä.

Runsaasti kuvitettu juttu ilmestyi Paris Matchissa 4. helmikuuta 1956. Sen värikuvat viestivät Buffet’n halusta jäljitellä yläluokkaista elämäntapaa. Hän esitteli ylpeänä kartanonsa suuria saleja ja puutarhan lampia. Lujimmin lukijoiden mieliin tarttui kuitenkin kuva teräksenharmaasta Rolls-Roycesta ja sen univormupukuisesta kuljettajasta. Sodasta toipuvassa Ranskassa se oli räikeä näky.

Tämä Rolls Royce Silver Phantom kuljettajineen katkaisi Bernard Buffet’n nousun. Taiteilija osti auton 28-vuotiaana. Kuva: Maurice JARNOUX / Getty Images

Tuona päivänä Bernard Buffet lakkasi olemasta Ranskan maalaustaiteen tulevaisuus, elämäkertakirjuri Foulkes kirjoittaa. ”Hänestä tuli taiteilija, joka omisti Rolls-Roycen.”

Buffet ymmärsi tehneensä virheen. Korjatakseen sen hän teki toisen, ehkä vielä pahemman. Viisi päivää myöhemmin vasemmistolainen Lettres Françaises -lehti julkaisi kirjeen, jossa Buffet vertasi itseään Rubensiin ja puolustautui muistuttamalla, että rikkaita taiteilijoita on ollut aina.

Modernin aikakauden taiteilijan aitous ja uskottavuus perustuvat hänen teostensa ohella hänen imagoonsa, siihen että hänen henkilönsä ja teoksensa ovat toisensa näköisiä. Buffet’n kohdalla vaatimus korostui, koska hänestä oli tullut 1950-luvun eksistentialismin kansikuvapoika. ”Buffet munasi itsensä”, runoilija Jean Cocteau totesi. Pariisin taidemaailma ja älymystö käänsivät hänelle selkänsä.

Annabelle Buffet (vas.), Bernard Buffet (kesk.) ja Jean Cocteau Buffet’n näyttelynavajaisissa Pariisissa helmikuussa 1962. Kuva: REPORTERS ASSOCIES

Buffet ehti vielä edustaa Ranskaa Venetsian biennaalissa vuonna 1956 ja pitää retrospektiivisen näyttelyn Pariisissa vain 30-vuotiaana 1958. Mutta pikkuhiljaa hänen teoksensa siirtyivät museoiden seiniltä varastoihin ja hänen nimensä käytännössä katosi taidehistorian sivuilta.

Vaikka Buffet oli erittäin tuottelias­ – hänen arvioidaan tehneen yli 8 000 öljymaalausta sekä tuhansia paperipohjaisia teoksia ja grafiikanlehtiä – harva museo, galleria tai tutkija on kiinnostunut hänestä. Taidehuutokaupoissa voi silloin tällöin törmätä yksittäiseen maalaukseen tai serigrafiaan.

Maalaus Härkätaistelijan pää (1961) oli myynnissä Bonhamin huutokaupassa Lontoossa 2016. Pyyntihinta oli 150 000–200 000 puntaa. Kuva: Max Nash / Zuma

Saksassa ja Ranskassa on 2000-luvulla järjestetty muutamia Buffet-näyttelyitä, viimeisin Pariisin kaupungin modernin taiteen museossa 2017. Näyttelyiden tarkoituksena lienee ollut tarjota mahdollisuus Buffet’n taiteen uudelleenarviointiin, mutta tulokset ovat jääneet vähäisiksi.

Näyttelyt ovat vain vahvistaneet käsitystä, jonka mukaan Buffet oli keskinkertainen, pinnallinen ja maneerinen maalari. Toisaalta ne herättivät paljon ajatuksia esimerkiksi taiteilijan imagosta sekä rahan ja median rooleista sen muotoutumisessa.

Olisiko Buffet selvinnyt paremmin omassa sallivassa ajassamme, Foulkes kysyy useaan otteeseen. En usko, vaikka Jeff Koonsin (s. 1955) ja Damien Hirstin (s. 1965) kaltaisten miljonääritaiteilijoiden suosio puhuisikin ajatuksen puolesta. Viime kädessä Buffet kaatui omaan ahkeruuteensa ja haluunsa miellyttää. Kun teosten määrä kasvoi, niiden laatu laski samassa suhteessa.

1970-luvulla Buffet vetäytyi julkisuudesta. Vaikka taidemaailma ja sen instituutiot torjuivat Buffet’n, muutamat yksityiset keräilijät pysyivät uskollisina. Merkittävin heistä oli Kiichiro Okano, jonka kokoelmassa Shizuokassa Japanissa on yli 2 000 teosta.