”Muutoksen johtamista tässä on oppinut. Ja sen, että muutos voi olla energisoivaa eikä sitä kannata pelätä”, sanoo lauantaina 11. huhtikuuta 50 vuotta täyttävä Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Kun Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta vietti edellisen kerran tasavuosia, juhlat olivat jäädä väliin, koska osa vieraista ei päässyt lennoilleen islantilaisesta tulivuoresta nousseen tuhkapilven vuoksi.

Nyt ajoitus on vielä epäonnisempi. Tänään Kalsta täyttää 50 vuotta, ja juhliin ei pääse kuin oma perhe.

Syynä on tietysti koronavirus.

Se näkyy myös Sanomatalossa, jossa on vahtimestarin mukaan hiljaisempaa kuin jouluna. Lähes koko talo on etätöissä, mutta toimitusjohtaja on tullut pyörähtämään työhuoneellaan.

”Meille tilanne on kaksijakoinen”, Kalsta kommentoi koronaepidemian vaikutuksia suureen mediataloon. ”Toisaalta olemme perustehtävämme ihan ytimessä. Uutissisältöä kulutetaan yli 50 prosenttia enemmän kuin normaalisti ja viihdettä kaivataan. Tuotteidemme kysyntä on kovempaa kuin koskaan ja tilausmäärät kasvavat.”

”Sitten taas osa liiketoiminnasta rahoitetaan mainonnalla, joten sitä kautta tilanne vaikuttaa taloudellisesti sekä meihin että koko media-alaan yleisesti. Aika rajustikin.”

Uutistoimituksissa ei ole ainakaan työstä pulaa, kun lukijat kaipaavat ajantasaista tietoa koronaviruksen leviämisestä ja vaikutuksista.

Täysin päinvastainen tilanne on Sanoma Median omistamassa Nelonen Media Live -yhtiössä, joka vastaa muun muassa kymmenien festivaalien järjestämisestä. Kaikki kevään konsertit jäävät väliin, ja nyt uhka leijuu perinteisesti kiireisen kesäsesongin yllä.

Keski-Euroopassa useita suuria festivaaleja on jo peruttu, mutta Suomessa odotellaan vielä.

”Tulevien viikkojen viranomaispäätökset ovat todella tärkeitä. Odotamme selkeitä päätöksiä siitä, minkälaisia tapahtumia kannattaa järjestää ja minkälaisia ei. Tässä tilanteessa on tärkeää säilyttää vastuullisuus”, Kalsta muistuttaa.

”Todennäköista on myös se, että esiintyjät peruvat tai siirtävät kokonaisia kiertueita. Tapahtuma-alalla kysymysmerkit ovat valtavia ja riskit suuria tulevien kuukausien aikana.”

Tuhkapilvien ja koronan lisäksi Kalstalla on myös muuten kokemusta erityisistä ajoista. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1995, jolloin Suomi ei ollut vielä toipunut vuosikymmenen alun syvästä lamasta.

”Kenelläkään ei ollut silloin sellaista ajatusta, että minulle kuuluu kaikki, tuokaa punainen matto ja tulkaa hakemaan – mikä ehkä oli ollut tilanne viittä vuotta aikaisemmin. Se oli upeeta, jos ylipäätään sai töitä.”

Kalsta pääsi töihin ruotsalaiseen paperiyritykseen SCA:n harjoittelijaohjelmaan, jonka kautta tulivat tutuiksi päivittäistavaroiden myynti ja markkinointi. Sieltä matka jatkui Sanomiin, kun hän aloitti Nelonen Median markkinointijohtajana vuonna 2001. Samalla avautui uudenlainen maailma.

”Niistä työhaastatteluista on jäänyt mieleen se, että ne olivat ihan erilaisia kuin yleensä”, hän muistelee. ”Multa kysyttiin, että mitä kirjoja olen lukenut, mitä leffoja katsonut, missä teattereissa käynyt… Mä olin, et okei, täällä on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita jostain muustakin kuin tuloslaskelmista.”

Nelosella työskentelemiään vuosia Kalsta kutsuu ”media-alan korkeakoulukseen”. Vuosituhannen alussa mainosrahoitteisia tv-kanavia oli Suomessa vain kaksi, ja Nelonen oli niistä uusi haastaja. Kun pesti päättyi, tv-markkinat olivat digitalisoituneet ja kanavia oli valtava määrä. Samalla radiokanavista oli tullut merkittävä osa Nelosen toimintaa.

”Selkeää urasuunnitelmaa minulla ei koskaan ole ollut, enkä ole ollut tittelien perään”, Pia Kalsta sanoo. ”Olen ollut kiinnostuneempi uuden oppimisesta ja kehittymisestä.” Kuva: Outi Pyhäranta / HS

”Muutoksen johtamista tässä on oppinut. Ja sen, että muutos voi olla energisoivaa eikä sitä kannata pelätä.”

Lisää muutoksia oli edessä, kun Kalsta siirtyi Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajaksi 2015. Etenkin printtimyynnin lasku oli nakertanut tulosta, joten edessä oli kivuliaita päätöksiä: uudelleenjärjestelyjä ja irtisanomisia.

”Siihen aikaan yritys oli todella heikosti kannattava. Sanoma oli kokoelma yrityksiä, joilla oli hyvin erilainen kulttuuri, erilaiset toimintatavat, erilaiset järjestelmät ja erilainen tapa toimia. Kolmen vuoden muutosohjelman aikana kaikki kyseenalaistettiin, ja talo käännettiin kestävällä tavalla kannattavaksi. Se oli pakko tehdä.”

”Niiltä vuosilta on kyllä jäänyt yölamppu mieleen”, hän huokaa.

Mikä onnistui muutostyössä talouden tervehdyttämiseksi?

”Ainakin se, että kaikessa tekemisessä asiakas on laitettu keskiöön. Se on toiminut vähän niin kuin majakkana digitaalisen muutoksen keskellä. Aina on katsottu asiakasta, kun olemme miettineet, mitä ja miten tehdään.”

Entä mitä muutoksia 50 vuoden rajapyykin ylittäminen merkitsee omassa elämässä?

”Kyllähän sitä pohtii paljon”, Kalsta naurahtaa. ”Toivottavasti elämä tuo jatkossakin uusia asioita ja mielenkiintoisia ihmisiä eteen. Selkeää urasuunnitelmaa minulla ei koskaan ole ollut, enkä ole ollut tittelien perään. Olen ollut kiinnostuneempi uuden oppimisesta ja kehittymisestä.”

”Ehkä tähän viisikymppisyyteen kuuluu sellainen asia, että me ollaan perheen kanssa alettu mökkeillä Vierumäellä, missä pääsee myös sporttaamaan paljon. Ja aiemmin minä olin se, joka sanoi, että en ymmärrä ihmisiä, joilla on mökki.”

Helsingin Sanomat on osa Sanoma Media Finland -konsernia.