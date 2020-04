Erilaisista ihmiskunnan kohtaloksi koituvista taudeista on tehty elokuvia maailman sivu. Oli vain ajan kysymys, koska nyt todeksi tullut koronapandemia herättäisi elokuvantekijöiden kiinnostuksen.

Tällä hetkellä valmiina on ainakin kaksi korona-aiheista elokuvaa. Kanadalaisen Mostafa Keshvarin kirjoittama, ohjaama ja tuottama Corona: Fear is a Virus kertoo seitsemästä hissiin jumiin jäävästä naapurista sekä kaaoksesta joka seuraa, kun yksi heistä alkaa yskiä. Keshvarin indie-elokuvaa kutsutaan muun muassa The Guardianissa ja The New York Timesissa ensimmäiseksi koronaa käsitteleväksi elokuvaksi.

63 minuutin mittainen draamaelokuva on kuvattu helmikuussa Vancouverissa, yhdellä otolla ja käsivaralla realistisen vaikutelman saavuttamiseksi. Elokuva käyttää koronapandemiaa symbolina, jonka kautta tarkastella pelon ja rasismin ilmenemistä talon asukkaissa.

Keshvar kertoo Hollywood Reporterin haastattelussa saaneensa idean tammikuussa lukiessaan hississä kiinalaisiin turisteihin kohdistuneista hyökkäyksistä. Elokuvassa hississä alkaa yskiä nimenomaan kiinalainen, taloon vasta muuttanut nuori nainen (Traei Tsai). Toiset hississä olijat kuitenkin epäilevät häntä taudinkantajaksi jo hänen astuessaan hissiin, ainoana perusteenaan hänen alkuperänsä.

Ohjaaja kannusti näyttelijöitä improvisoimaan vuorosanojaan. ”Siinä näkyy hahmojen raakuus. He puhuvat toistensa päälle ja pelosta tulee totta”, Keshvar sanoo.

Elokuvan tekohetkellä helmikuun puolivälissä covid-19 ei vielä ollut se maailmanlaajuinen pandemia, joka parhaillaan leviää myös Pohjois-Amerikassa. Keshvarin kotikaupungissa Vancouverissa on iso kiinalais-kanadalainen yhteisö, johon kohdistui jo varhaisessa vaiheessa koronaviruksen herättämää muukalaispelkoa ja -vihaa.

”Silloin se tunnettiin vielä kiinalaisena viruksena, mutta nyt kenellä tahansa voi olla se, joten se ei ole vain yhden rodun ongelma. Nyt ihmiskunnan on yhdistettävä voimansa viruksen voittamiseksi”, ohjaaja toteaa. ”Virus ei syrji ketään, joten miksi meidänkään pitäisi?”

Keshvarin oli tarkoitus esittää Corona: Fear is a Virusta eri elokuvafestivaaleilla, mutta tapahtumien peruunnuttua hän etsii elokuvalle suoratoistomahdollisuutta ja toivoo sen olevan katsottavissa huhtikuun loppuun mennessä.

”Mielestäni ei ole epäeettistä tehdä pandemiasta kertovaa elokuvaa juuri nyt,” sanoo elokuvakriitikko Noah Gittell BBC:n haastattelussa. ”Mutta ajattelen myös, että me tarvitsemme aikaa käsitellä traumoja kuten tämä, jonka keskellä nyt elämme. Enkä usko, että näin kiireellä tehty elokuva antaa ihmisille aikaa ja olisin yllättynyt, jos sillä olisi mitään todella merkittävää sanottavaa siitä, mitä me nyt käymme läpi.”

Toinen korona-aiheinen elokuva suhtautuu aiheeseensa vähemmän vakavasti. Full Moon Features -yhtiön julkaisema kauhuelokuva Corona Zombies on kieli poskessa tehty eksploitaatioelokuva, jonka kuvamateriaalissa yhdistetään kahta vanhempaa elokuvaa, Virus – l'inferno dei morti viventi (1980) sekä Zombies vs. Strippers (2012).

Charles Bandin ohjaamassa elokuvassa vanhojen elokuvien dialogi on dubattu ja sekaan on heitetty uutiskuvaa sekä muutama kohtaus, joissa elokuvan ainoa varsinainen näyttelijä, Barbie (Cody Renee Cameron), valittaa puhelimessa parhaalle ystävälleen käsidesin puutetta kaupoissa.

Pian Barbie huomaa wc-paperin loppuneen juuri, kun hänen pitäisi päästä vessaan. Paniikin vallassa oleva Barbie avaa television, jossa on tarjolla pelkkää covid-19-pandemiaa. Uutiset paljastavat, että koronavirus syntyi Scambellin keittotehtaalla Kiinan Wuhanissa erästä pilaantunutta ”lepakkokeittoa”.

Barbien kotimaassa Yhdysvalloissa puolestaan ihmiset uhmaavat eristäytymissuosituksia ja lähtevät joukolla paikalliselle strippiklubille, jossa ilta kääntyy nopeasti kannibaaliorgioiksi – Corona Zombiesissa virukseen kuolleet muuttuvat tietenkin välittömästi lihaa syöviksi zombeiksi.

Elokuvan pääsee katsomaan Full Moon Featuresin sivuilta, jossa käyttäjäksi kirjautuminen maksaa 3,99 euroa kuussa.