Suomen elokuvahistoriaan kuuluu lukemattomia elokuvaprojekteja, jotka ovat jääneet kovasta yrityksestä huolimatta tekemättä – eikä nyt puhuta Markus Selinin Mannerheimista, vaan paljon vanhemmista, mutta vähintään yhtä suuruudenhulluista suunnitelmista. Uutuuskirja kerää toteutumattomat kotimaiset elokuvat yksiin kansiin.

Julkaistu: 2:00

Jörn Donnerin Tuntematon sotilas.

Hvitträskin kartanossa kuvattu Edgar Allan Poe -filmatisointi, tähtenään David Bowie.

Speden Seitsemän veljestä.

Jättibudjetilla tehty Tuhannen ja yhden yön tarinat -animaatio, jossa Sindbad kohtaa Kalevalan hahmot.

Hyvät herrat -elokuva.

Siinä vain muutama elokuva, joita Suomessa on yritetty vuosikymmenien varrella tehdä, mutta jotka ovat kaatuneet syystä tai toisesta.

Jotkut niistä ovat jääneet hähmäisiksi suunnitelmiksi, jotkut tyssänneet käsikirjoitusvaiheeseen ja jotkut esituotantoon. Joitakin harvoja on ehditty hieman kuvatakin, ei tosin montaa.

Valtaosa projekteista on kaatunut arvattavaan syyhyn: rahaan. 1960-luvun lopusta lähtien Suomen elokuvasäätiöltä saatu tuki on ollut avainasemassa elokuvan toteutumiseen. Moni suunnitelma on jäänyt siihen, kun säätiöltä ei ole rahaa herunut.

Mutta on myös lukuisia tapauksia, joissa säätiön tukipäätös on ollut myönteinen, eikä elokuva ole siltikään nähnyt päivänvaloa. Tukiraha on lopulta vain osa budjetista. Vaikka filmiä ei kuvattaisi lopulta metriäkään, suunnitteluvaiheisiin on saattanut kulua tekijöiltä vuosia ja rahaa palaa miljoonia markkoja tai euroja. Turhaan.

Suomi-elokuvan historian tätä puolta kartoitetaan Niko Jutilan tuoreessa kirjassa Poikki! Toteutumattomat kotimaiset elokuvat (Aviador 2020).

Niko Jutilan kirjan kansi.

Ja se on kiehtovaa luettavaa. Omasta mielestäni monella tapaa kiehtovampaa kuin tavalliset elokuvahistoriikit. Siitäkin huolimatta, että aihe voi kuulostaa äkkiseltään kuivalta.

Valmistuneiden elokuvien tekovaiheet sisältävät usein suurta draamaa: hikeä, verta, vaaroja, viime hetken epäonnistumisia ja onnistumisia.

Toteutumattomien elokuvien taustalta taas löytyy arkisemman kuuloisia vastoinkäymisiä. Torjuttuja tukihakemuksia, konkursseja tai potentiaalisten rahoittajien tyhjää puhetta. Tai luovia erimielisyyksiä, joiden seurauksena käsikirjoitukset hautautuvat jonnekin pölyttymään.

Poikki! -teoksen historiankirjoitus päättyy vuosituhannen vaihteessa tyssänneeseen Anssi Mänttärin Kekkonen-elokuvaan. Se on hyvä ratkaisu: tekemättä jääneitä suomalaisia elokuvia löytyy toki 2000-luvultakin, kuten Markus Selinin Mannerheim-suurprojekti, mutta niitä on puitu lehdissä ja muissa lähteissä tarpeeksi aivan viime vuosina.

Niin kauan kuin Suomessa on tehty elokuvia, on niitä myös jäänyt valmistumatta, yrityksistä huolimatta.

Ensimmäinen suomalainen näytelmällinen lyhytelokuva oli Teuvo Puron, Teppo Raikkaan ja Frans Engströmin Salaviinanpolttajat vuodelta 1907. Sama kolmikko ryhtyi pian sen jälkeen kuvaamaan kolmea uutta elokuvaa, tällä kertaa komedian sijaan vakavia draamoja.

Ne olivat Minna Canthin näytelmiin perustuvat Sylvi ja Anna-Liisa sekä ruotsalaisen Axel Jäderin romaaniin perustuva Hyökyaaltoja. Kaikki ne kuvattiin valmiiksi, vaikka Suomessa ei ollut tuolloin minkäänlaisia elokuvastudioita, ja filmit lähetettiin Tanskaan kehitettäviksi. Anna-Liisa ja Hyökyaaltoja kuitenkin tuhoutuivat kööpenhaminalaisessa laboratoriossa.

”Voi siis sanoa, että suomalainen näytelmäelokuvatuotanto ei ollut päässyt vielä alkuunkaan, kun oli jo olemassa kaksi toteutumatonta elokuvahanketta – vaikka ne ehdittiinkin kuvata”, Jutila kirjoittaa.

Sylvin materiaalit sentään palasivat, elokuva valmistui 1913 ja sitä esitettiinkin menestyksekkäästi Suomessa. Alkujaan 48-minuuttisen elokuvan materiaalista osa on säilynyt. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto on tehnyt siitä noin puolituntisen digitaalisen kopion, jonka voi katsoa Elonetin sivuilta.

Ammattimainen elokuvanteko alkoi Suomessa 1920-luvun taitteessa, kun 1919 perustettiin Suomen Filmikuvaamo, josta tuli kaksi vuotta myöhemmin Suomi-Filmi Oy. Suomalaisen elokuvan niin kutsuttu kulta-aika alkoi 1930-luvulla ja kesti 1950-luvun loppuun, vaikka katkesikin hetkellisesti sotiin ja niitä seuranneeseen pula-aikaan.

Talvisodan jalkoihin joutui pienen Karhu-Filmin tuotanto Kultainen kotimaa, jonka pääosaa esitti 1938 Miss Euroopaksi kruunattu Sirkka Salonen. Kokonaan kuvattu elokuva yksinkertaisesti katosi, eikä edes käsikirjoitus ole säilynyt. Jutilan kirjassa elokuvaa veikkaillaan jonkinlaiseksi Suomea esitelleeksi matkailukomediaksi.

Jatkosodan alkamiseen taas katkesi kaksi Toivo Särkän suunnittelemaa historiallista suurelokuvaa: Mika Waltarin käsikirjoittama Kaarina Maununtytär sekä J.L. Runebergin runokokoelmaan perustuma Vänrikki Stoolin tarinat, joka Waltarin oli myös tarkoitus käsikirjoittaa. Jälkimmäistä varten ehdittiin hankkia vain pukukankaita, joita hyödynnettiin myöhemmin muissa elokuvissa.

Kesken jääneitä projekteja löytyy tältä aikakaudelta runsaasti muitakin, mutta kirjan kiinnostavin anti alkaa kulta-ajan päättäneestä murrosvaiheesta. Televisioiden valtava yleistyminen 1960-luvun alussa johti elokuvastudioiden alamäkeen kaikkialla maailmassa. Suomessa yksi kuolinisku oli vuonna 1963 alkanut Näyttelijäliiton elokuvarooleja koskenut lakko. Liitto halusi näyttelijöille lisäkorvauksia elokuvien tv-esityksistä, mihin elokuvatuottajat eivät suostuneet.

Lakko kesti kaksi ja puoli vuotta ja sen suoraksi ”uhriksi” jäi neljänneksi kaavailtu Komisario Palmu -elokuva Lepäisit jo rauhassa, Komisario Palmu.

Palmu-elokuvien pääosakolmikko Joel Rinne, Matti Ranin ja Leo Jokela kuului lakon piiriin, ja Rinteen veli Jalmari oli Näyttelijäliiton puheenjohtaja. Tuotantoyhtiö Fennada-Filmin toimitusjohtaja Mauno Mäkelä taas oli Suomen filmivalmistajien liiton puheenjohtaja, eli käytännössä lakon toinen osapuoli. Kompromissit eivät tässä tilanteessa onnistuneet.

Vuonna 1969 perustettiin Suomen elokuvasäätiö, ja kotimainen elokuvanteko muuttui kilpailuksi sen myöntämistä tukirahoista.

Pertti ”Spede” Pasanen oli 1960-luvulla niitä harvoja elokuvantekijöitä, jonka elokuvat säännöllisesti menestyivät – siis jo ennen elokuvasäätiön perustamista.

Aina ne eivät silloinkaan toteutuneet. Ensimmäinen suunnitelman asteelle jäänyt Spede-elokuva oli Riemuloma Teneriffalla, joka piti nimensä mukaisesti kuvata suositussa Espanjan lomakohteessa. Pasanen tiedotti itsensä ja Simo Salmisen tähdittämästä elokuvasta 1968, käsikirjoitus oli valmis jo alkusyksystä ja syksyllä pitivät alkaa myös sen kuvaukset. Samoihin aikoihin Spede suunnitteli myös laulaja Ilkka Lipsasen eli Dannyn tähdittämää värielokuvaa, joka oli määrä kuvata Rio de Janeirossa.

Kuvaukset eivät kummassakaan koskaan alkaneet, ja Spede vaikeni projektit kuoliaaksi. Syy jäi epäselväksi, mutta Jutilan kirjassa kerrotaan mahdolliseksi syyksi Speden tuotantoyhtiön tuolloiset vakavat rahahuolet.

Spede Pasanen elokuvassa Näköradiomiehen ihmeelliset seikkailut (1969). Kuva: HS-arkisto

Vaikka Spede väitti vuosikymmeniä, että elokuvasäätiö ei suostunut rahoittamaan hänen elokuviaan, hän sai itse asiassa säätiön historian toisen julkisen tuotantotuen vuonna 1971. Kyseessä oli lastenelokuva Kauhukakara joka sekin jäi lopulta tekemättä. Kauhukakaran piti Speden treatmentin mukaan kertoa Yngvestä, joka kasvaa kuudessa kuukaudessa vauvasta aikuisen miehen kokoiseksi.

Ilmeisesti Spede ei kuitenkaan pitänyt lastenelokuvaa tarpeeksi varmana menestyksenä, sillä hän luopui projektista. Hänen pyynnöstään lainavaraus siirrettiin ensin Poika tietää kaiken -nimiselle elokuvalle, joka sekään ei toteutunut, ja lopulta lännenkomedia Hirttämättömille, joka sentään tehtiin ja sai ensi-iltansa 1971.

Tällaistä tukien siirtelyä harrastivat samalla vuosikymmenellä muutkin elokuvantekijät säätiön kanssa. Spede yritti niin taas kaksi vuotta myöhemmin. Hän sai säätiöltä lainavarauksen Hautakivet huipulle -nimistä poliittista satiiria varten, päätti luopua tästäkin projektista ja siirtää varauksen Viulut-nimiselle komedialle. Tähän säätiö ei enää suostunut. Samana vuonna Spede teki sitten ilman tukea ensimmäisen Uuno Turhapuro -elokuvan.

Julkista tukea Spede sai myöhemmin kuitenkin moniin muihin elokuviinsa, vaikka jaksoi siitä huolimatta raivota julkisesti elokuvasäätiötä vastaan. Speden ja säätiön kipeästä suhteesta kerrotaan enemmän Kalle Kinnusen viime syksynä ilmestyneessä Elokuvasäätiön tuella -historiikissa (SKS).

1990 Spede haki ja sai säätiön perussuunnittelutukea Seitsemän veljestä -elokuvalleen. Speden Seitsemästä veljeksestä piti hänen mukaansa tulla iloinen musikaali, jossa veljekset laulavat ja tanssivat. Aleksis Kivikin olisi esiintynyt filmissä ja katsellut ikkunasta veljesten menoa. Veljeksinä nähtäisiin Vesa-Matti Loiri, Simo Salminen, Pirkka-Pekka Petelius, Aake Kalliala, Spede itse, Heikki Kinnunen ja Juha Muje ja Venlana Arja Koriseva.

Samaa suunnittelutukea Spede sai 1991 myös elokuvalle, jolla ei ollut edes nimeä. Se oli merkitty listalle vain ”jännäri (Vesku Loiri)”. Näitäkään elokuvia ei koskaan tehty. Sen sijaan Speden ohjaajatestamentiksi jäänyt Naisen logiikka tehtiin, vastentahtoisesti tosin, koska muuten siihen myönnetyt elokuvasäätiön tukirahat olisi pitänyt maksaa takaisin. Elokuvasta voi lukea lisää täältä .

Spede-anekdootti löytyy vielä Jaakko Pakkasvirran ohjaaman Franz Kafka -filmatisointi Linnan yhteydestä. Elokuva kyllä tehtiin ja sai ensi-iltansa 1986, mutta erilaisena kuin mitä Pakkasvirta oli tarkoittanut. Pääosaa esitti Carl-Kristian Rundman, kun Pakkasvirta oli alun perin rakentanut koko elokuvasuunnitelman Vesa-Matti Loirin persoonan varaan. ”Omista” näyttelijöistään kateellinen Spede ei kuitenkaan päästänyt Loiria elokuvaan.

”Minusta se osoitti aivan tautista ajattelutapaa ja sanoinkin Spedelle, että sinä varmaan kuolet pian, kun olet noin skitsofreeninen ja typerä”, Pakkasvirta muisteli kirjan mukaan vielä vuosikymmeniä myöhemmin.

Monet Suomi-filmin kulta-ajalla aloittaneet tekijät yrittivät sopeutua uuteen säätiöaikaan. Usein huonolla menestyksellä. Elokuvien tyylit ja yleisön mieltymyksetkin olivat luonnollisesti 1970-luvulta eteenpäin muuttuneet.

1950-luvun Pekka ja Pätkä -elokuvista kaikkiaan yksitoista ohjannut Armand Lohikoski yritti vuonna 1972 ryhtyä tekemään vielä yhtä Puupää-elokuvaa, Esa Pakarisen aloitteesta. Lohikosken elokuvasuunnitelman nimi oli Pekka ja Pätkä palokuntalaisina, ja se kuulostaa aika samanlaiselta kuin vanhatkin Puupäät. Pekka, Pätkä ja talonmies Pikkarainen perustavat vapaapalokunnan, Topi Kärjen musiikkia kuullaan.

Koska Masa Niemi ja Siiri Angerkoski olivat jo kuolleet, Pätkän rooliin kaavailtiin Leo Jokelaa ja Justiinaksi Ritva Valkamaa. Elokuvasäätiön tukea ei herunut.

Pekka ja Pätkä tekivät lopulta comebackin Visa Mäkisen 1980-luvulla ohjaamissa elokuvissa ja tv-sarjassa. Sen sijaan Pekka Lehdon koko 1990-luvun ajan suunnittelema Pekka ja Pätkä homoina -elokuvaprojekti ei saanut missään vaiheessa tuotantotukea.

Risto Orko kotonaan Pihlajatiellä Helsingissä syyskuussa 1999. Kuva: Pentti Koskinen / HS

Suomi-Filmi Oy oli aktiivinen vielä 1980-luvullakin. Vuonna 1899 syntynyt ja uransa 1930-luvulla aloittanut Risto Orko ja Suomi-Filmi hakivat silloin tukea realistiselle ja nykyaikaiselle huumerikollisuudesta kertovalle elokuvalle. Lunta suonissa -nimisen hankkeen käsikirjoittajaksi oli palkattu rikoskirjailija Pentti Kirstilä ja asiantuntija-apua esimerkiksi Keskusrikospoliisista.

Elokuva sai säätiöltä käsikirjoitustukea, mutta ei enää tuotantotukea – jälkimmäisen hakemukseen kuului Orkon saatekirje, jossa hän heti aluksi valitti saadun käsikirjoitustuen pienuutta. Tuotantotuki jäi saamatta, ja Suomi-Filmi ajettiin pikkuhiljaa alas.

Matti Kassila. Kuva: Helsingin Kaupunginteatteri/Harri Harjunpää

1949 ensimmäisen elokuvansa ohjannut Matti Kassila jatkoi uraansa aktiivisesti vielä 1970-, 1980- ja 1990-luvuillakin. Toteutumatta jäi silti moni hänen suunnittelemansa elokuva, kuten uusi kabaree-henkinen Jääkärin morsian -musikaali.

Sekä Jörn Donnerin tuottama ja Kassilan ohjaama toinen Tuntematon sotilas -filmatisointi, josta Donner tiedotti suureen ääneen ensimmäisen kerran jo vuonna 1968. Hanketta yritettiin saada käyntiin monen vuoden ajan, aluksi Donnerin sanoin ”superfilminä, spektaakkelina” ja lopulta pienimuotoisena tv-elokuvana ennen kuin Donner hylkäsi hankkeen kokonaan.

Edvin Laine. Kuva: Kaius Hedenström

Ensimmäisen Tuntemattoman ohjanneen Edvin Laineen ura päättyi karummissa merkeissä. Hän yritti vielä 1980-luvun puolivälissä, yli 80-vuotiaana, saada ohjatuksi suurta Sibelius-elämäkertaelokuvaa. Säätiön tukea hän ei kolmituntiselle epookille edes hakenut, vaan lähetti rahoituspyyntöjä esimerkiksi Kansallis-Osake-Pankille sekä Suomen valtiolle, jälkimmäiselle pääministeri Kalevi Sorsalle osoitetulla kirjeellä.

Kuvauksetkin ehdittiin aloittaa, tavallaan: 1988 Laine vei elokuvan kertojaksi suunnitellun, Sibelius-kirjoja kirjoittaneen musiikkihistorioitsijan Erik Tawastjernan Helsingin Sibelius-monumentin eteen kertomaan kameralle säveltäjästä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tätä kohtausta piti käyttää elokuvassa epilogina tai prologina. Laine kuoli 84-vuotiaana 1989 ennen kuin varsinaiset kuvaukset ehtivät alkaa.

Sibelius-elokuvan ohjasi lopulta 2001 Timo Koivusalo. Hän on kirjassa mukana myös toteutumattoman ensimmäisen Pekko Aikamiespoika -elokuvan myötä. Visa Mäkisen 1990-luvun alussa suunnitteleman elokuvan juonessa Pekko yrittää suojella kotikylänsä vieressä sijaitsevaa vuorta rautatietunnelin rakentamiselta, sillä vuoren sisällä asuu Joulupukki. Elokuva ei toteutunut, joten Koivusalo teki Pekosta ilman Mäkistä oman tv-sarjan sekä liudan elokuvia.

Hämmästyttävintä luettavaa Jutilan kirjassa ovat monet suuruudenhullut kansainväliset tuotannot, joita Suomessa on yritetty saada käyntiin 1980-luvulta lähtien.

Michael Franck. Kuva: Seppo Solmela

Tuolla vuosikymmenellä esimerkiksi nuori suomalainen Michael Franck muutti diplomaatti-isänsä mukana Iranin Teheraniin ja innostui siellä paikallisesta kulttuurista niin, että alkoi suunnitella Tuhannen ja yhden yön tarinoista suomalais-iranilaista piirroselokuvaa. Siinä Sindbad-sankari seikkailisi pohjoisessa fantasiamaassa, kohdaten Kalevala-hahmoja ja Joulupukin.

Hanke paisui paisumistaan suomalais-amerikkalaiseksi suurelokuvaksi, jonka ohjaajaksi oli tulossa The Blues Brothers- ja Prinssille morsian -ohjaaja John Landis. Franck kaavaili elokuvan oheistuotteiksi muun muassa jättimäisiä teemapuistoja. Elokuvasäätiö tuki projektia vuosien aikana yli miljoonilla markoilla, ilman että sekuntiakaan lopulta kuvattiin.

Huikentelevaista hanketta ja hukkaan menneitä rahoja päiviteltiin 1990-luvulla taajaan suomalaislehdissä. Sekä ajankohtaisessa huumorisarjassa Hyvät herrat. Siitäkin muuten suunniteltiin elokuvaa samaisella vuosikymmenellä.

Kauppaneuvos Paukku ja murhamakkara -elokuvassa Paukku (Matti Tuominen) sekaantuu venäläismafian huumekauppaan, Tollo (Eero Melasniemi) viuhahtelee ja molemmat osallistuvat Naisten kymppiin naisiksi pukeutuneina. Tai siis tällaista olisi valkokankaalla nähty, mikäli elokuva olisi tehty.

Taavi Kassila. Kuva: Pete Aarre-Ahtio

Miljoonia markkoja tukirahaa meni myös Matti Kassilan pojan Taavi Kassilan Elämän ja kuoleman juoksu -sotaelokuvalle, josta piti tulla myös Suomen itsenäisyyden 75-juhlavuoden virallinen elokuva vuonna 1992.

Laila Hietamiehen Hylätyt talot, autiot pihat -romaaniin perustuva elokuva ehdittiin ennakkosuunnitella pitkälle ja lavasteetkin rakentaa, mutta taas kerran filmille ei päätynyt mitään. Kassila lähti viemään projektia Yhdysvaltoihin ja alkoi tehdä siitä englanninkielistä suurtuotantoa. Lopputuloksena oli vain kasoittain hukkaan heitettyä rahaa ja Taavi Kassilan elokuvauran päättyminen.

Päivi Hartzell. Kuva: Seppo Solmela

Lama-ajan kansainvälisistä suurprojekteista erikoisimpia on Lumikuningattaren (1986) ohjaajan Päivi Hartzellin Don Quijote -aiheinen fantasiaelokuva, jota yritettiin jälleen 1990-luvun alussa saada käyntiin vuosien ajan. Ja jälleen paloi miljoonia markkoja elokuvasäätiön tukirahoja.

Hartzellin tarinassa maalaukseen vangittu Don Quijote herää henkiin yhdysvaltalaisessa pikkukaupungissa ja muun muassa taistelee satamanostureita vastaan. Mitään Suomeen liittyvää elokuvassa ei ole, niinpä sitä lähdettiin tekemään englanniksi brittituottajien avustuksella. Päärooleihin ”kaavailtiin” milloin John Cleeseä, milloin Gene Hackmania ja milloin Val Kilmeriä. Budjetti kyllä pysyi näiden nimien ulottumattomissa.

Huipputähdistä haaveiltiin myös Pekka Lehdon 1990-luvun elokuvasuunnitelmaan Lee Harvey Oswaldista Suomessa (joka sentään perustuu historiallisiin faktoihin). Oswaldin roolissa Lehto olisi nähnyt mielellään esimerkiksi Leonardo DiCaprion, River Phoenixin tai tämän veljen Joaquinin.

Yhdysvaltoihin nuorena muuttanut Eila Ketola puuhasi pakkomielteisesti 1980-luvulla Valkoinen peura -uusintaversiota. Ohjaajan pallia tarjottiin muun muassa David Lynchille, Peter Weirille ja Jean-Jacques Annaudille.

Legendaarinen brittiohjaaja Michael Powell halusi 1980-luvulla vanhoilla päivillään kuvata Edgar Allan Poe -filmatisoinnin Usherin talon häviö Uudellamaalla Hvitträskin kartanossa. Muun muassa Punaiset kengät (1949) ohjannutta Powellia fanittaneet Francis Ford Coppola ja Martin Scorsesekin lupautuivat elokuvaan tuottajiksi. Ja ketäs pääosiin?

”Se olisi ollut se dream team, [Isabella] Rossellini ja David Bowie. Ne oli ne, mistä puhuttiin”, suomalaistuottaja Marko Röhr kertoo kirjassa.

Kuten Edvin Laine, myös Powell ehti kuolla ennen kuin projekti eteni kuvausvaiheeseen asti.