Anna Netrebko on yksi Kotona-gaalan esiintyjistä. Kuvassa hän laulaa Metropolitanin lavalla Jevgeni Onegin -oopperassa. Kuva: Ken Howard / Metropolitan Opera

New Yorkin Metropolitan Opera eli Met on perunut monien muiden oopperatalojen tapaan kaikki kevätkauden näytöksenä. Mutta nyt perinteikäs talo on kehitellyt uuden keinon tyydyttää oopperanystävien musiikinnälkää, ja tästä pääsee nauttimaan kuka tahansa.

Samalla päästään kurkistamaan johonkin, mihin yleensä ei ole asiaa: huippulaulajien koteihin.

Met aikoo järjestää uudenlaisen ja varsin kunnianhimoisen virtuaaligaalan. Lauantaina 25. huhtikuuta striimattavassa livetapahtumassa esiintyy yli 40 huippulaulajaa ympäri maailmaa. Kaikki esiintyvät omissa kodeissaan, ja siksi gaalan nimikin on At home, Kotona.

Esiintyjien joukossa ovat muiden muassa Anna Netrebko Itävallasta, Jonas Kaufmann Saksasta, Elīna Garanča Latviasta, Renée Fleming Yhdysvalloista, René Pape Saksasta, Bryn Terfel Walesista ja Peter Mattei Ruotsista. Suomalaislaulajia ei ole mukana.

Gaalaa isännöivät Metropolitanin johtaja Peter Gelb New Yorkista sekä taiteellinen johtaja Yannick Nézet-Séguin Montrealista, Kanadasta. Gelb lupaa gaalaan ”kotikutoista” tunnelmaa, mikä ei ole gaaloista normaalisti käytettävä adjektiivi.

Konsertti alkaa Suomen aikaa kello 20, ja sen voi nähdä ilmaiseksi Metropolitanin nettisivuilla osoitteessa metopera.org. Tallenne on nähtävissä nettisivuilla vielä seuraavana päivänä.

Koska gaala on katsojilleen ilmainen, se ei tuota Yhdysvaltain suurimmalle esittävän taiteen laitokselle rahaa, jota se juuri nyt niin kipeästi tarvitsisi. The New York Timesin mukaan kevään näytösten peruminen merkitsee talolle ainakin 55 miljoonan euron menetystä.

Gelbin mukaan gaala on kuitenkin oopperatalolle keino pitää itsensä edes ihmisten mielissä aikana, jolloin lavoilla ei tapahdu mitään.

Se, mitä kesän jälkeen tapahtuu, on Metropolitanissakin epävarmaa.

”Toivomme, että Met voidaan avata uudelleen syyskuussa. Mutta hiljalleen se näyttää käyvän yhä kyseenalaisemmaksi”, Gelb sanoo New York Timesille.