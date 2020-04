Albumi / indie, pop

Vasas flora och fauna: Möte med skogsgardisterna

Startracks. ★★★★

Suomesta on vaikea löytää toista samanlaista lauluntekijää kuin Mattias Björkas. Ei vain siksi, että Björkas on Tukholmassa asuva vaasalainen suomenruotsalainen, joka tekee tyylillisesti viime vuosikymmenten brittiläisestä indierockista ja folkrockista polveutuvaa musiikkia.

Se on toki harvinainen yhdistelmä, mutta Björkasin ainutlaatuisin ominaisuus on kyky toimia jonkinlaisena kulttuurien välisenä tulkkina.

Björkas tunnettiin aiemmin indiemusikkipiireissä englanninkielisen Cats on Fire -yhtyeen laulajana ja lauluntekijänä, mutta viiden viime vuoden ajan päähuomion kohteena on ollut ruotsinkielinen Vasas flora och fauna, jonka vakituisia jäseniä ovat myös Tina Kärkinen ja Daniel Ventus.

Kolme vuotta sitten yhtye kokeili toisella albumillaan mennä tässä tulkkiasiassa vieläkin pidemmälle, kun se julkaisi albumin, jossa se esitti saksankielisiä versioita kahden ensimmäisen albumin kappaleista. Ratkaisu oli yllättävä sillä Björkas ei osaa saksaa juuri lainkaan. Jännittävä kokeilu jäi ainutkertaiseksi, mikä on ehkä lopulta helpotus.

Vasas flora och faunan musiikki on puoliakustista ja melankolista, mutta pinnan alla lauluissa on myös tragikoomisia ja satiirisia piirteitä.

Yhtyeen uuden albumin nimi viittaa taas sota-aikaan: ensialbumin nimi oli Släkt med Lotta Svärd (Sukua Lotta Svärdille), ja tällä viikolla ilmestyvä neljäs albumi on Möte med skogsgardisterna (Tapaaminen käpykaartilaisten kanssa). Käpykaartilaisiksi nimitettiin jatkosodan aikana rintamalta karanneita sotilaita.

Vasas flora och faunan kappaleet eivät kerro kuitenkaan tarinoita sota-ajasta, niin kuin eivät esikoislevylläkään. Sen sijaan niissä on nykyajan ihmisiä nykyajan ongelmineen ja iloineen. Usein laulujen henkilöt muistelevat nuoruuttaan ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, ja vaikka Björkas ei tee omaelämäkerrallista taidetta, niin tilanteiden kuvaus kappaleissa on tarkkanäköistä ja kaunistelematonta.

Levyn nimen rintamakarkuruus viittaakin tässä Björkasin kaltaisiin Ruotsiin muuttaneisiin suomenruotsalaisiin. Jo vuosia sitten tuli selväksi, että yksi Mattias Björkasin innoittajista on edesmennyt Gösta Sundqvist ja Leevi and the Leavings -yhtye. Vasas flora och fauna on levyttänyt jo aiemmin ruotsiksi Leavingsin kappaleita, ja nyt vuorossa on lainakappaleena Livet genom ett fönster (Elämä ikkunan takana).

Tälläkin kertaa sekä tekstin tunnelma ja jopa yksittäiset rivit ovat alkuperäisen mukaisia, eikä musiikillinen sovituskaan poikkea siitä paljon. Mielenkiintoista on, että tänä keväänä toinen Sundqvistin oppipojaksi tunnustautunut laulaja, Arttu Wiskari on levyttänyt yhdessä Leavingsin soittajien kanssa. Jos Wiskarin oma pastissi onkin soinniltaan kuin nykyaikaan päivitettyä Leavingsia, niin tekstiltään se on enemmän Wiskarin omaa kansanomaista linjaa.

Vasas flora och faunan kappaleissa Sundqvistilta periytyy monikerroksisemman poplyriikan perinne. Kuten esimerkiksi levyn parhaimpiin kuuluvassa kappaleessa Vi borde ha stannat på Brändö, jossa Tukholmaan muuttaneet vanhat vaasalaiskaverukset tunnustavat kaartelun jälkeen koti-ikävänsä.

Nämä modernit siirtolaiskuvaukset avaavat edes auttavasti ruotsia osaavalle kuulijalle maailman, joka on valtaväestöä lähellä, mutta huonosti tunnettu.

Tavallaan Vasas flora och fauna avaa kielen takia myös suomalaista maailmaa ruotsalaisille kuulijoille. Varsinkin ensialbumi sai Ruotsissa innostuneen vastaanoton, ja yhtyeen levyjä julkaisee Ruotsissa nykyisin Startracks-levymerkki, joka julkaisi alun perin punkkia.

Vaikka Björkasin juuret ovat nuoruusvuosien hardcoressa, niin Vasas flora och faunan tyyli on hyvin kaukana punkista.

Musiikilliselta toteutukseltaan Möte med skogsgardisterna on usein lähempänä jopa laulelmaa, ja vierailevat muusikotkin soittavat viulua, selloa, klarinettia ja haitaria.

Kahden laulusolistin (Björkas ja Kärkinen) takia soinnilliseksi verrokiksi nousee takavuosien brittisuosikki The Beautiful South. Hetkittäin akustiseen folkiin on sekoitettu myös synteettistä sointia, kuitenkin enemmän menneiden vuosien popin kuin modernin elektronisen rytmimusiikin hengessä.

Single / pop, rock

Maija Vilkkumaa: Sä tarviit paremman kuin mä

Kaiku. ★★★★

Viimeisen viiden vuoden aikana Maija Vilkkumaa on hakenut uutta suuntaa musiikilleen ja tehnyt kappaleita myös nuoren polven hittituottajien kanssa. Sä tarviit paremman kuin mä on ensimmäinen Vilkkumaan itse tuottama kappale. Se ei ole elektronisesti nykivää poppia, vaan perinteinen keskitempoinen rockballadi.

Laulu kuvaa vähän epäsuhtaista parisuhdetta vanhemman osapuolen näkökulmasta, ja kikkailematon tuotanto ja Vilkkumaan luontevalla tavalla karhea tulkinta tekee siitä koskettavan.

Single / rock

Atomic Swing: I Want My Own Cross

Atomic Swing. ★★★

Lauluntekijä Niklas Friskin johtama Atomic Swing soitti 1990-luvulla lyhyeksi jääneellä urallaan itsensä monien sydämiin. Yhtyeen tunnistettava sointi ja Friskin sävellykset pohjautuivat Kinksin ja The Beatlesin 1960-luvun melodiseen maailmaan, mutta myös varhaiseen glamrockiin.

14 vuotta sitten yhtye teki yhden vähälle huomiolle jääneen albumin, nyt pitkän tauon katkaisee yllättävän suoraviivaisesti jynkyttävä rocksingle. Friskin laulu ja säkeistön duuri–molli-vaihtelu on tuttua, mutta sointi tuo tällä kertaa mieleen vanhan Deep Purplen ja jopa Van Halenin.

Albumi / elektroninen

Thievery Corporation: Symphonik

ESL. ★★

Washingtonilainen dj-tuottajakaksikko Thievery Corporation sovittaa uudella albumilla vanhoja kappaleitaan poptuotantoihin erikoistuneelle tšekkiläiselle Filmharmonic-orkesterille. Thievery Corporation yhdisti kauan sitten bossa novan, jazzin, teknon ja kannabikselle haisevan dubin kekseliäällä tavalla, mutta resepti vanheni, ja uusintapyyntö ei mene läpi. Sinfoniaorkesterin mahdollisuudet on hukattu, ja musiikki kuulostaa vain loputtomasti peräkkäin asetetuilta neljän tahdin pötköiltä. Vierailevat laulusolistit yrittävät tekohengitystä tasaisessa tempossa painellen.

Single / pop, rock

Rosita Luu: Taikasanat

Helmi levyt. ★★★★

Hullu ruusu -yhtyeen jälkeen Rosita Luu on tehnyt musiikkia sooloartistina. Parin vuoden takaista ensialbumia seuraava Taikasanat-single kulkee soulhenkisellä kompilla, ja kitarat helisevät indierockmaisesti. Raikkaassa ja optimistisessa kappaleessa omaehtoinen nukkavieruus ja varmaotteinen ilmaisu ovat tasapainossa. Näin keväällä ja erityisesti poikkeusoloissa tällaista haluaisi kuunnella jossain innokkaan ihmisjoukon keskellä. Kauniisti muotoiltu kitarasoolo ilahduttaa vielä kertosäkeiden päätteeksi.