Koronakriisi on ravistellut koko kulttuurialaa. Epidemian vuoksi konserttitilaisuudet on peruttu ja suurin osa televisio- ja elokuvatuotannoista pantu jäihin.

Tyhjältä näyttää myös muusikko Osmo Ikosen kalenterissa.

Työt koko kevään osalta on pyyhitty pois. Kesällä edessä on Sunrise Avenuen Saksan-jää­hyväiskiertue ja elokuulle sovitut Helsingin Olympiastadionin keikat. Niiden suhteen voi toivoa vain parasta.

”Taloudellisesti tämä on ollut täysi katastrofi”, Ikonen kommentoi tilannettaan.

”Varsinkin, kun ei voi tietää, kauanko tätä jatkuu. Voi olla, että olen syksyyn saakka vailla tuloja. Vaimo [näyttelijä-laulaja Reetta Korhonen] on vielä samalla alalla, joten ollaan molemmat samassa liemessä.”

Tyhjänpantiksi Ikonen ei ole silti jäänyt. Hän kertoo ahkeroineensa viime viikot työhuoneellaan, soitelleensa ja kirjoittaneensa uusia lauluja. Sellaiselle ei ole jäänyt viime vuosina juurikaan aikaa.

”Tämä on ollut vähän kuin paluu juurille”, Ikonen vertaa.

Sillä hän viittaa nuoruutensa. Teini-ikäisenä Ikosella oli tapana treenata soittamista omaksi ilokseen kahdeksankin tuntia päivässä. Ei hänellä tuolloinkaan ollut tietoa tulevista keikkatarjouksista, tulevasta ammattimuusi­konurasta puhumattakaan.

Ne olivat vielä pelkkiä haaveita.

Ikonen varttui Korpilahdella, pienessä 5 000 asukkaan kunnassa Keski-Suomessa. Äiti piti lasten musiikkikoulua, isä oli kuoronjohtaja ja entinen keikkamuusikko. Koti oli aina täynnä soittimia.

Soittamisesta muodostui Ikoselle keskeinen osa elämää.

”Parhaimmillaan sitä pääsee sellaiseen flow-tilaan. Siinä on jotain maagista, jota ei osaa ­oikein selittääkään. Tämä kuulostaa nyt melkein uskonnollisen kokemuksen kuvaukselta. Mutta sitä se tavallaan minulle onkin.”

Suurelle yleisölle Ikonen on tullut tutuksi SuomiLoven ja The Voice of Finlandin kaltaisten suosittujen musiikkiohjelmien solistina. Televisiotöiden ohella hän on ehtinyt luoda myös omaa soolouraansa.

Välillä se on vienyt kansain­välisiinkin piireihin.

Vuonna 2010 Ikonen solmi singlesopimuksen kappaleesta Heaven or Hell Universal Music Germanyn kanssa. Kappale keräsi laajaa radiosoittoa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä, ja se valittiin seuraavana syksynä brittien BBC2-radiokanavan soittolistalle.

Ikosen mukaan varsinkin Saksassa oli ”kaikenlaista pöhinää”, mutta ei se loppujen lopuksi mihinkään suurempaan johtanut.

Ei Ikonen hyvästejä soolouralleen ole silti jättänyt. Ensi syksynä olisi jälleen tarkoitus julkaista uutta omaa musiikkia – jos tilanne vain sallii.

Unelmoiko hän tähteydestä? Sen Ikonen kieltää.

”Ei tätä rahan kiilto silmissä tehdä, eikä missään juorupalstoilla roikkuminenkaan kiinnosta minua yhtään. Sellainen on ihan perseestä. Vaikka toisaalta nykyisin tuntuu, että artisteilta odotetaan, että he jakavat yksityiselämänsä kaikille katsottavaksi ja koettavaksi.”

Ikoselle itselleen kaikkein tärkeintä on musiikki, ja siihen hän on pyrkinyt tutustumaan mahdollisimman laaja-alaisesti: Ikonen on multi-instrumentalisti, joka soittaa ammattimaisesti muun muassa selloa, bassoa, kitaraa, pianoa ja rumpuja.

Lisäksi hän on ollut sovittamassa, tuottamassa ja säveltämässä musiikkia lukuisille ykkösrivin artisteille, muun muassa Elastiselle, Cheekille ja Anna Abreulle.

Ikonen kertoo, että musiikkiin uppoutuessaan hän saattaa menettää ajantajunsa ja ”zounaavansa muihin maailmoihin”.

Hän kertoo esimerkin.

”Muutama vuosi sitten olin ajamassa Tampereelta keikalta kotiin. Olin jo Ruskeasuon kohdalla, kun sain biisi-idean, jota aloin sitten luonnostella päässäni. Puoli tuntia myöhemmin huomasin edelleen ajavani. En tiennyt yhtään, missä olin. Piti ihan googlata, miten pääsen kotiin.”

Muutama vuosi sitten Ikonen unohti viulunsa linja-autopysäkille Helsingin Hakaniemessä. Soittimella oli hänelle erityistä merkitystä, sillä hän oli saanut sen isoisältään ylioppilaslahjaksi.

Hätääntynyt muusikko kirjoitti Facebookiin kadonneesta perintökalleudesta. Muutamassa tunnissa päivitys nousi valtakunnalliseksi uutisaiheeksi, ja Ikonen jakeli haastatteluita maan suurimmille medioille.

Seuraavana päivänä viulu löytyi, ja Ikonen sai huokaista helpotuksesta.

”Kiinnyn muutoinkin helposti soittimiin”, hän sanoo.

”Niihin syntyy jonkinlainen henkilökohtainen suhde, eikä niistä siksi kovin herkästi halua myöskään luopua. Esimerkiksi sähkökitaran hajottamisessa en ole nähnyt koskaan mitään pointtia. Siinä ei ole mielestäni enää mitään kapinallista.”