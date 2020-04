Kotimainen dokumenttielokuva Aatos ja Amine (2019) osuu keskelle globaaleja jännitteitä.

Se sijoittuu Brysseliin, pää­osin islaminuskoiselle Molenbeekin asuinalueelle, jota on mediassa kuvailtu ”jihadistien kehdoksi”. Alueen kaduilla kuulee rukouskutsuja, ja siellä marssitaan Isisiä vastaan. Kun maaliskuussa 2016 Brysselissä tehdään sarja terrori-iskuja, kaduilla alkaa näkyä myös sotilaita aseineen.

Kaikki tämä kuuluu aikuisten varjoisaan maailmaan. Dokumenttielokuvan päähenkilöt ovat kuitenkin lapsia. ”En tiedä, miksi he oikein sotivat”, kuusivuotias Amine sanoo samanikäiselle kaverilleen Aatokselle. ”Minäkään en tiedä”, suomalais-chileläinen Aatos vastaa.

Uskonto ja jumalat näyttäytyvät kaveruksille eri tavoilla.

Aatos hyppii pihalla ukkosenjumala Thoriksi pukeutuneena ja hengaa rannalla Poseidonin vaatteissa. Amine käy moskeijassa ja rukoilee isänsä vierellä.

Välillä Aatos haaveilee, että hänelläkin olisi oma jumala kuten Aminella. Välillä hän taas kuuntelee Flo-kaveriaan, jonka mukaan vain hullut uskovat jumalaan.

Dokumentaristi Reetta Huhtanen käsittelee teoksessaan isoja aiheita. Terroristi-iskut osuivat keskelle kuvauksia ja toivat synkän tositaustan lasten pohdinnoille jumalista, pelosta ja kuolemasta.

Aiheistaan huolimatta dokumentti on valoisa, mistä on kiittäminen lasten näkökulmaa. Heidän vakavatkin keskustelunsa saattavat päättyä tokaisuun ”haluan vain syödä nokkosia”.

Valoisuus säilyy, vaikka väkivalta valuu myös lasten maailmaan. Viranomainen tarkastaa Aatoksen repun, kun tämä on menossa äitinsä kanssa metroon. Leikeissä legohahmot saavat aseet käsiinsä, ja räjähdysten ajatteleminen saa Aatoksen nauramaan hysteerisesti.

Aikuisten läsnäolo on vähäistä: he häälyvät usein kameran rajauksen ulkopuolella. Ratkaisu on mitä mainioin ja korostaa lasten omalakista maailmaa, jossa fantasia ja todellisuus kohtaavat. Kaverukset saattavat viedä maton puistoon ja mielikuvituslentää sillä perheen­jäsentensä synnyinmaihin Marokkoon ja Suomeen.

Huhtanen on toisen päähenkilönsä Aatoksen täti. Se on saattanut edesauttaa lasten välitöntä suhtautumista kameraan – sen edessä suututaan, itketään ja nauretaan –, mutta dokumentin erinomaisuus ei jää siihen.

Keskellä uskonnollisten jännitteiden kiristymistä Huhtanen löytää paikan, jossa jumaluuspohdinnat ovat täynnä uteliaisuutta, mielikuvitusta ja yrityksiä ymmärtää. Usko ei ole konfliktin työkalu tai oikea­oppisuuden mittari.

Toiveikkaampaa dokumenttia on vaikea keksiä.

Aatos ja Amine, Teema klo 20.00 ja Yle Areena.