Petri Kumela (vas.), Erika Kallasmaa ja Laura Ruohonen kuvitussuurennosten kanssa: Kumelalla kaverina on törö, Kallasmaalla ai-ai ja Ruohosella karhukainen. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Kesti 12 vuotta saada valmiiksi Otus opus, runoilija Laura Ruohosen, kuvittaja Erika Kallasmaan ja kitaristi Petri Kumelan teos, jossa kerrotaan kissaa pienemmistä eläimistä musiikin, runojen ja kuvitusten avulla. Otuksia on kirjassa nyt 35, ja lisää tulee koko ajan.

Julkaistu: 2:00

Miltä kuulostaa puuntuhooja, miltä lumikko? Entä vesimittari, malluainen, törö tai karhukainen?

Siitä vain luontoon kuuntelemaan – jos nyt vesimittarista tai pienestä särkikalasta paljon ääntä kuuluu.

Mutta niitä voi aina kuvitella!

Ja avuksi voi ottaa kitaristi Petri Kumelan. Hän on jo monen vuoden ajan soittanut nykysäveltäjien taiteellisia näkemyksiä kissaa pienemmistä eläimistä. Ne ovat lyhyitä kitarasävellyksiä, joihin säveltäjät ovat pyrkineet vangitsemaan kuvaamansa eläimen ominaispiirteitä.

Nyt Kumelan tilaamat eläin­miniatyyrikappaleet saavat seurakseen Laura Ruohosen kirjoittamat runot ja Erika Kallasmaan laatimat kuvitukset uudessa Otus opus -runokirjassa.

RAPU

Astacus astacus

On niitä, joiden mielestä

vain syrjäytynyt synkkääjä

elää peräpää edellä lietteessä,

pissaa päästään ja syö jätteitä.

Mutta ravun omasta mielestä elämä ilman perhettä

on parasta luksusta ikinä!

Kaikki alkoi vuonna 2007, kun Petri Kumela alkoi pohtia perinteiseen kitaraohjelmistoon kuuluvia miniatyyrikappaleita.

”Niitähän on tehty vähän joka soittimelle niin kauan kuin on sävelletty, sellaisia virtuoosisia pieniä karakteerikappaleita”, Kumela sanoo. ”Jossain vaiheessa satuin soittamaan niitä useamman peräkkäin: esimerkiksi kolibri, perhonen ja am­piainen.”

Kumela alkoi miettiä, miltä miniatyyrit kuulostaisivat nykysäveltäjien tekeminä ja otti asian puheeksi säveltäjä Pehr Henrik Nordgrenin kanssa. Niin sai alkunsa ensimmäinen uusi eläinminiatyyri Moiwa no risu eli Moiwa-vuoren orava.

Kumela ja Nordgren olivat juuri olleet Japanissa ja vierailleet Sapporossa Moiwa-vuorella, joten Nordgren päätti säveltää paikallisen oravan luonnekuvan. Nordgren kuoli ennen kuin teos ehti valmistua. Sen viimeisteli seitsemän vuotta myöhemmin Kalevi Aho, joka on säveltänyt sarjaan myös oman teoksen, pientä kalaa kuvaavan Törön.

”PH:n kappaleesta tämä lähti”, sanoo Petri Kumela. ”Tämä on aukinainen projekti, ja kappaleita tulee koko ajan lisää. Tällä hetkellä niitä on noin 45, mutta kirjaan ja levylle mahtui 35. Siinäkin on jo noin 80 minuuttia uutta musiikkia.”

ORAVA

Sciurus lis

Sorea orava

Moiwa-vuorella

sukii häntäänsä

männynkuorella.

Sapporon valkeaa

kirsikan punaa,

kurki pesällään

hautoo munaa.

Sade supisee:

sumimasen

simasen simasen

sumimasen

simasen simasen...

Samaan aikaan Otus opus -kirjan kanssa Kumela siis julkaisee myös levyn, jolla seikkailevat samat otukset kuin kirjassa. Kappaleita voi kuunnella myös kirjasta löytyvän koodin avulla Otavan verkkosivujen kautta, vaikkapa samaan aikaan kun lukee runoja ja katselee kuvituksia kirjan sivuilta.

Mutta miksi kappaleiden rajauksena ovat juuri kissaa pienemmät eläimet?

”En oikein tiedä, mistä se alun perin tuli”, sanoo Petri Kumela. ”Ehkä ajattelin silloin, että jos en rajaa teoksia jotenkin, niin sitten tulee dinosauruksia tai sinivalaita, ja olen pulassa. Mutta ei tässäkään kokoluokassa tunnu otukset loppuvan kesken.”

Ensimmäinen Otus opus -kirjassa tavattava eläin on liito-orava. Kuva: Erika Kallasmaa

Otus opus -kirja alkoi syntyä vuonna 2015, kun Kumela ja kirjailija Laura Ruohonen tapasivat. Ruohonen kertoo, etteivät he tunteneet entuudestaan, mutta heidän lapsensa olivat samalla luokalla.

”Meidät oli nakitettu opettajan avuksi valvomaan kevätretkeä Pihlajasaareen, ja siellä Petri alkoi intoilla minun ja Erikan aikaisemmista kirjoista. En tiedä, keksikö hän idean siellä saaressa, vai oliko kyseessä kiero ansa, mutta ainakin hän yli­puhui minut uskomaan, että olisi mahtavaa jos näistä otus-kappaleista tulisi kokonaistaide­teos”, Laura Ruohonen kertoo.

Alkoi usean vuoden projekti, jossa Kumela keräsi säveltäjiltä uusia teoksia, Ruohonen kirjoitti runoja ja Kallasmaa työsti kuvituksia. Tärkeän osan työstä taiteilijat tekivät Örön saarella, jonne he kokoontuivat pitämään kaksi residenssiä otusten parissa. Viikko työskenneltiin Muusikkojen liiton Villa Vikanissa Raaseporissa.

”Se oli poikkeuksellinen tapa tehdä yhteistyötä”, Petri Kumela sanoo. ”Olisimme tietenkin voineet tehdä niin, että minä äänitän kappaleet, lähetän ne heille, ja he tekevät omat osuutensa tahoillaan, mutta halusimme että tämä on todellakin yhteistaideteos.”

Myös Laura Ruohoselle työskentelytapa oli uusi. Hän on toki ennenkin tehnyt yhteistyötä eri alojen taiteilijoiden kanssa, mutta harvoin näin läheisesti.

”Sain nähdä läheltä, miten paljon tulkinta vaikuttaa musiikkiin, kun Petri esitteli erilaisia tapoja soittaa teoksia. Ja tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun olen kirjoittanut tekstejä musiikkiin ilman, että teen siitä laulutekstiä.”

Ruohonen opiskeli biologiaa ennen opintojaan Teatterikor­keakoulussa. ”Pääsin tässä biologijuurilleni. Halusimme tehdä kirjasta leikki-ensyklopedian, mutta olen ollut tarkka siitä, että tämä perustuu faktaan. Ja faktat otuksista ovat sensaatiomaisia!”

MERISIILI

Diadema setosum

Merisiilien musta armeija

yöt mataa meren mudassa,

joka piikissä myrkky tappava.

Piikki kuin keihäs,

säilä ja seiväs!

Vaan joka piikkilinnassa

visun turvan takana

parvi kalalapsia

leikkii vailla huolia.

Otus opus -kirja on suunnattu lapsille, mutta aikuisetkin saavat siitä paljon irti. Runoissa on myös sellaisia tasoja, jotka menevät lapsilta ohi.

”Kuulun samaan koulukuntaan, jossa on sellaisia hienoja runoilijoita kuin Marina Tsvetajeva tai Joseph Brodsky – he ovat sitä mieltä, että nimenomaan kielen salaisuudet houkuttelevat lapsenkin rakastumaan kieleen ja ajatteluun. Että on mystisiä, ihmeellisiä asioita, outoja, meheviä sanoja, joita ei ihan ymmärrä ja joita voi maistella ja maiskutella. Pyrimme siihen, että tämä kirja voisi olla tapaamispaikka, jossa lapsi ja aikuinen voivat aidosti kohdata”, Laura Ruohonen sanoo.

”Meillä kirjan tekijöillä on kaikilla lapsia, ja olemme jokainen joutuneet lukemaan lapselle rakasta kirjaa, jonka sisältö on ’Putelta putosi tutti.’ Se vasta näännyttää”, hän jatkaa.

Samantyyppinen ajatus liittyy myös teoksen musiikkiin. Laura Ruohonen huomauttaa, että aika harva vanhempi varmaankaan kuuntelee tai soittaa lapselleen nykysäveltäjien tekemää taidemusiikkia. Kuvan, sanan ja musiikin yhteistyössä eri taiteenlajeja tulee kohdanneeksi luontevasti.

”Halusimme avata eri reittejä lähestyä sellaisia asioita, joita ihmiset eivät muuten kohtaa”, Ruohonen sanoo.

Petri Kumela on samaa mieltä.

”Kappaleethan ovat todella kovan luokan nykymusiikkia, mutta ei niitä kukaan kuuntele sillä mielellä, että onpa tämä vaikeata. Kappaleissa on niin selkeä kosketuspinta: siinä on se otus, josta jokaisella on jonkinlainen ajatus”, Kumela sanoo.

Erika Kallasmaan Huuhkaja-kuvitus Otus opus -kirjasta. Kuva: Erika Kallasmaa

Myös kuvittaja Erika Kallasmaalle kirjan syntyprosessi oli tavanomaisesta poikkeava.

”Tämä musiikkiaspekti oli minullekin uutta, koska en ole aikaisemmin päässyt tekemään kuvia musiikkiin”, Kallasmaa sanoo. ”Kuuntelimme Petrin tulkintaa otuksesta ja keskustelimme sen jälkeen kuka, mikä, millainen tämä otus ja millaista sen elo on. Tämän yhteisen näkemyksen pohjalta työstimme runoa ja kuvaa eteenpäin.”

Kallasmaan kuvitukset ovat maalattuja kollaaseja. Hän on käyttänyt kollaasien materiaaleina ohuita luonnospapereita, joihin maalatut värit kuultavat toistensa läpi.

Koska kirja perustuu olemassa oleviin eläimiin, Kallasmaan piti ottaa myös huomioon, miltä eläimet tosielämässä näyttävät ja tehdä omat otusten luonnetta esiin tuovat tulkintansa tämän todellisuuden pohjalta. Se ei aina ollut helppoa.

”Välillä tempauduin liikaa realismin mukaan, ja sitten piti pakittaa, koska jotkut kuvat olivat tyylillisesti liian oikean näköisiä. Realismin ja tulkinnan yhdistäminen oli kiinnostavaa, etenkin kun edellinen kirjamme Lauran kanssa kertoi merihir­viöistä. Se oli silkkaa fantasiaa.”

Koko projekti on kestänyt monta vuotta, sillä Kumela ei ole tehnyt teoksista virallisia sävellystilauksia, vaan kaikki on tehty ilman sävellyspalkkioita. Kumela ei ole myöskään määrittänyt niille deadlineja, vaan säveltäjät ovat tehneet ne milloin ovat ehtineet muiden töidensä ohella. Kumela on saattanut puhua teoksesta säveltäjän kanssa viisikin vuotta ennen kuin teos on valmistunut.

Säveltäjät ovat kuitenkin olleet hyvin innostuneita otuksien säveltämisestä.

”Tällä projektilla ei ole aikataulua, vaan sävellyksiä tupsahtelee ja sitten katsotaan mitä niillä tehdään”, Kumela sanoo. ”Olen elänyt tämän kanssa jo 12 vuotta ja soittanut näitä kappaleita reilusti yli sadassa konsertissa, joten monet alkavat jo tietää tästä. He säveltävät teoksen siinä vaiheessa kun idea syntyy ja löytyy sopiva väli sen säveltämiselle.”

Kappaleita tulee koko ajan lisää, joten ehkä joskus nähdään myös Otus opuksen jatko-osa.

Otus opus julkaistaan 16. huhtikuuta. Suomenkielisen painoksen julkaisee Otava, ja teoksesta ilmestyy myös ruotsinkielinen versio Zoologi­poesi, jonka on kääntänyt Annika Sandelin ja julkaisee Förlaget. Samaan aikaan ilmestyy myös Petri Kumelan levy Small Creatures – A Musical Bestiary.