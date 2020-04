Veli vuonna 1965 Tom of Finlandin virallisesti nimeämättömässä teoksessa. Kuva: Tom of Finland -säätiö

Valokuvataiteeseen keskittynyt Tallinnan Fotografiska-museo järjestää tulevana sunnuntaina 19. huhtikuuta online-opastuksen Tom of Finlandin valokuvia esittelevään näyttelyyn.

The Darkroom -nimisessä näyttelyssä on esillä Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen ottamia kuvia hänen ystävistään ja kumppaneistaan. Nämä valokuvat ovat nyt ensimmäistä kertaa esillä yhdessä Laaksosen piirustusten kanssa.

Näyttelyssä pääsee tutustumaan alkuperäisvedoksiin, valokuvakollaaseihin, luonnoksiin ja piirroksiin, jotka paljastavat Laaksosen työskentelyprosessin valokuvasta luonnokseen ja lopulta valmiiseen piirustukseen.

Näyttely avautui Tallinnan Fotografiskassa helmikuussa ja sen oli tarkoitus olla avoinna yleisölle 19. huhtikuuta asti. Koronapandemian vuoksi Fotografiskakin jouduttiin kuitenkin sulkemaan, eivätkä kaikki halukkaat ehtineet nähdä näyttelyä.

Tallinnasta näyttelyn olisi tarkoitus siirtyä New Yorkin Fotografiskaan ja sieltä Tukholmaan. Näyttely tehtiin yhteistyössä Tom of Finland -säätiön kanssa.

Touko Laaksonen olisi täyttänyt 8. toukokuuta sata vuotta.

Opastettu kierros käynnistyy sunnuntaina 19. huhtikuuta kello 17 ja kestää noin kolme varttia. Englanninkielisen näyttelykierroksen oppaana toimii Elo Aun, ja Tom of Finlandin teosten kanssa vuosia työskennellyt näyttelyn kuraattori Berndt Arell liittyy kierrokselle videopuhelun kautta.

Katsojilla on mahdollisuus nähdä teokset läheltä ja kuulla tarinoita kuvien takaa.

Osallistumaan pääsee Youtube-linkin kautta, joka jaetaan Tallinnan Fotografiskan sosiaalisessa median kanavisa. Kierroksen aikana kuraattorille ja oppaalle voi esittää kysymyksiä Slido-sovelluksen kautta.

Kierros on osallistujille ilmainen, mutta Fotografiskaa ja näyttelyä tukeakseen osallistujat voivat myös ostaa näyttelylipun Fotografiska Tallinnan verkkokaupasta.