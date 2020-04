Jyväskylän taidemuseon Miltä näyttää aika? -näyttelyssä Riitta Uusitalolta on mukana kaksi teosta, ja lisäksi hän maalasi näyttelytilan aulan seinän. Nyt näyttely on kuitenkin koronaepidemian vuoksi suljettu ja odottaa tietoa jatkosta. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

”Välillä tuntuu, että maalaaminen ja sarjakuvien tekeminen ovat samaa. Mutta mitä enemmän maalaan väreillä, sitä ­kauemmas tarina häipyy. Ja jos maalaukseen alkaa tulla tarinaa, se siirtyy sarjakuvaan”, Riitta Uusitalo miettii.

Vuosien varrella Uusitalo on julkaissut tusinan verran sarjakuvakirjoja, jotka tunnistaa omaperäisestä tyylistä. Hän piirtää syheröisellä viivalla, joka kertoo heti, että kyse on huumorista, joka on usein absurdia.

Silti tarinoilla ja henkilöhahmoilla on yhteys Uusitalon elämään. Kun hänellä oli pieniä lapsia, sarjakuvat käsittelivät perhe-elämää. Lasten kasvettua sarjakuviin palasi Tipu Laitinen, sinkku.

”Joskus ihmettelen itsekin ­outoja juttujani. Todelliset henkilöt muuttuvat paljon, jopa eläinhahmoiksi. Ja mukaan tunkee hahmoja muun muassa Kauniit ja rohkeat -sarjasta. Huonoista romaaneista saa kipinöitä, sellaisista, joita lukiessa miettii, että eihän näin huonoa voi ollakaan.”

Sarjakuvien tekemisessä Uusitalolla on ollut pitkiä taukoja. Vähän epäröiden hän sanoo olevansa ehkä pikemmin kuvataiteilija, joka tekee sarjakuvia kuin toisin päin. Hän ajattelee sarjakuvaa kuitenkin joka päivä.

”Olisin tehnyt enemmän sarjakuvia, mutta ei niillä tule toimeen. Ei kuvataiteilijanakaan tosin ole helppoa. Siihen menee rahaakin. Kulut kasvavat koko ajan, tarvikkeet ja työtilat kallistuvat.”

Uusitalo on perehtynyt taiteen rahoitukseen myös rahojen jakajana. Hän on ollut muun muassa taidetoimikunnissa.

Huomenna perjantaina Uusitalo täyttää 60 vuotta. Melkein kuin syntymäpäivälahjaksi hän sai Taiteen edistämiskeskuksen kahdeksan kuukauden apu­rahan suunnittelemansa sarja­kuvan tekemiseen. Se tuli tietysti hyvään aikaan, kun korona panee monet ahtaalle.

Rajoitukset eivät tosin ole muuttaneet Uusitalon arkea kovin rajusti. Hän löysi äskettäin hyllystään Alvar Aalto -museon näyttelyluettelon vuodelta 1992. Vastaukset sen kysymyspatteristoon pätevät pitkälti yhä.

”Tulevaisuuden suunnitelmiin olin sanonut, että ei ihmeitä, ja olin ilmoittanut, että haluan asua kotona. Voin edelleen käydä työhuoneella, joten ei tämä juuri poikkea normaalista. Monet taiteilijat ovat harjoittaneet eristäytymistä aina”, Uusitalo tuumii.

Koti ja työhuone ovat Jyväs­kylässä. Uusitalo syntyi Helsingissä, mutta on asunut enimmäkseen Jyväskylässä alle kouluikäisestä asti. Vaikka hän sanoo olevansa vähän juureton jyväskyläläinen, siitä suunnasta hän joka tapauksessa hahmottaa Suomen taidemaailmaa.

”Mistä tahansa muualta katsottuna taide keskittyy Helsinkiin. Siellä kaikki on kätevästi yhdessä nipussa, mutta se ei ole kivaa, jos ei viihdy ihmis- ja ­autovilinässä. Varsinkin nykyisin siellä on liikaa kaikkea. Täällä ei ole yhtä paljon työtilaisuuksia, mutta on rauhaa.”

Vaikka ei Jyväskyläkään ole mikään korpikylä. Uusitalo huomauttaa, että muun muassa yli­opiston takia kaupungin elämä on vireää ja kaikenlaista tapahtuu.

Uusitalon tuotantoa – sekä kuvataidetta että sarjakuvaa – on ollut näyttelyissä ympäri ­Eurooppaa sekä Aasiassa ja Etelä-Amerikassa saakka. Hänen palkinnoistaan tunnetuin taitaa olla Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu, jonka hän sai vuonna 1993.

Lisäksi Uusitalo on tehnyt lastenkirjoja, ja niistä löytyy ehkä sittenkin hänen tunnetuin työnsä. Vuosina 2000–2005 hän julkaisi viisi osaa Armi-pupusta. Ne on julkaistu myös Pohjoismaissa ja Etelä-Koreassa.

”Siitä ei tosin voi edes puhua Armi-tyttäreni kuullen. Hän sai niistä trauman. Mutta Armi oli pienenä nukkuessaan niin söpö ja pupun näköinen, että nimesin hänen mukaansa”, Uusitalo kertoo.

”Minua väsytti lukea tyttärilleni lastenkirjoja. Siksi yritin kirjoittaa Armeihin myös tasoja, jotka voisivat kiinnostaa aikuisia. Jokainen kirja myös loppui kysymykseen, josta lapset ja vanhemmat voisivat keskustella vähän.”