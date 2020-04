Vietnamin sotaa 1960-luvulla sanottiin ensimmäiseksi televisiosodaksi. Videoteknologia oli kehittynyt niin, että sotatoimia voitiin vyöryttää ihmisten olohuoneisiin melkein suorana.

Ja olohuoneita riitti. Vuonna 1950 televisio oli alle kymmenesosassa amerikkalaistalouksista. Vuonna 1966 se oli levinnyt jo 93 prosenttiin kodeista.

Vietnamia kuvasivat lähinnä länsimaiset uutiskanavat amerikkalaisten näkökulmasta. Mutta miltä Vietnamin sota näyttäisi meistä nyt, jos paikallisilla siviileillä olisi ollut kamerat?

Syyrian sisällissota on ensimmäinen ruohonjuuritasolta dokumentoitu konflikti. Waad Al-Kateab oli parikymppinen nainen, kun hän alkoi kuvata mielenosoituksia Syyrian Aleppossa.

”Kun protestit alkoivat vuonna 2011, opiskelin markkinointia. Sillä ei ollut mitään tekemistä elokuvien kanssa. Maassa, jossa ei ikinä ollut koettu avoimuutta, sanottiin yhtäkkiä, mitä haluttiin. Tuntui, että piti tallentaa tapahtumat”, al-Kateab sanoo.

”Kuvasin viisi vuotta ja opin virheistä. En suunnitellut elokuvaa. Kuvasimme vain materiaalia hallituksen propagandaa vastaan. Kun hallitus häädettiin Alepposta, ihmiset perustivat leipomoita ja muita yrityksiä, aloittivat uutta elämää.”

Mielenosoitukset Syyriassa yltyivät sisällissodaksi, ja al-Kateabin puuhista kehittyi dokumenttielokuva Kirje Alepposta (For Sama). Se sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa muodikkaalla SXSW-festivaalilla maaliskuussa 2019. Esikoiselokuva sai myös parhaan dokumentin Oscar-ehdokkuuden.

Al-Kateab vieraili Amsterdamin isolla Idfa-dokumenttifestivaalilla viime marraskuussa ja vaikutti yhä hämmentyneeltä maailmanmaineestaan. ”Aloitin aktivistina enkä osannut aavistaa, että muutamaa vuotta myöhemmin tekisin elokuvaa.”

Al-Kateab ei ole ainoa syyrialainen, joka on noussut dokumenttimaailman tähdeksi. Oscar-ehdokkaina ovat olleet myös Feras Fayyadin kaksi dokumenttia, Last Men in Aleppo (2017) ja The Cave (2019).

Erinomaisia ovat myös Talal Derkin Return to Homs (2013) ja Of Fathers and Sons (2017). Ne kaikki on nähty ympäri maailmaa, ja monet ovat niittäneet palkintoja.

Syyrian sisällissotaa käsittelevistä dokumenteista on tullut oma lajityyppinsä. Aiheen lisäksi niitä yhdistää tekotapa.

”Alussa kansalaisjournalistina kuvasin paljon käyttökelvotonta materiaalia. Katsoin ulkomaisia toimittajia ja ihailin heidän kalustoaan. Jaoimme heille materiaaliamme ja saimme heiltä vinkkejä. He järjestivät meille Turkissa kursseja”, al-Kateb muistelee.

Samaan tapaan tšekkiläiset kuvaajat antoivat valokuviaan ulkomaisille toimittajille, kun tankit olivat vyöryneet Prahaan ja maa oli miehitetty vuonna 1968.

Mutta Syyrian kuvaajat jakoivat liikkuvaa kuvaa maailman tv-kanaville. Varsinkin brittiläinen Channel 4 käytti al-Kateabin materiaalia.

Syyrian kansalaisjournalismista kasvoivat sisällissotadokumentit. Esimerkiksi Fayyadin dokumentteja ovat kuvanneet hänen itsensä lisäksi monet muut, ehkä jopa kymmenet.

”Vuonna 2013 haluttiin perustaa Aleppon toimittajien ammattiyhdistys. Kokoukseen osallistui satoja. Olin ainoa nainen siellä”, al-Kateab kertoo.

Kevyitä ja halpoja kameroita on toki käytetty jo muuallakin. Ensimmäisiä kansainvälistä huomiota saaneita sen tyylin dokumenttielokuvia oli tanskalaisen Anders Østergaardin Burma VJ (2008), joka voitti Idfan pääpalkinnon.

Se koostuu kansalaisaktivistien kuvaamasta materiaalista munkkien mielenosoituksista Myanmarin sotilasdiktatuuria vastaan. Toimintatapa oli jo pitkälti samanlainen kuin Syyriassa viime vuosina.

Waad al-Kateabin dokumentti Kirje Alepposta rakentui lopulta kirjeeksi hänen Sama-tyttärelleen, joka syntyi sodan keskellä.

”Tuntui tärkeältä tallentaa ihmisten elämää. Moni ulkopuolella ei ymmärtänyt, millaista se oli. Kun pommitukset ja väkivalta yltyivät, piti kuvata todisteita elämästä, joka voisi loppua koska vain”, al-Kateab sanoo.

”Naiset puhuivat minulle asioista, joista vaikenivat miehille. Jopa miehet puhuivat minulle eri tavalla kuin toisilleen.”

Aleppon sortumisen jälkeen hän on asunut Lontoossa.

Vaikka ainakin tärkeimmät Syyrian dokumenttielokuvat on nähty laajasti, meilläkin festivaaleilla ja televisiossa, eivät ne vyöry olohuoneisiimme yhtä vuolaasti kuin uutiset Vietnamista ja sittemmin muista sodista.

Mutta missään sodassa ei siviilien kokemusta ole tallennettu samalla tavalla kuin Syyriassa. Dokumenttielokuvien todistus muuttanee tapaa, jolla tämä luku historiaa kirjoitetaan. Uhrien oma ääni kuuluu kovempana kuin koskaan.

Kirje Alepposta, Teema torstaina 16.4. klo 21.25 ja Yle Areena.