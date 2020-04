One World Together at Home -tapahtumassa nähdään muun muassa Lizzo (vas. ylh.), Taylor Swift, Lady Gaga, Paul McCartney, Billie Eilish ja John Legend. Kuva: Reuters, AFP

Tulevana lauantaina 18. huhtikuuta maailmaa yhdistää hetken jokin muukin kuin viime viikkojen yhteinen vitsaus, koronapandemia.

Tuona päivänä ympäri maailmaa näytetään nimittäin valtaviin mittoihin paisunut erikoislähetys, jonka tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta koronaviruksesta ja nostaa parrasvaloihin pandemian etulinjassa työskentelevät ihmiset.

Tapahtuman nimi on One World Together at Home eli Maailma yhdessä kotona. Se yhdistelee niin musiikkia, komediaa kuin myös lääkärien, hoitajien ja päivittäistavarakauppojen myyjien kertomuksia päivittäisestä työstään.

Alun perin tarkoituksena oli järjestää kahden tunnin mittainen hyväntekeväisyyskonsertti, jonka juontajina toimivat talk show -isännät Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ja Stephen Colbert. Konsertti alkaa Suomen aikaa yöllä, sunnuntaina 19. huhtikuuta kello 3.

Tapahtuman julkisti viime viikolla Lady Gaga, joka on toiminut lähetyksen yhtenä kokoajana. Tapahtuman järjestävät yhdessä maailmanlaajuinen kansalaisjärjestö Global Citizen, YK sekä Maailman terveysjärjestö WHO.

Lady Gagan julkistuksen jälkeen tapahtuma on kuitenkin laajentunut dramaattisesti. Nyt kahden tunnin konserttia edeltävät jopa kuusi tuntia kestävät ”etkot”, livestriimaus, jossa nähdään niin muusikkoja kuin urheilutähtiä, näyttelijöitä ja sosiaalisen median vaikuttajiakin. Tämä lähetys alkaa Suomen aikaa lauantaina kello 21.

Mukana näissä lähetyksissä on aikamme suurimpia muusikkonimiä.

Kahden tunnin konsertissa esiintyvät esimerkiksi Paul McCartney, Céline Dion, Billie Eilish, Elton John, Stevie Wonder, Taylor Swift, Jennifer Lopez, John Legend, Chris Martin, Andrea Bocelli, Pharrel Williams, Usher ja Lizzo.

Striimattavilla ”etkoilla” mukana ovat esimerkiksi Adam Lambert, Kesha, Annie Lennox, Rita Ora, Ellie Goulding, Luis Fonsi, The Killers, Lang Lang ja Burna Boy.

Alustavan esiintyjälistan voit nähdä täällä.

Lukuisat tv-yhtiöt ympäri maailmaa näyttävät itse konsertin, muun muassa ABC, NBC ja CBS Yhdysvalloissa, BBC Britanniassa ja SVT sekä TV4 Ruotsissa.

Suomessa Yle näyttää konsertin suorana Yle Areenassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 3–5. Lähetykseen tulee suomenkielinen selostus, josta vastaavat YleX:n Katri Norrlin ja Jani Kareinen.

Lineaarisessa televisiossa konsertti on nähtävissä Suomessa TV2:ssa sunnuntaina kello 19. Ohjelmassa on suomenkielinen tekstitys.

Molemmat lähetyksistä striimataan useissa eri palveluissa, esimerkiksi Youtubessa, Twitterissä, Facebookissa sekä tv-yhtiöiden omissa suoratoistopalveluissa.

Tapahtuman pääasiallisena ideana ei ole kerätä katsojilta rahaa vaan sen tarkoitus on yhdistää ihmiset vaikeina aikoina ja kasvattaa koronatietoisuutta.

”Kun teemme suoraa lähetystä 18. huhtikuuta, laita lompakko ja luottokortit pois, istu alas ja nauti show’sta, jota me kaikki nyt tarvitsemme”, Lady Gaga ohjeisti uutistoimisto AFP:n:n mukaan katsojia viime viikolla.

Samalla kuitenkin halutaan rohkaista hyväntekeväisyysjärjestöjä ja yrityksiä lahjoittamaan rahaa WHO:n säätiöön, jonka avulla taistellaan covid-19-tautia vastaan.

Covid-19 Solidarity Response -säätiö tukee ja varustaa terveydenhuollon ammattilaisia ympäri maailmaa sekä antaa apua paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille.