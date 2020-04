Modernin jazzin keskeisimpiin tekijöihin kuulunut alttosaksofonisti Lee Konitz on kuollut. Asiasta kertoo muun muassa Billboard.

92-vuotias Konitz kuoli keskiviikkona 15. huhtikuuta koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin komplikaatioihin. Muusikon poika vahvisti National Public Radiolle, että kuoleman syynä oli tautiin liittyvä keuhkokuume.

Konitz kuului niin sanotun cool jazzin keskeisin ikoneihin. Hän oli viimeinen elossa ollut muusikko siitä yhdeksiköstä eli nonetista, joka osallistui aikoinaan trumpetisti Miles Davisin Birth of the Cool -sessioihin. Vuonna 1950 levytetty Birth of the Cool on jazzmusiikin keskeisiä albumeita ja post-bebopin merkkipaalu.

Alttosaksofonisti Lee Konitz syntyi Chicagossa 13. lokakuuta vuonna 1927. Vuonna 1947 Hän muutti New Yorkiin ja teki opettajansa, pianisti Lennie Tristanon kanssa ensimmäiset tunnetut free jazz -levytykset.

Aikana, jolloin melkein kaikki alttosaksofonistit halusivat kuulostaa bebop-pioneeri Charlie ”Bird” Parkerilta, Lee Konitz kehitti oman tunnistettavan tyylin. Konitzin tyyli oli pelkistetty ja puhdas. Onkin sanottu, että hän oli cool jo ennen kuin cool jazzissa edes keksittiin.

Urallaan Konitz soitti useissa eri kokoonpanoissa, muun muassa Claude Thornhillin ja Stan Kentonin orkestereissa ja työskenteli myös sellaisten artistien kuin Charles Mingusin, Bud Powellin ja Bill Evansin kanssa.

Konitz teki noin seitsemän vuosikymmenen mittaisen uran, johon kuului yli 200 levytystä. Hän levytti yhtiöille kuten Atlantic, Prestige, Polydor ja Verve.

Suomessa Konitz vieraili monesti, viimeksi vuonna 2016 Helsingissä ja Turussa. Ensimmäisen Suomen-keikkansa hän soitti Helsingissä vuonna 1951.

Lee Konitz oli jazzin kiistaton legenda, mutta ihmisenä hän oli silti varsin vaatimaton, eikä hän ollut samanlainen juhlittu legenda kuin esimerkiksi aikalaisensa Sonny Rollins.

”Menen sinne, minne kutsutaan ja soitan niiden kanssa, jotka kutsuvat eli kenen kulloinkin. Minulla ei ole ollut koskaan mielihaluja olla yhtyeenjohtaja, saati mikään tähti. Miellän itseni sidemaniksi, joka vain saattaa soittajia yhteen”, Konitz sanoi.