Helsingin Sanomat on voittanut kaksi palkintoa kansainvälisen Society for News Design -järjestön (SND) The Best of News Design -kilpailussa, jota voi pitää printtimedioiden designin MM-kisana.

Kuvittaja Lasse Rantanen sai kunniamaininnan töistään. Rantasen oivaltavia kuvituksia julkaistaan viikoittain muun muassa Pääkirjoitus-aukeamalla.

Uutisdesign-sarjassa palkittiin niin ikään kunniamaininnalla useiden aukeamien mittainen raportointi Notre Damen katedraalin tulipalosta viime vuoden huhtikuussa.

Kisassa jaettiin 13 kultaa, 61 hopeaa ja 920 kunniamainintaa. Eniten palkintoja saivat New York Times ja Washington Post.