Elämäkerran mukaan Kirsti Paakkanen on ”dramaattisimmillaan kuin nuori Elisabeth Taylor”. Kuva: Kirsti Paakkasen kotiarkisto

Elämäkerta

Ulla-Maija Paavilainen: Suurin niistä on rakkaus. Kirsti Paakkasen tarina. Otava. 346 s.

Kirjailija Ulla-Maija Paavilaisen elämäkerta emerita yritysjohtaja Kirsti Paakkasesta on vauhdikasta luettavaa. Välillä naurattaa ja välillä itkettää, kun tämä glamourilla ympäröity kansannainen pistää tuulemaan.

Hän tekee kaiken lempi­kappaleensa Frank Sinatran My Wayn mukaisesti. ”En nauti elämästä, pitää olla tekemistä”, on yksi hänen motoistaan, joita riittää elämä­kerran lukujen otsikoiksi:

”Minulla ei ole tavoitteita, vaan unelmia.”

Suurin niistä on rakkaus -elämäkerta paljastaa, mistä yrityslegenda Kirsti Paakkanen on tehty. Se vakuuttaa, että naiset osaavat ja pystyvät – jos uskovat itseensä. Naiset nousuun, on elämäkerran sitkain punainen lanka.

Paakkanen on rehellinen, intohimoinen ja työhullu. Hänen juurensa juontavat maalle, Saarijärvelle. Siksi hän on tehnyt ja markkinoinut tuotteita tunteville kaltaisilleen ihmisille, ei kasvottomille asiakkaille.

Paavilainen puhuu elämäkerrassaan Kirstistä, ei Paakkasesta. Hän kirjoittaa elävästä ihmisestä, suuresta persoonasta. Kirsti on sydämeltään maalaistyttö, josta kouliutui elämän koulussa ylellisyyttä rakastava yritysjohtaja. Kirstillä on jääkaapissaan ­aina Valion voita ja sängyssään Versacen vuodevaatteet.

Juurevan ja rehdin Helmi-äidin vuonna 1929 syntyneestä kuopuksesta tuli Womena-mainostoimiston perustaja ja Marimekon pelastaja. Saamme kiittää Kirsti Paakkasta tasaraitojen ja unikkojen uudesta tulemisesta. Hän ymmärsi, miten yhdistetään perinne ja tuleva.

Äidin opeista jalostui johtamistyyli, joka oli toki persoonallinen, mutta siinä on myös paljon opittavaa yritysstrategiaa sorvaaville johtoryhmille. Hankalat ­asiat Kirsti sanoi saman tien. Tarvittaessa hän pyysi myös anteeksi. Onnistumisia juhlittiin kakkukahveilla.

Marimekossa ei käyty kehityskeskusteluja, palautetta annettiin töitä tehdessä. Kirsti ei pitänyt titteleistä, joten hänen firmoissaan organisaatio toimi työ- ei päällikkövetoisesti.

Ulla-Maija Paavilaisen kirjoittama elämäkerta ei ole kuitenkaan pelkkä bisnesgurun ylistyslaulu, vaan se kertoo myös Kirstin heikoista puolista ja kipeistä hetkistä, esimerkiksi lapsettomuudesta ja yksinäisyydestä.

Paakkasen firmoissa kotiasioita ei saanut tuoda työpaikalle, mutta työpaikka taisi lopulta olla johtajan koti. Siellä oli Kirstin mustien asujen reservi ja sieltä hänet löysi varhain aamulla ja myöhään illalla.

Kaikki eivät Kirstin kyydissä pysyneet, mutta ne, jotka pysyivät, oppivat paljon. Hänen opetuslapsiaan ovat esimerkiksi suunnittelija, Samujin perustaja Samu-Jussi Koski ja Marimekon nykyinen toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Paavilainen on rakentanut elämäkerran Kirsti Paakkasen ja hänen yhteistyökumppaniensa haastatteluista sekä vuosien varrella tehdyistä lehtijutuista. Palaset loksahtelevat saumattomasti soljuvaksi kertomukseksi, varsinkin kertomus Kirstin lapsuudesta on kuin lukisi romaania.

Kaunokirjailijan kieli- ja tyylitajulla Paavilainen kuljettaa tietokirjaa eteenpäin, tekee yhteenvetoja ja ristivalottaa.

Vain teoksen viimeistä osaa Uskotoivorakkaus jäin miettimään, tarvitaanko enää Jorma Ollilan tai Ilpo Kokkilan kaltaisten yritysjohtajien todistusta siitä, miten loistava Kirsti on. Se on jo tässä vaiheessa käynyt ilmi luvuista Rakkaus, Toivo ja Usko. Kertausta ei olisi tarvittu, ei edes nimileikin takia.

Koko ajan on selvää, että Kirstin elämän suurin tunne on rakkaus – rakkaus ihmisiin, työhön, elämään. Ja tavaroihin, mutta ei tuhlailevasti vaan laatutietoisesti. ”Kulje mukanani, se kehittää makua”, opettaa Kirsti noviisille Champs-Élysées’llä Pariisin-matkalla, kun tämä huomauttaa, ettei hänellä ole varaa niin kalliisiin tavaroihin.

Kaikki eivät halua ajaa Jaguarilla eivätkä käyttää piikkikorkoja, mutta oma tyyli pitää löytää, jos mielii pärjätä.

Kirsti Paakkasen tarina ei kerro vain menneistä vaan myös siitä, miten pysytään ajassa kiinni.

Vieras mies omituinen koje kaulassa pysäytti kirkkotiellä Helmi-äidin ja pikku-Kirstin: ”Saanko ottaa kuvan? Tuo tyttö on niin soma.” Valokuva tuli Poikosten kotiin kirjeitse Amerikasta 1930-luvulla. Kuva: Kuva Kirsti Paakkasen kotiarkisto.

Samassa veneessä Lanneveden kotirannassa siskot Hilja ja Elli, kasvattiveli Paavo ja Kirsti vauvana Ellin sylissä 1930-luvun taitteessa. Kuva: Kuva Kirsti Paakkasen kotiarkisto.

Womenalaiset Tarja Laine, Terttu Sihto, Anu (sukunimi ei tiedossa) ja Kirsti Tampellan tilaisuudessa vuonna 1979.