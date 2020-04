Helsingin Sanomat on saanut Julkisen sanan neuvostolta (JSN)huomautuksen lehden verkkosivuilla 23. joulukuuta 2019 julkaistusta jutusta. Kyseessä oli STT:n uutinen uusista nopeuskameroista, jossa oli olennainen asiavirhe.

Uutisen mukaan maanteiden uudet valvontakamerat olisivat vähentäneet kuolemaan ja loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia tammi–elokuussa 2019. Todellisuudessa ensimmäiset uudet kamerat otettiin käyttöön vasta heinäkuussa 2019.

Helsingin Sanomat ja STT saivat jutusta korjauspyynnön 25. joulukuuta 2019. STT lähetti asiakkailleen 2. tammikuuta 2020 korjatun version jutusta sekä erillisen oikaisutekstin. Helsingin Sanomat korjasi juttua vasta 9. tammikuuta, kun kantelija muistutti lehteä korjauspyynnöstään.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että uutisessa oli olennainen asiavirhe, koska siitä sai virheellisen käsityksen uusien nopeuskameroiden vaikutuksesta onnettomuuksien vähenemiseen. Helsingin Sanomat ei korjannut virhettä riittävän nopeasti. Journalistin ohjeet edellyttävät olennaisen asiavirheen korjaamista viipymättä.

Neuvoston arvioon vaikuttaa se, että lehti oli kantelijalta saamansa korjauspyynnön lisäksi saanut STT:ltä tiedon siitä, että jutussa oli virhe.

HS:n vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan lehti pyrkii toimimaan oikaisupyyntöjen suhteen tiukasti Journalistin ohjeiden mukaisesti. Tässä tapauksessa oikaisuprosessi kesti päätoimittajan mukaan kuitenkin joulunpyhien, rikkonaisten työviikkojen ja vastuuhenkilöiden vaihtumisen vuoksi liian kauan, ja oikaisu vaati pyynnön esittäneeltä lukijalta erityistä aktiivisuutta.

Niemen mukaan Helsingin Sanomat epäonnistui oikaisuprosessin vaatimassa tiedonkulussa eikä kyennyt toimimaan kohtuullisessa määräajassa Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa alaa yleisesti siitä, että tiedotusvälineiden on pidettävä virheiden korjausprosessit kunnossa myös tietotoimistojen tuottamien sisältöjen osalta.

JSN:n ratkaisu kokonaisuudessaan alla:

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Helsingin Sanomat julkaisi netissä 23.12.2019 STT:n uutisen, jonka mukaan maanteiden uudet valvontakamerat olisivat vähentäneet kuolemaan ja loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia tammi–elokuussa 2019. Todellisuudessa ensimmäiset uudet kamerat otettiin käyttöön vasta heinäkuussa 2019. Helsingin Sanomat ja STT saivat jutusta korjauspyynnön 25.12.2019. STT lähetti asiakkailleen 2.1.2020 korjatun version jutusta sekä erillisen oikaisutekstin. Helsingin Sanomat korjasi juttua vasta 9.1.2020, kun kantelija muistutti lehteä korjauspyynnöstään.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että uutisessa oli olennainen asiavirhe, koska siitä sai virheellisen käsityksen uusien nopeuskameroiden vaikutuksesta onnettomuuksien vähenemiseen. Helsingin Sanomat ei korjannut virhettä riittävän nopeasti. Journalistin ohjeet edellyttävät olennaisen asiavirheen korjaamista viipymättä. Neuvoston arvioon vaikuttaa se, että lehti oli kantelijalta saamansa korjauspyynnön lisäksi saanut STT:ltä tiedon siitä, että jutussa oli virhe. Helsingin Sanomat tarkisti tietojaan saatuaan korjauspyynnön ja suhtautui lähteisiinsä kriittisesti.

Neuvosto muistuttaa alaa yleisesti siitä, että tiedotusvälineiden on pidettävä virheiden korjausprosessit kunnossa myös tietotoimistojen tuottamien sisältöjen osalta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.