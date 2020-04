”Oikein mainiota päivää kaikille ja terve täältä Musacornerin parista”, toivottaa partasuinen mies videolla.

”Tänään vuorossa järkäle nimeltä Säännöt rakkaudelle. Tuttuun tapaan Dansu säestää, meikäläinen soittaa ja laulaa. Pistetään pyörimään.”

Sitten kaksikko alkaa esittää Anna Puun vuonna 2012 julkaisemaa biisiä.

Partasuinen mies on Knipi (Stierncreutz), Egotrippi-yhtyeen kitaristi ja nykyään myös sooloartisti. Dansu on hänen 16-vuotias poikansa Daniel.

Knipi soittaa kitaraa ja laulaa, Daniel säestää taustalla koskettimilla. Video on kuvattu Knipin perheen kotona Helsingissä.

Katso video alta tai tämän linkin takaa:

Koronaepidemian vuoksi muusikot joutuivat tahtomattaan keikkatauolle. Moni artisti soittelee nyt kotikonsertteja ja julkaisee niistä videoita sosiaalisen median kanavissaan.

Niin tekee myös Knipi. Hän aloitti pian poikkeustilan alettua Facebook-sivullaan Musacorner-videosarjansa (kyllä, nimi on Kummelin inspiroima), ja on julkaissut niitä joka arkipäivä jo usean viikon ajan.

Videoilla on kuultu coverbiisejäkin, mutta enimmäkseen kappaleita Knipin oman muusikkouran varrelta: Egotripiltä, viime syksynä julkaistulta soolodebyytiltä sekä muiden artistien kappaleita, joita hän on ollut tekemässä. Sellainen on esimerkiksi torstain Musacornerissa esitetty Säännöt rakkaudelle.

Postauksissa Knipi avaa myös kulloisenkin kappaleen taustaa ja tekoprosessia.

Musacorner tuntuu saaneen poikkeuksellisen hyvän vastaanoton kaikkien muiden kotilive-esitysten joukossa. Videot keräävät toistuvasti satoja tykkäyksiä ja kymmeniä ihastuneita kommentteja.

”Musacornerista on tullut päivän odotetuin juttu”, eräs kuulija kertoo Facebook-sivulla.

Isän ja pojan musisoinnissa onkin harvinaisen lämmin ja välitön tunnelma. Musacornereita on mukava katsoa ja kuunnella ja katsojalle välittyy, että niitä on ollut kiva myös tehdä.

”Oli pakko keksiä jotain tekemistä, tuntuu että nuppi hajoaa muuten”, Knipi kertoo kotoaan puhelimitse.

Korona-aika sosiaalisine etäisyyksineen ei ole Knipin mukaan tuonut suurta muutosta hänen arkeensa. Päivät kuluvat kuulemma muutenkin suurimmaksi osaksi yksin omassa huoneessa biisejä tehden ja soitellen.

”Mutta koska biisinkirjoitus ei ole nyt oikein tahtonut lähteä, ajattelin, että jotain pitää kehittää. Puolivahingossa tämmöinen idea syntyi.”

Videot ilmaantuvat Knipin sivulle yleensä aamupäivisin. Ne eivät ole livejä, vaan nauhoituksia: biisit äänitetään ja miksataan edellisenä iltana. Kuvaukseen käytetään puhelinta, ja miksauskin hoituu Knipin mukaan nopeasti, mutta videot kyllä erottuvat edukseen pelkistä kännykän mikrofoniin vedetyistä trubaduurituokioista.

”Netti on nyt täynnä porukkaa, jotka kauhoo akkaria ja laulaa puhelimeen”, Knipi sanoo ja naurahtaa.

”Halusin vähän erottua joukosta. Tässä on taustalla sellainenkin ajatus, että kun nämä soundaavat näinkin hyvältä – oikeastaan samalta kuin mun demot – näitä voisi joskus julkaistakin. Tai ainakin sellainen on mahdollista.”

Knipillä on kaksi poikaa, molemmat musiikkiharrastajia. Heistä nuorempaa, Danielia, hän keksi pyytää avuksi ensimmäisen Musacorner-viikon jälkeen. Se on tuonut oman lisäviehätyksensä videoihin – on hauska katsoa, kun 48-vuotias isä ja teini-ikäinen poika soittavat rennosti yhdessä.

Vanhempien ja jälkikasvun musiikkimaut eivät usein osu yksiin, mutta Knipi kertoo diggailevansa poikiensa kanssa paljonkin samaa musiikkia Olavi Uusivirrasta Joose Keskitaloon.

”Tosin sen kyllä muistan aina, kun olin vuosia sitten miksaamassa kotona Egotripin biisejä ja vanhempi poika tokaisi: ’Ei kukaan kuuntele enää tuollaista musaa’”, Knipi nauraa.

Sittemmin molemmat pojat ovat käyneet kyllä Egotripin keikoillakin.

Knipi julkaisi viime syksynä ensimmäisen soololevyn, ja tänä kesänä hän olisi päässyt ensi kertaa esiintymään soolona esimerkiksi Ilosaarirockiin ja Provinssiin. ”Tämän ikäiselle artistille ei ole mikään itsestäänselvyys, että seuraavana kesänä pääsisi uudelleen”, hän sanoo. Kuva: Kalle Koponen / HS

Koronaepidemia on ollut monille esiintyville taiteilijoille taloudellinen katastrofi. Knipi sanoo, että hänen tilanteensa on parempi kuin monella muulla, sillä ainakin toistaiseksi hän pärjää tekijänoikeustuloilla. Viime syksynä julkaistun sooloalbuminsakin kiertueen hän ehti käydä lähes kokonaan läpi ennen kuin poikkeustila iski päälle.

Kolme keikkaa Knipi joutui silti kiertueeltaan perumaan koronaviruksen vuoksi. Myös kesän festivaalikeikkojen tilanne alkaa näyttää huonolta, vaikka kesäkuusta alkaen järjestettäviä festareita ei ole Suomessa vielä juuri peruttukaan.

”Nyt olisi ensimmäisen kerran päässyt soolona esiintymään esimerkiksi Ilosaarirockiin ja Provinssiin. Tämän ikäiselle artistille ei ole mikään itsestäänselvyys, että seuraavana kesänä pääsisi uudelleen, jos tänä kesänä perutaan.”

Ennen kaikkea tilanne surettaa oman bändin soittajien sekä teknikoiden puolesta, Knipi sanoo. Sekä tietysti muiden muusikkokollegoiden, joiden elanto on kiinni keikkatuloista.

Koko maailman tilannekin on ahdistava. Knipin sanoo, ettei ole halunnut viime päivinä edes lukea koronauutisia, jotta ajatukset eivät menisi liian synkiksi.

Mutta ainakin Musacorner tuo lohtua arkeen. Knipi sanoo, että videoiden tekoa on tarkoitus jatkaa niin kauan kuin se pysyy tekijöille hauskana puuhana, eikä esimerkiksi vie ajatuksia liiaksi pois biisien kirjoittamisesta.

”Pojallekin olen sanonut, että yritetään tehdä tämä mahdollisimman helpoksi ja hauskaksi. Ei lähdetä sekoilemaan tai yrittämään liian vaikeita juttuja.”

”Ja kommenteista saa paljon hienoja fiiliksiä. Parasta on se, jos pystyy tekemisillään tuottamaan muillekin ihmisille iloa”, Knipi sanoo.