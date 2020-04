Eteläranskalainen Aix-en-Provencen festivaali on peruttu tulevalta kesältä, ja sen myötä myös säveltäjä Kaija Saariahon ja libretisti Sofi Oksasen uusi ooppera Innocence jää toistaiseksi esittämättä.

Oopperan kantaesityksen oli määrä olla Aix-en-Provencessa 4. heinäkuuta, mutta koronaviruspandemian vuoksi koko festivaali jouduttiin perumaan. Taustalla on Ranskan presidentin Emmanuel Macronin maanantaina antama määräys, jonka mukaan yleisötapahtumat on kielletty Ranskassa heinäkuun puoliväliin saakka.

”Se on valtavan ikävä uutinen, ottaen huomioon, että tämän oopperan tekeminen on ollut vuosikausia minun työni”, Kaija Saariaho sanoo. ”Ymmärrän kyllä ihan selkeästi tilanteen, mutta ajatukset ja tunteet eivät mene aina ihan yksiin.”

Yhtä kauan Innocence on ollut työn alla tietenkin myös libretisti Sofi Oksasella, joka hänkin on totta kai pahoillaan kantaesityksen peruuntumisesta.

”Kyseessä on useamman vuoden työ, jota olemme Kaijan kanssa enemmän tai vähemmän aktiivisesti työstäneet 2010-luvun alusta”, Oksanen sanoo.

Tällä hetkellä ei ole mitään tietoa siitä, milloin ooppera pystytään esittämään. Sekä Saariaho että Oksanen kuitenkin pitävät Innocencea ajattomana teoksena, joten sinänsä se ei kärsi viivästyksestä.

”Positiivinen puoli tässä on se, että musiikki on ikuista ja että teos ei vanhene”, Oksanen sanoo. ”Se on etuoikeus moneen muuhun alaan verrattuna. Jos ajatellaan teatteria, elokuvia, kirjoja, niin monet teokset eivät vain näe päivänvaloa, koska ne ovat sidoksissa juuri aikaan. Ja koska tämä korona-aika on jotain mistä ei tiedetä, niistä teoksista tulee vanhentuneita. Innocencen kohdalla näin ei ole.”

Saariaho on samaa mieltä. ”Se ooppera sopii maailmaan ennen koronaa ja koronan jälkeen. Se käsittelee sellaisia asioita, jotka ovat aina ajankohtaisia. Siinä puhutaan traumasta parantumisesta, ja parantumisesta myös yleensä.”

Innocencen esittämisen epävarmuutta lisää se, että se on usean oopperatalon yhteishanke ja vaatii siksi koordinointia. Alun perin se oli määrä kantaesittää Lontoon Royal Opera Housessa, mutta oopperanjohtajan vaihduttua vuonna 2018 myös koko oopperatalon suunnitelmat ja esitysaikataulut muuttuivat.

Tämän jälkeen Innocencen kantaesityspaikaksi varmistui Aix-en-Provencen festivaali, josta on Royal Operan muutettua suunnitelmiaan tullut myös oopperan päätilaaja. Siksi festivaalilla on myös etuoikeus teoksen kantaesittämiseen. Muita tilaajia ovat Suomen kansallisooppera, Alankomaiden ooppera, San Franciscon ooppera ja edelleen myös Lontoon Royal Opera.

Koska kuitenkin koronaviruspandemian pituutta ja vaikutuksia on vaikea ennustaa, on myös vaikea tehdä kovin kauas kantavia suunnitelmia.

”Mistään ei ole mitään selvyyttä, koska koko koronatilanteesta ei ole mitään selvyyttä”, Kaija Saariaho sanoo. ”Tietenkin ajatus oli, että se menisi syksyllä Amsterdamiin ja sitten Helsinkiin, ja siitä sitten edelleen Lontooseen ja San Franciscoon. Mutta emme tiedä mitä tulee tapahtumaan.”

Ei siis ole varmaa, pystytäänkö Innocence esittämään Amsterdamissa tai Helsingissä siinäkään tapauksessa että koronaviruspandemia helpottaisi syksyksi ja yleisötilaisuuksia pystyttäisiin oopperataloissa järjestämään. Kantaesitysoikeus on Aix-en-Provencen festivaalilla, ja seuraava festivaali on näillä näkymin vasta kesällä 2021.

”Toisaalta Aixin festivaalin johtaja Pierre Audi on todella viisas ja kokenut paitsi ohjaajana, myös oopperanjohtajana. Ja Pierren intressit ovat usein taiteilijoiden puolella. Luotan siihen, että hän kyllä tekee parhaansa tämän asian suhteen”, Kaija Saariaho sanoo.