Festivaalit

Perinteikäs keväinen jazzfestivaali Espoon April Jazz ehdittiin jo kerran perua koronaviruksen takia.

Järjestäjät alkoivat kuitenkin suunnitella vaihtoehtoista tapaa järjestää festivaali. Nyt sellainen on keksitty, ja kaiken lisäksi hyvin nopeassa aikataulussa.

April Jazz on päätetty järjestää sittenkin ja vieläpä alkuperäisessä aikataulussa – mutta toisella tapaa.

34. April Jazz järjestetään ensi viikolla keskiviikosta lauantaihin striimausfestivaalina. April Jazz Subgrooves -nimellä toteutettavassa tapahtumassa on konsertteja neljänä iltana, jokaisena iltana livekonsertteja järjestetään kaksi.

Keikat lähetetään Helsingin G Livelabista ja ne voi katsoa Keikalla.fi-alustalla. Konsertit välitetään yleisölle kolmen staattisen ja yhden liikkuvan kameran avulla.

Konserttiliput voi ostaa osoitteessa lippu.fi. Lipputulot ohjataan April Jazzin artistituotantoon. Halutessaan katsojat voivat tukea artisteja myös lisämaksulla. Keikat on mahdollista katsoa myös jälkikäteen tallenteina kuuden päivän ajan.

April Jazzin historiallisen vuoden esiintyjinä kuullaan kotimaisen jazzin kärkeä sekä uudempia nimiä. Järjestäjien mukaan ohjelman rungossa on käytetty niin montaa alun perin ohjelmaan kaavailtua artistia kuin koronavirustilanteessa on ollut mahdollista. Viranomaismääräysten vuoksi kokoonpanot on pidetty pieninä.

Lavalla nähdään muun muassa saksofonisti Timo Lassy ja rumpali Teppo Mäkynen, jotka julkaisivat viime vuonna ensimmäisen yhteisen levynsä. Lisäksi kuullaan juuri ensi levynsä julkaissutta, rumpali Olavi Louhivuoren kokoamaa Superpositionia, laulaja Kadi Vijan johtamaa Key Projectia, pianisti Kari Ikosta sekä

Perjantaina 24. huhtikuuta kello 18 soolokonsertin pitää lyömäsoittaja Tatu Rönkkö. Hän luo ennen kuulematonta musiikkia soittamalla muun muassa tyhjiä muovipulloja, emalikulhoja, tonnikalapurkkeja ja pakasterasioita.

Konserttien väliajalla Njassa keskustelee artistien kanssa musiikista sekä siitä, kuinka pandemia vaikuttaa luovuuteen.

Koska striimaus näkyy kaikkialla maailmassa, April Jazzin järjestäjät ovat käyttäneet ainutlaatuista tilannetta hyväkseen kotimaisen huippujazzin esille tuomiseen. Lähetyksiä on kutsuttu katsomaan suuri määrä kansainvälisiä promoottoreita ja mediaa.