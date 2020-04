Kuvataide

Hullu rakkaus: Seppo Fräntin kokoelma Kiasmassa. Toim. Saara Hacklin ja Kati Kivinen. Parvs. 176 s.

Maaliskuun 27. päivän piti olla tärkeä virstanpylväs Kiasmassa. Taidekeräilijä Seppo Fräntin mittavaa lahjoituskokoelmaa esittelevän näyttelyn oli tuolloin määrä aueta yleisölle.

Toisin kävi, sillä edeltävällä viikolla hallitus määräsi museot suljettavaksi koronapandemian vuoksi. Nyt teokset odottavat yleisöä tyhjässä museossa.

Kuva: Kirsi Halkola / Kansallisgalleria

Onneksi näyttelyn yhteydessä julkaistu katalogi Hullu rakkaus: Seppo Fräntin kokoelma Kiasmassa antaa mahdollisuuden tutustua kokoelmaan kotisohvalla museoiden avautumista odotellessa.

Katalogi ei toki korvaa teosten näkemistä paikan päällä, mutta monipuolinen ja runsaasti kuvitettu teos on hyvä korvike parempia aikoja odotellessa.

Katalogin ovat toimittaneet Kiasman kokoelma-amanuenssi Saara Hacklin ja intendentti Kati Kivinen. Kirjoittajien tehtävä on epäilemättä ollut haastava, sillä Fräntin kokoelma on poikkeuksellisen omalakinen ja intiimi, eikä sen pukeminen sanoiksi ole helppoa.

Aloitetaan konkretiasta. Fränti lahjoitti loppuvuodesta 2017 Kiasmalle 650 teosta, jotka monin tavoin laajentavat sen nykytaidekokoelmaa.

Seppo Fränti Kuva: Pirje Mykkänen / Kansallisgalleria

Ennen Kiasmaan päätymistä maalaukset täyttivät Fräntin asunnon jokaisen nurkan ja lepäsivät pinoittain vasten seiniä. Fräntille taiteen keräämisessä ei selvästi ole kyse sijoitusten hamuamisesta vaan tavasta hahmottaa maailmaa ja omaa paikkaa siinä.

Fräntin lahjoituskokoelmaan kuuluu noin 250 maalausta, reilut 350 paperipohjaista teosta, muutamia veistoksia ja yksi installaatio. Se edustaa 90 taiteilijaa, joista 50 on uusia Kiasman kokoelmissa. Fränti on keräilyssään panostanut etenkin nuoriin, uransa alussa oleviin taiteilijoihin, ja noin 60 prosenttia kokoelman taiteilijoista on syntynyt 1970- ja 80-luvuilla.

Yksityiskeräilijänä Fräntin ei ole tarvinnut murehtia kokoelman sukupuolijakaumasta: 90 taiteilijasta ainoastaan 26 on naisoletettuja. Kuvassa Karoliina Helbergin (s. 1987) maalaus Scary Lady (2012). Kuva: Kirsi Halkola / Kansallisgalleria

Lahjoitus täydentää Kiasman kokoelmaa etenkin suomalaisen 2010-luvun maalaustaiteen osalta. Taiteilijoista kokoelmassa ovat erityisen hyvin edustettuna esimerkiksi Jussi Goman, Olli Marttila ja Henry Wuorila-Stenberg. Teoksia löytyy myös Jukka Korkeilalta, Heikki Marilalta ja Elina Merenmieheltä.

Kipinän taidekeräilyyn Fränti sai muutettuaan Nurmosta Helsinkiin opiskelemaan 1970-luvulla. Tuolloin hän tutustui lääkäri Juhani Kirpilään (1931–1988), joka oli jo ehtinyt kerätä mittavan taidekokoelman. Kirpilän esimerkkiä seuraten Fränti alkoi sijoittaa osakkeisiin, joiden voitoilla hän on kartuttanut kokoelmaansa.

Seppo Fränti on hankkinut runsaasti nuorten taiteilijoiden teoksia. Kuvassa Henna Julan (s. 1990) öljymaalaus Juuret (2015). Kuva: Kirsi Halkola / Kansallisgalleria

Fräntin elämä muuttui dramaattisesti vuonna 2000, kun hänet napattiin länsimaisen turistiryhmän mukana islamistiterroristien panttivangiksi Jolon saarelle Filippiineillä. Selviydyttyään 140 päivän piinasta hän jätti työnsä Lastenlinnan askarteluohjaajana ja omistautui täysin taiteen keräämiselle.

Konkreettisten lukujen ja taustatietojen jälkeen Fräntin kokoelman kuvaaminen muuttuu hankalammaksi. Kuten taidehistorioitsija Juha-Heikki Tihinen pohtii katalogiin kirjoittamassaan artikkelissa, Fräntin kokoelmassa ei ole kyse laskelmoidusta nykytaiteen yleisesityksestä vaan intiimistä pienoismaailmasta, jonka logiikkaa ymmärtää ehkä ainoastaan Fränti itse.

Robin Lindqvist (s. 1979) edustaa Fräntin kokoelman minimalistista laitaa. Kuvassa öljymaalaus 70 Shades of Green (2010). Kuva: Kirsi Halkola / Kansallisgalleria

Teoksissa näkyy mieltymys ronskiin maalaustyyliin, kirkkaisiin väreihin ja puoliabstraktiin kuvakieleen. Aihealueet kallistuvat elämän kipukohtiin, kuolemaan ja seksuaalisuuteen.

Fränti korostaa itsekin katalogin haastattelussa hyvin ruumiillista ja tunnelähtöistä suhdettaan taiteeseen. Kokoelmaan kuuluu myös vähäeleisempiä, käsitteellisyyteen kallistuvia teoksia, kuten ruotsalaissyntyisen Robin Lindqvistin maalauksia,

Taidehistorioitsija Riikka Stewen etsii artikkelissaan punaisia lankoja Fräntin kokoelmasta ja löytää sieltä ekspressionismin ja minimalismin välisen jännitteen, joka läpäisee kokoelman. Hacklin ja Kivinen taas pohtivat artikkelissaan, miten kokoelman identiteetti muuttuu sen siirtyessä keräilijän kotoa museoinstituutin suojiin.

Artikkelit onnistuvat kiitettävästi avaamaan omalakisen kokoelman maailmaa, mutta saadakseen teoksista otteen etenkin Tihisen ja Stewenin tekstien täytyy sukeltaa hyvin abstrakteille vesille.

Ennen niihin pureutumista teoksen lukeminen kannattaakin aloittaa loppuun sijoitetusta Fräntin haastattelusta, joka antaa konkreettisemman kuvan keräilijästä ja hänen kokoelmastaan.