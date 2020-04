Koronakriisi on vaikeuttanut myös ravintolayrittäjä Hans Välimäen arkea, mutta hanskoja tiskiin hän ei ole ollut missään vaiheessa heittämässä. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

”Minähän olen ruoanlaiton Rubens!” Hans Välimäki ilmoittaa, kun häneltä kysyy, miten lahjakas ruoanlaittaja hän on. Vertaaminen barokkimaalari Peter Paul Rubensiin (1577–1640) saattaa kuulostaa mahtailevalta, mutta ei Välimäki naurusta päätellen aivan tosissaan ole.

On hänellä toisaalta varaa kerskailuunkin. Vuosituhannen vaihteessa kotimainen fine dining nousi Välimäen johtaman hienostoravintola Chez Dominiquen ansiosta uudelle tasolle. Vuonna 2003 siitä tuli ensimmäinen – ja toistaiseksi ainoa – kahdella Michelin-tähdellä palkittu suomalaisravintola.

Välimäki oli kokkien kuningas.

”Jossain vaiheessa oli olo, että olen täysin pysäyttämätön”, hän myöntää.

Ilmaiseksi kansainvälinen menestys ei silti tullut. Välimäen elämä pyöri vuosien ajan ravintolan ehdoilla, ja kolmannesta, haaveeksi jääneestä Michelin-tähdestä muodostui keittiömestarille lähes pakkomielle.

Perhe-elämä sai kärsiä.

”Jossain vaiheessa ajattelin, että ei hemmetti, että tässähän menee ihan kaikki. Että enhän minä oikeastaan edes tunne lapsiani”, Välimäki muistelee.

Lopulta hän päätti viheltää pelin poikki: Chez Dominique suljettiin lokakuussa 2013.

Ikävä ei jäänyt: ”Kun on aamusta iltaan töissä, koko elämä näyttäytyy pitkänä putkena. Yksittäisiä muistoja ei pääse syntymään. Pelkkiä välähdyksiä sieltä täältä”, Välimäki sanoo.

”Siinähän ei ole periaatteessa järjen hiventä, enkä kaipaa yhtään sitä jaksoa elämässäni. Päinvastoin.”

Välimäki kokee myös itse muuttuneensa vuosien varrella. Enää hän ei ota asioita liian vakavasti – ei edes itseään. ”Isoimmat testosteronit ovat pyyhkiytyneet korvien välistä pois.”

Työ merkitsee silti yhä paljon. Ruoanlaitto on elämäntapa ja intohimo, eikä hän edelleenkään erottele työ- ja vapaa-aikaa. Kysyttäessä hän arvelee tekevänsä 10–12-tuntisia päiviä. Sunnuntait hän sentään pitää vapaana.

Viime aikoina luppoaikaa on ollut enemmän. Koronakriisin vuoksi myös Välimäen Penelope-ravintola on joutunut sulkemaan ovensa asiakkailta ja toimii ai­noastaan tilauspalveluna.

”Ei näin karmeata tilannetta ole ikinä ollut”, Välimäki myöntää.

Hän arvelee kriisin kokonaisvaikutusten näkyvän ravintola-alalla vielä vuosia. Ilman vuokran­antajien vastaantuloa edessä on konkurssien suma. Pahinta on, jos pandemia ei hellitä ja edessä on taudin toinen aalto. ”Se olisi katastrofi.”

Suomalaisen ravintolakulttuurin Välimäki näkee menneen 2000-luvulla harppauksin eteenpäin. Ammattitaito on kasvanut ja puolivillainen tekeminen on poistunut. Samalla myös asiakkaista on tullut vaativampia.

Kulttuurinmuutoksen näkee Välimäen mielestä siitäkin, että suuret huoltoasemaketjut ovat uudistaneet brändejään ja parantaneet ruokatarjontaansa.

Parannettavaa silti olisi.

Välimäki poistaisi ravintolatyöntekijöiden automaattiset sunnuntailisät ja maksaisi tuplapalkkaa kaikista työviikkoajan ylittävistä tunneista. Myös ravintoloiden viinin ulosmyynnin saisi vapauttaa ja laskea alan arvonlisäverotusta.

”Euroopassa on ihan eri meininki”, hän sanoo. ”Nämä ovat arkoja aiheita, ja kriisin keskellä tuntuu hieman pinnalliselta puhua näistä.”

Julkisuuden henkilö Välimäki on ollut parinkymmenen vuoden ajan. Tunnetuksi hän tuli 2000-luvun taitteen hittisarjasta Kokkisota, joka keräsi suosionsa huipulla miljoonayleisön televisioiden ääreen.

Aluksi huomion saaminen tuntui hämmentävältä. Ei Välimäki julkisuudesta edelleenkään nauti, mutta pitää sitä luonnollisena osana työtään. Toisaalta hän arvelee yrityk­siään arvosteltavan monesti eri kriteerein kuin muiden ravintolayrittäjien.

Se voi johtua siitäkin, että mediassa Välimäestä on muodostunut kuva kulmiaan kurtistelevana ärrimörrinä, syynä realitysarja Top Chef Suomi, jonka päätuomarina hän toimi vuosina 2011–13. Siinä Välimäestä rakentamalla rakennettiin kilpailijoita tylyttävä ilkimys.

Mielikuva on istunut syvässä.

”Ravintolatyö jos jokin on joukkuepeliä”, Välimäki sanoo.

”Tietysti jonkun pitää olla pomo, mutta ihmisten haukkuminen ei kuulu mielestäni pohjoismaiseen ravintolakulttuuriin. Se, että joku karjuu naama punaisena, ei hyödytä ketään.”