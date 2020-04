Muistikuvat ovat hämäriä, mutta sitäkin nolompia.

Kello on aivan liian paljon, luultavasti kolme aamuyöllä. Heilun klubin tanssilattialla ja yritän saada aikaiseksi jonkinlaista tanssin tapaista liikehdintää. Hiki virtaa otsalla. Viilennän olotilaa kulauksella olutta. Dj vaihtaa soimaan seuraavan kappaleen.

Soimaan kajahtaa koukuttava huuliharppumelodia. Äänessä on naislaulaja, sitten miesräppäri alkaa ähkiä riimejä huuliharppumelodian päälle.

”The bigger they are, the harder they fall. This biggity boy’s a diggity dog. I have ’em like Miley Cyrus, clothes off. Twerking in their bras and thongs, timber.”

Vuosi on 2013. Kappale on räppäri Pitbullin Timber. Se oli aikansa globaali jättihitti, jonka kuulemiselta ei voinut välttyä, eikä se ollut ainut laatuaan. Jos 2010-luvun alkuvuosina halusi tanssia yökerhoissa, oli varauduttava pakolliseen Pitbull-annokseen.

Tämä kaikki palaa mieleeni, kun törmään hämmentävään uutiseen. Korona­viruksen vastaisen taistelun tueksi on julkaistu hyväntekeväisyyskappale I Believe That We Will Win. Kappaleen tekijä: Pitbull. Todellako?

Mieleen nousee kaksi kysymystä: Vieläkö Pitbull on olemassa? Ja mihin hän aikanaan katosi?

Kuubalaisten vanhempien Miamissa vuonna 1981 syntynyt lapsi Armando Christian Pérez sai koirarotuun viittaavan lempinimen kaveriltaan. Muusikon uransa hän aloitti 2000-luvun alussa. Vaikka ensimmäisiäkään levyjä ei voi kutsua flopeiksi, maailmanlaajuista läpimurtoa piti odottaa vuosia.

M.I.A.M.I.-niminen debyyttilevy oli vakavampaa räppiä kuin mistä Pitbull parhaiten tunnetaan. Meno on kappaleilla jopa aggressiivista. Levyn kannessa Pitbull poseeraa maastokuvioinen lippis päässään ja löysä musta paita päällään.

Tältä Pitbull näytti ensimmäisen levynsä kannessa.

Kuvan miestä on nykypäivänä vaikea tunnistaa. 2010-luvun taitteessa Pitbull muuttui sliipattuihin pukuihin ja tyylikkäisiin aurinkolaseihin pukeutuneeksi, päänsä kaljuksi ajaneeksi, kalliita kelloja ja nopeita autoja käyttäväksi ”Mr. Worldwideksi”.

Pitbullin ensimmäiset suuret hitit julkaistiin vuonna 2009. Tyyli oli vaihtunut poppia, housea ja räppiä yhdisteleväksi jumputukseksi. Samoihin aikoihin hän vieraili muiden artistien bilebiiseillä, muun muassa Jennifer Lopezin hitillä On The Floor.

Ensimmäisen Billboard-listan ykköspaikan Pitbull saavutti vuonna 2011 kappaleellaan Give Me Everything. Sitä seurasi taas monta menestynyttä bilekappaletta. Ja sitten oli jättipotti, Timber.

Samaan aikaan Pitbullia vihattiin valtavasti. Ihmiset ympäri maailmaa tuntuivat olevan sitä mieltä, että Pitbull ei osannut räpätä. Pitbullin pompöösi meno tiivistyi hänen musiikkivideoihinsa.

Sellaisiin kuin Rain Over Me, jossa Pitbull heiluu laulaja Marc Anthonyn kanssa keskellä aavikkoa vaaleissa puvuissa, ajelee kalliilla autoilla ja kiehnää kauniiden naisten kanssa.

Netissä alkoi kiertää ”tee oma Pitbull-kappaleesi” -meemejä. Niiden mukaan sanoituksiksi tarvitsee vain muutaman espanjankielisen sanan, ”Mr. Worldwide” -hokeman ja pari suurkaupungin nimeä.

Pitbull oli vähän kuin kansainvälinen versio Cheekistä. Laskelmoidulla musiikilla äärimmäiseen suosioon noussut räppäri, joka teki kappaleita menestyksestä ja naisista ja jota valtaisista kuuntelukerroista huolimatta vihattiin avoimesti.

Pitbullin suosion syitä ymmärtääkseni soitan DJ Supertyyli -nimellä tunnetulle Kalle Eromalle. Vuodesta 2006 lähtien dj:nä työskennellyt Eroma soittaa levyjä Helsingissä erityisesti Skohanissa ja Teatterissa. Juuri niissä paikoissa, joissa Pitbullin musiikkiin voi törmätä.

Eroma on fanittanut Pitbullia 2000-luvun puolivälistä lähtien. Räppärin suo­siossa on Eroman mukaan ratkaisevaa nimenomaan laskelmoivuus.

Kun esimerkiksi Black Eyed Peas -yh­tyeestä tunnettu Will.i.am siirtyi hip­hopista kevyempään bilemusiikkiin erittäin menestyneesti, Pitbull teki tietoisesti saman suunnanmuutoksen. Hän alkoi ottaa vanhoja housebiisejä omien kappaleidensa pohjaksi, ja yhtäkkiä hittejä syntyi yksi toisensa perään.

”Suomessakin moni artisti on kipuillut saman asian kanssa. On tehty oman­näköistä musiikkia, mutta sitten suosioon on noustu, kun on kokeiltu tehdä jotain todella kaupallista”, Eroma sanoo.

Pitbullin laskelmoitu muutos osui täydelliseen aikaan Euroopassa eurodance oli hallinnut klubeja pitkään, mutta 2010-luvun taitteessa myös Yhdysvalloissa ykköstrendiksi nousi nimenomaan kevyt, poppia, dancea ja räppiä yhdistävä menevä musiikki. Tuon musiikin kultakausi ajoittuu suunnilleen vuosille 2008–2015. Vastaavaa tekivät Akon, Mohombi, Taio Cruz, Flo Rida...

Mutta suurin oli Pitbull.

Samalla muuttui klubikulttuuri. Oleellista oli juhlia mahdollisimman näyttävästi. Las Vegasin ”bottle service” -klubeilla sai tilata etukäteen VIP-alueelle omalle porukalleen pöydät täyteen samppanjaa. Pian niin tehtiin muuallakin.

Pitbullia avittivat myös Jennifer Lopezin ja Enrique Iglesiaksen kaltaisten tunnettujen artistien tuoma noste. Lisäksi Pitbull oli Lopezin, Iglesiaksen ja Shakiran tavoin edelläkävijä latinovaikutteisen musiikin valtavirtasuosiossa. Vuosia ennen Despacitoa Pitbull hyödynsi kuubalaista ja miamilaista taustaansa ja yhdisteli kappaleissaan espanjaa sekä englantia.

Pitbull esiintyi Milwaukeessa kesäkuussa 2016. Kuva: Daniel DeSlover

Sitten trendit vaihtuivat. Eroman mukaan ihmiset kyllästyivät. Pitbull ja kumppanit alkoivat toistaa itseään.

Maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousi Tomorrowland-festareiden kaltaisista tapahtumista tuttu EDM-musiikki, jota edustivat muun muassa Avicii ja Martin Garrix. Kansainväliset dj-tähdet saapuivat klubeille vetämään näyttävän show’n. Tanssilattialla keskenään juhliminen jäi vähemmälle.

Nyt tästäkin on menty eteenpäin. Eroman mukaan klubimusiikkiin haetaan vaikutteita erityisesti 10–15 vuoden takaa. Tuttuja r’n’b-hittejä käännetään uusiksi bileversioiksi. Samalla osa tanssimusiikista on kehittynyt vaihtoehtoisempaan suuntaan. Pinnalla on myös trap-tyylinen räppi.

Espanjankielinen musiikki on kasvanut koko ajan suuremmaksi ilmiöksi ympäri maailmaa. J. Balvinin ei tarvitse enää sekoittaa englantia ja espanjaa Pitbullin tyyliin, vaan pelkkä espanja riittää.

Pitbull ei lopulta pysynyt tämän muutoksen perässä. Ei ehkä halunnutkaan. Hän on jatkanut edelleen uuden musiikin julkaisua, mutta suosion käyrä on osoittanut tasaisesti alaspäin. Musiikin lisäksi hän oli alkanut kehittää muita bisneksiä, kuten oman radiokanavan pyörittämistä.

Kun uskaltaudun kuuntelemaan Pitbullin uuden hyväntekeväisyyskappaleen, se jätti lähinnä vaivaannuttavan olon. Tämän tahtiin ei tee mieli hytkyä edes kolmelta aamuyöllä.

Toisin on kymmenisen vuotta vanhojen hittien kohdalla. Kun kuuntelen Timberin pitkästä aikaa, se toimii edelleen. Musiikilliset ansiot eivät ole mestarilliset, mutta sitä varten kappaletta ei ole tehtykään, vaan hitiksi radioihin ja tanssilattialle. Saman toteaa Eroma.

”Aika monella keikalla tulee soitettua yksi tai kaksi Pitbullin biisiä. Ne tarttuvat, toimivat ja liikuttavat ihmisiä. Miksi jättäisin ne soittamatta?”