Sephy (Masali Baduza) ja Callum (Jack Rowan) solmivat suhteen, vaikka se on heidän erisävyisten ihojensa vuoksi laissa kielletty. Kuva: HBO Nordic

On kulunut 700 vuotta siitä, kun Aprica-niminen suurvalta on valloittanut siirtomaikseen koko Euroopan ja samalla myös Albionin, jonka me tunnemme Britanniana. Siitä lähtien valkoihoiset ovat eläneet alistetussa asemassa.

Yliopistoissa, joiden opiskelijat ovat kaikki mustaihoisia, opetetaan, että epätasa-arvo johtuu valkoihoisten luontaisista ominaisuuksista. Kun musta poliisi käyttää vähempiarvoisiin sumeilematonta väkivaltaa, uutiset kertovat poliisiin kohdistuneesta hyökkäyksestä.

Spekulatiivinen fiktio, jossa historia on asetettu uudenlaiseen asentoon, on usein antoisa tapa tarkastella nykymaailmaa ja asenteitamme.

Ehkäpä tämän ylevän lähtökohdan ansiosta brittilehdistö on antanut hyvinkin myönteisiä arvioita Noughts + Crosses -sarjasta. Niihin on kuitenkin vaikea yhtyä.

Malorie Blackmanin kirjoittamiin nuorten aikuisten romaaneihin perustuvan sarjan päähenkilö on noin 18-vuotias Callum (Jack Rowan). Kovin verettömäksi jäävän nuorukaisen äiti Meggie (Helen Baxendale) on työskennellyt Albionin nykyisen sisäministerin (Paterson Joseph) perheessä pari vuosikymmentä.

Ottaen huomioon Meggien ja tämän työnantajaperheen lämpimät välit, on epäuskottavaa, että Callum ja sisäministerin tytär Sephy (Masali Baduza) kohtaavat ensimmäistä kertaa sitten lapsuuden. He ihastuvat toisiinsa, mutta rotujenväliset suhteet on Albionissa kielletty.

Asioita mutkistaa edelleen se, että Sephyn sulhaskandidaatti Lekan (Jonathan Ajayi) on kouluttaja kadettikoulussa, johon Callum pääsee pyrkimään uusien integraatiolakien ansiosta.

Blackmanin romaaneissa näkökulma on vuorotellen Sephyn, vuorotellen Callumin, mikä epäilemättä tukee lähestymistapaa paremmin. Sarjassa nimittäin ei voi välttyä tunteelta, että valkoiset ovat ”me” ja mustaihoiset ”ne”, vaikka tavoitteena on selvästikin ollut purkaa tätä asetelmaa.

Ehkäpä asetelmallinen sarja tuntuu monipuolisemmalta ja ravistelevammalta brittinäkökulmasta? Selkeitä rinnastuksen kohteita ovat siirtomaa­imperiumin aika, siitä siinnyt Etelä-Afrikan apartheid-hallinto ja Irlannin kriisivuodet terroritekoineen. Suoraan Britannian nykypäivään liittyy ihonväriperusteinen poliisien mielivalta.

Viimeksi mainittu on hyvä esimerkki sarjan ongelmista, joiden puiminen pilataan alleviivaamalla.

Kun Callum kertoo, että poliisi on pysäyttänyt hänet 300 kertaa, hän sanoo sen kahdesti, minkä jälkeen saman toistaa toinen roolihenkilö ja pian vielä kolmaskin.

Kun asia esitetään hokemalla, ei kokemalla, tosipohjainen vääryys latistuu sanahelinäksi.

Noughts + Crosses, HBO Nordic. (K15)