Pitkien sarjojen päätösjaksot ovat usein jääneet tv-histo­riaan, mutta enpä heti muista yhtä täräyttävää kauden aloitusta kuin Good Fight -sarjan neloskaudella.

Päähenkilö, menestyvä juristi Diane Lockhart, herää vaihtoehtoisessa todellisuudessa. Yhdysvaltain edellisissä presidentinvaaleissa kävikin niin, että Hillary Clinton voitti. Dianen työkaverit nauravat katketakseen ajatukselle, että Donald Trump olisi voittanut: mitä tästä maasta olisikaan tullut?

No niinpä. Good Fight on Good Wife -sarjan spin off, joka lähti liikkeelle Trumpin valinnasta. Diane päätyi töihin mustien juristien pyörittämään lakitoimistoon, josta käsin on seurattu, miten yhteiskunta muuttuu yhä hullumpaan suuntaan.

Michelle ja Robert Kingin kirjoittamassa sarjassa ei kaihdeta mitään, alkaen Trumpista, jonka hallinto asetetaan toistuvasti naurunalaiseksi. Ja nimenomaan naurun: Dianen eli näyttelijä Christine Baranskin ihana nauru kaikuu ratkaisevissa kohdissa.

Sarja sotkee perinteisen laki­draaman palettiin mitä tahansa aineksia, jopa animaatiota ja nyt siis myös surrealistista fantasiaa. Armottomalta kritiikiltä eivät säästy edes feministit, vaikka sarja on muuten kaikessa naisten puolella. Alkujaksossa esitetään kiinnostava kysymys: olisiko #metoo lähtenyt liikkeelle Clintonin valtakaudella?

Ykkösjakson jälkeen sarja palaa normaalimpaan kuosiin. Diane on pitänyt pitkän tauon toipuakseen kolmoskauden päättäneestä sokista.

Näyttelijäkaartia täydentää Michael J. Fox, jonka ura ehti jo katketa varhaiseen Parkinsonin tautiin.

Good Fight, uudet jaksot, HBO Nordic.