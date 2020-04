Helsingin Sanomat julkaisee tänä keväänä suosittujen Musta laatikko -iltojen puhuttelevimpia esityksiä uudelleen. Nyt julkaistaan kahdeksan kiinnostavaa ja ainutlaatuista esitystä vuodelta 2017.

HS on järjestänyt Musta laatikko -esityksiä eli elävän journalismin iltoja helmikuusta 2016 alkaen. Suurin osa illoista on ollut loppuunmyytyjä, ja niissä on käynyt yhteensä jo yli 30 000 katsojaa.