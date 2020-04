Katutaiteilija Kai Wohlgemuthin seinämaalaus Saksan Hammissa on omistettu ”todellisille sankareille”. Kuva: Ina Fassbender / AFP

Lapsi katselee taiteilija Kai Uzey Wohlgemuthin graffititeosta, jossa sairaanhoitaja on saanut piirteitä Teräsmieheltä. Teos on Hammissa Saksassa. Wohlgemuth on omistanut teoksen ”todellisille sankareille”.