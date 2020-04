Kirjallisuus

Lukeminen kannattaa aina, mutta tänä keväänä hyville kirjoille on ollut kenties tavallistakin enemmän tarvetta. Kevään lasten- ja nuortenkirjoissa painottuvat erityisesti luonnon merkitys, ystävyyssuhteiden tärkeys ja mielikuvituksen villi viipellys – kaikki asioita, joita voi vaalia koko perheen voimin myös näinä poikkeusaikoina.

Poimimme kevään uutuuskirjoista valikoiman eri ikäisille lapsille ja nuorille suunnattuja teoksia.

Alle kouluikäiset

Elina Erfving: Kasa (Lasten keskus)

Suloisessa pienessä kuvakirjassa metsän elämää seurataan lehdistä, oksista ja muusta metsänpeitosta rakentuvan Kasan kautta. Suurisilmäinen, hellyttävä Kasa muuttuu vuodenaikojen mukana: kesällä se pörisee ja surisee hyönteisiä, syksyllä siihen putoaa kirjavia lehtiä. Talvella siili tekee Kasaan pesän, keväällä Kasa vihertää. Kirjan värimaailma kulkee rauhallisen murretuissa pastellisävyissä, ja kuvissa riittää yksityiskohtia ihmeteltäväksi.

Sanna Isto, Eppu Nuotio ja Sari Airola: Typy ja nokkela noita (Bazar)

Typyn kesäloma on alkanut, ja Bertta-täti vie hänet leikkipuistoon. Täti kuitenkin vain istuu penkillä lukemassa lehteä. Typyllä on tylsää, kunnes oudon tuulenpuuskan mukana paikalle pelmahtaa sinitukkainen noita, joka taikoo paikalle hurjia alligaattoreita, varastelevia apinoita ja muita jännittäviä eläimiä. Typy-sarjan viidennessä osassa riittää tuttuun tapaan mielikuvituksen lentoa, kun taianomaisia tilanteita syntyy keskelle arkea. Sari Airolan suurikokoisissa kuvissa päävärinä on aurinkoinen keltainen, ja piirrosten viiva kulkee ilmavana ja ilmeikkäänä.

Riikka Jäntti: Pikku hiiren hellekesä (Tammi)

Suositun Pikku hiiri -sarjan kuudennessa osassa Hiiru ja äiti viettävät ihanan kiireetöntä kesälomaa kaupungissa, ja esikouluikäiseksi kasvanut Hiiru raportoi päivän tapahtumista päiväkirjaansa. Ilmeikkäät ja herttaiset kuvat luovat lämpimän kuvan arkisista tapahtumista, aamupalan syömisestä ja hiekkalaatikolla leikkimisestä. Loman kunniaksi käydään myös huvipuistossa, uimarannalla, elokuvissa ja taidemuseossa. Ehdoton hyvän mielen kirja niin lapselle kuin aikuisellekin. Sarja ihastuttaa myös maailmalla: käännösoikeudet on myyty jo yhteentoista maahan.

Tuukka Sandström ja Varpu Eronen: Kuutarhuri (Avain)

Loruperinteestä ammentavassa Kuutarhurissa Tuukka Sandströmin hauskat runot yhdistyvät Varpu Erosen kuvitusten riemastuttavaan rytmiin. Kirjan sivuilla seikkailevat niin hurja kapteeni Vauva, rallimatami Salli kuin Pontus Pusukummituskin. Loruttelun kautta myös lapsen sanavarasto kasvaa, sillä Kuutarhurissa ei kaihdeta sellaisiakaan isoja sanoja kuin artesaani tai parmesaani.

Pienet alakoululaiset (7–9 v)

Laura Ertimo ja Satu Kontinen: Lumotun maan kartasto (S&S)

Tietokirjan perusajatus on sinänsä tuttu: esitellään elämää maapallolla, sen historiaa ja siihen kohdistuvia uhkakuvia. Teksti on sujuvaa ja kiinnostavaa, mutta kuvituksen kautta teos saa yllättäviä, omaperäisiä ja suorastaan lyyrisiä sävyjä. Mielikuvitusta kutkuttavat esimerkiksi ”Kartta siitä, mikä kätkeytyy pimeisiin vesiin”, jossa faktat ovat kuin runoa. Upea kokonaisuus yhdistääkin kuvaa ja tekstiä tavalla, jolle on turha asettaa ikärajoja.

Jukka Laajarinne ja Mari Luoma: Mahdottoman suuri puu (Gaudeamus)

Uuden lasten tietokirjasarjan käynnistävä Mahdottoman suuri puu on ideoitu yhdessä Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Jukka Laajarinteen kirjoittamassa ja Mari Luoman kuvittamassa teoksessa matemaattinen ja filosofinen pohdiskelu yhdistyvät hauskaan ja jännittävään seikkailukertomukseen.

Kaisa Paasto: Anni kaverinkesyttäjä (Tammi)

Neljäsluokkalaisella Annilla on kaksi ongelmaa: minipossu Vaappu ei ole lemmikkinä olosta innoissaan, eikä koulussa ole kavereita parhaan ystävän muutettua Amerikkaan. Anni kaverinkesyttäjä kuvaa hienosti sitä, miten ihminen voi eri ympäristössä olla aivan toisenlainen: kotona Anni on reipas ja itsevarma, koulussa ujo ja kömpelö. Ratkaiseva ymmärrys tulee Annin tajutessa, että kaverin kesyttämisen sijaan hänen on kesytettävä oma kouluminänsä, opittava olemaan oma itsensä. Mari Ahokoivun ilmeikkäät kuvitukset hehkuvat herkullisissa karkkiväreissä. Uuden lastenromaanisarjan ensimmäisessä osassa huumoria riittää niin tekstissä kuin kuvissakin.

Isot alakoululaiset (10–13 v)

Juha-Pekka Koskinen: Benjamin Hawk ja kultainen sapeli (Karisto)

Tuotteliaan Juha-Pekka Koskisen kirjasarjan viidennessä osassa kuninkaan valtuuttama merirosvojen metsästäjä Edward Wolf rantautuu Benjaminin kauhuksi Baltimoreen. Edessä on merimatka erikoisessa seurassa, jossa ystävää ja vihollista ei aina erota toisistaan. Reipas merimieskieli pääsee dialogivetoisessa kerronnassa oikeuksiinsa, ja historiallisten yksityiskohtien ryydittämässä tarinassa riittää vauhtia ja vaarallisia tilanteita – jos ei anna luutuneiden sukupuoliroolien häiritä.

Thomas Taylor: Malamanteri (Malamander, suom. Jaana Kapari-Jatta. Wsoy.)

12-vuotias Herbert Sitrus työskentelee hotellin löytötavaratoimiston hoitajana pienessä merenrantakaupungissa, kun eräänä päivänä paikalle ilmestyy vanhempiaan etsivä Orvokki Parma. Yhdessä lapset lähtevät selvittämään arvoitusta, joka johdattaa myyttisen merihirviön, malamanterin, luo. Malamanteri on puoliksi kala ja puoliksi ihminen, ja sen rubiininpunainen muna toteuttaa toiveita – on siis selvää, että ahneiden aikuisten joukkio on valmiita tekemään mitä tahansa sen saadakseen. Jännittävän trilogian avausosaa on mainostettu erityisesti Harry Potter -faneille, ja mukana onkin paljon kekseliäitä, maagisia olioita ja esineitä.

Tuutikki Tolonen: Agnes ja unien avain (Wsoy)

Ajassa liikkuminen on kirjallisuuden kestoaiheita. Teemaan tarttuu myös suositusta Mörkövahti-sarjasta tunnetun Tuutikki Tolosen Agnes ja unien avain, joskin omaperäisen hienovaraisella tavalla. Hurjien aikahyppyjen sijaan siirtymät ajassa toteutuvat unen keinoin. Esiin kuoriutuu suvun mikrohistoriaa, jonka avulla Tolonen osoittaa miten erilaiset lähtökohdat naisilla on eri aikakausina ollut.

Muihinkin isoihin ja vaikeisiin aiheisiin tartutaan: käsitellyiksi tulevat niin vanhempien ero kuin kiusaaminen. Kesälomaan sijoittuvassa kertomuksessa Agnes on muuttanut toimittajaäitinsä kanssa pieneen Harmalan kylään, jonka hautausmaalta Agnes löytää jotain yllättävää. Mainio mysteeritarina etenee sujuvasti sympaattisen topakoine sankareineen.

Yläkoululaiset

Johanna Harkkila ja Ari Virtanen: Matkani futaajaksi – Juniorijalkapalloilijan kirja (Tammi)

Ensimmäisessä kotimaisessa lasten ja nuorten jalkapalloon keskittyvässä tietokirjassa käydään läpi jalkapalloilijan elämää juniorista huipulle asti. Juniorit kertovat treenaamisestaan ja 16 huippupelaajaa Linda Sällströmistä Tim Sparviin kertovat omat tarinansa. Teos tuntuu erityisen ajankohtaiselta juuri nyt, kun seurojen harrastustoiminta on tauolla ja juniorijalkapalloilijat kaipaavat lisämotivaatiota omaharjoitteluun. Eri alojen ammattilaiset jakavat kirjassa vinkkejään paitsi harjoittelusta myös ravitsemuksesta, levosta, rasitusvammojen välttämisestä ja seuran vaihtamisesta.

Sujuvasti etenevää kirjaa kuvittavat sekä ammattilaisten ottamat kuvat että futisperheiden omat valokuvat.

Sanna Pelliccioni: Haikuja räjähtäville sydämille (S&S)

Lastenkuvakirjailijana tunnetun Sanna Pelliccionin runokokoelma on riemastuttavaa luettavaa silloinkin, kun runojen aiheet eivät ole helpoimmasta päästä. Haikujen mittaan tiivistetyt runot onnistuvat vangitsemaan ohikiitäviä pieniä hetkiä yöttömästä yöstä, sukujuhlista, ihastumisesta ja sydänsuruista. Myös ilmastonmuutos on runoissa läsnä, samoin kuin aikuisten tympeä jähmeys.

Herkullisin, herkin akvarellivärein sivuille maalatut, japanilaista kalligrafiaa muistuttavat abstraktit kuviot rytmittävät ja tukevat tekstin vaihtuvia tunnelmia oivaltavasti. Taitavasti rakennetut tauot, hiljaisuus sanojen ja kuvien välissä, saavat lukijan pysähtymään juuri oikeissa paikoissa.

Angie Thomas: Mun vuoro (On the Come Up, suom. Ilkka Rekiaro. Otava.)

Viha jonka kylvät -romaanilla ympäri maailmaa ihastuttaneen Angie Thomasin uutuudessa 16-vuotias Bri haluaa räppäriksi kuolleen isänsä tavoin. Muun muassa taiteilijanimillä Nikke T ja Chydeone tunnettu Niko Toiskallio vastaa varsin uskottavien räplyriikoiden käännöksistä. Kapuloita Brin unelmien rattaisiin tuovat arjessa siellä täällä pesivä rasismi ja köyhyys, kun äiti menettää työnsä. Brin joutuu jatkuvasti kysymään itseltään, ovatko unelman eteen tehdyt uhraukset sen arvoisia.

Tapahtumapaikkana on jälleen Viha jonka kylvät -romaanista tuttu Garden Heightsin asuinalue, ja aiemman kirjan poliisiväkivaltaa ja mellakoita sivutaan. Sujuvasti puhekieltä käyttävässä teoksessa kuuluu selvästi nuoren ääni, mutta myös ja erityisesti mustan nuoren naisen. Brin elämä ei ole helppoa, mutta mitään kurjuudella mässäilyä Thomas ei tarjoile.