Noora Ali Abbas on 60-vuotias, hänen lapsenlapsensa Harreth on kuusi. Kaksikko on teltassa Salamiyahin maansisäisten evakkojen leirillä Irakissa. Leirin työntekijä huomasi, että Noora kärsii trauman aiheuttamasta masennuksesta. Harreth ei voi saada Irakin kansalaisuutta, sillä viranomaiset uskovat hänen olevan Isis-sotilaan lapsi. Noora ja hänen poikansa vaimo Mardhiya sanovat, että Isis kaappasi Harrethin isän Marwan Ismael Ilyasin vuona 2015. Noora ei voi päästää lasta silmistään, sillä hänen poikansa pyysi viime sanoissaan, että äiti huolehtisi Harrethista. Kuva: Adam Ferguson / The New York Times