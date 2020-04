Mikä ilo onkaan tykästyä tulenpalavasti kirjailijaan, josta ei vielä äskettäin tiennyt mitään! Kanadan­vietnamilaisen Kim Thúyn vuosi sitten suomeksi ilmestynyt Ru oli mennyt minulta kokonaan ohi.

Onnekseni tartuin nyt kirjailijan toiseen, niinikään viime vuonna ilmestyneeseen teokseen Vi. Molemmat kirjat on kääntänyt ranskasta Marja Luoma.

Vi on auto­fiktiivinen romaani, jossa päähenkilö pakenee lapsena perheensä kanssa Vietnamista ja kasvaa aikuiseksi Kanadassa. Ihaninta siinä on tunnelman – joka on vastaansanomaton mutta pakoton – lisäksi konkretia. Thúy kirjoittaa niin, että asiat näkee ja tuntee: maisemat, kodit, tuoksut, maut.

Väri ulkoa, väri sisältä

”’Oletamme useimmiten, että fyysisen esineen kokemuksellinen laatu on sen sisä­syntyinen piirre’ – tämä on niin sanottu värin syste­maattinen illuusio. Ehkä sama pätee myös rakkauteen. Mutta en halua mennä nyt siihen – en ihan vielä. Minä uskoin sinuun.”

Jos on koskaan rakastanut tai menettänyt – tai miettinyt, onko esineen väri olemassa, jos sen laittaa pimeään komeroon – on Maggie Nelsonin fragmentaarinen tutkielma sinisestä lukemisen arvoinen. Sen voi ensin lukea alusta loppuun ja sitten avata mistä vain ja nähdä uudelleen. ”Emme osaa lukea pimeyttä. Emme osaa lukea sitä. Se että yritämme, on yksi, joskin yleinen, hulluuden laji.”

”Ella-kirjat on aina”

Hekotukselle ei tuntunut tulevan loppua. Yhdeksän­vuotias luki Timo Parvelan uutta Ella ja kaverit Hiiohoi! -kirjaa. Onko se noin hauska? kysyin kuulostaen juuri siltä kalkkikselta joka olen. ”Ella-kirjat on aina”, kuului vastaus.

Parvelan kirjoittamia ja Mervi Lindmanin kuvittamia Ella ja kaverit -kirjoja on ennen uusinta ilmestynyt jo kunnioitettavat 26 kappaletta, joten jotain niissä todella on oltava.

No, uusimmasta sanon seuraavaa: Itse en naura sille, että Tuukan kummisedällä on ”terävä kokka ja leveä ahteri”. Mutta nauran kyllä sitäkin enemmän sille, että hän joutuu soutamaan, kun isä haluaa laskea verkot ja antaa ohjeita: ”kovempaahiljempaasoudahuopaaälähuopaaseissoudavasemmalla­seisoikeallahuopaaälähuopaakuunteletkosinäsoudasouda­mikätässänytonniinvaikeaa”.

Summa summarum: hauskaa sekä lapsille että aikuisille.