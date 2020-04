Kun länsimaat maallistuvat, ihmisillä on yhä suurempi tarve henkisyydelle, tuumii filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen (HS 27.3.)

Tiibetin hengellisen johtajan dalai-laman eli Tenzin Gyatson tapaaminen viime vuonna Tiibetin pakolaishallintokeskuksessa Pohjois-Intiassa innosti Airaksisen kirjoittamaan henkisyydestä kirjan Jäähyväiset uskonnolle – henkisyyden puolustus (Bazar), joka on jo nyt luettavissa Hesarin kirjastossa.

”Minut taidettiin joskus tuntea yliopistolla ateisti-Airaksisena”, 72-vuotias emeritusprofessori kertoo. ”Olen ollut ateisti koko ikäni.”

Airaksinen kuitenkin tarkentaa tulokulmansa: post-ateisti. Ja selittää ateistin ja post-ateistin eron:

”Ateisti sanoo, että on todistettavissa, että jumalaa ei ole olemassa. Post-ateisti sanoo, että jumaluuksia on niin paljon ja niistä on niin sekavia luonnehdintoja, ettei niihin voi kuvitella uskovansa. Ei ole mielekästä todistella, että jumalaa ei ole olemassa.”

Airaksisen mukaan kirkosta on tullut varsinainen hyväntekeväisyyslaitos, joka tyydyttää enemmän maallisia kuin hengellisiä tarpeita.”

”No, ei tämä tietysti ole yksiselitteistä”, hän sanoo. ”Kyllä kirkot ovat tehneet hyvääkin, en kiellä sitä.”

Lounastapaamisella ”dalai-lama sanoi, että uskonnot ovat riidankylväjiä ja että dogmit taistelevat toisiaan vastaan”, Airaksinen kertoo. ”Se oli hyvin sanottu.”

Filosofi tekee eron hengellisyyden ja henkisyyden välille, ja hänen mielestään dalai-lama edustaa nimenomaan henkisyyttä.