One World: Together at Home -tapahtumassa nähdään muun muassa Lizzo (vas. ylh.), Taylor Swift, Lady Gaga, Paul McCartney, Billie Eilish ja John Legend. Kuva: Reuters, AFP

Isolla osalla koronakriisin kurittamaa ihmiskuntaa on mahdollisuus kokoontua ensi yönä tähän asti suurimpaan yhteiseen tapahtumaansa, kun tunnetut artistit, näyttelijät ja muut julkkikset esiintyvät varhain sunnuntaina kodeistaan kaksituntisessa One World: Together at Home -lähetyksessä.

Yle Areenassa yöllä nähtävää konserttia edeltävät tunteja kestävät ”etkot” eli livestriimaus, jossa nähdään niin muusikkoja kuin urheilutähtiä, näyttelijöitä ja sosiaalisen median vaikuttajiakin.

Lähetys alkaa Yle Areenassa Suomen aikaa lauantaina kello 21. Päälähetys alkaa yöllä kello 3, ja sen voi katsoa sunnuntai-iltana myös televisiosta.

Kaikkiaan esiintyjälista onkin järisyttävä: Lady Gaga, Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Céline Dion, David & Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Elton John, Idris ja Sabrina Elba, Jennifer Lopez, Keith Urban, Kerry Washington, LL COOL J, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Taylor Swift, Usher, Stevie Wonder ja Elton John.

Muiden muassa. Yhtenä viimeisimmistä kutsun otti vastaan Rollig Stones.

Lähetyksen juontavat Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ja Stephen Colbert. Siinä kuullaan myös lääkäreiden, hoitajien ja perheiden tarinoita ympäri maailman.

Tapahtuman järjestävät yhdessä Global Citizen, YK sekä WHO.

Yhdistyneet kansakunnat ja Maailman terveysjärjestö ovat melko lailla tunnettuja organisaatioita, mutta mikä on Global Citizen?

Ja miten se saa kerättyä tuollaiset supertähdet yhteen?

Myös Elton Johnia kuullaan jättikonsertissa. Kuva: Lucas Jackson / Reuters

Global Citizen on maailmanlaajuinen kansalaisjärjestö, joka julki lausuttujen tavoitteidensa mukaan taistelee äärimmäistä köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta vastaan eri puolilla maailmaa. Toiveena on tehdä elämästä kestävämpää niin ihmisille kuin planeetallekin vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseen sitä auttaa neljä asiaa.

Järjestö on ymmärtänyt, millainen voima syntyy, kun yhteen pannaan julkkikset, poliitikot, media ja tavallisten ihmisten auttamishalu.

Lisäksi se tietää, kuinka järjestää kaupungin parhaat bileet.

Global Citizen -festivaalit järjestettiin ensimmäisen kerran New Yorkissa vuonna 2012. Idea festivaaliin syntyi kahden nuoren miehen, amerikkalaisen Ryan Gallin ja australialaisen Hugh Evansin, tavattua konferenssissa Columbian ylipistossa New Yorkissa.

Jo ensimmäisessä konsertissa nähtiin suosittuja esiintyjiä, kuten Foo Fighters ja Neil Young.

Ensimmäisillä festivaaleilla lanseerattiin myös tapahtuman merkittävin oivallus. Liput olivat maksuttomia, ja pääsyn festivaalille saattoi ansaita olemalla yhteydessä päättäjiin ja kannustamalla heitä tekoihin köyhyyden torjumiseksi. Pienimmillään tämä tarkoitti esimerkiksi tviittaamista festivaalin hashtagilla tai vetoomusten allekirjoittamista verkossa.

Samalla festivaalista tuli kävijän kannalta merkityksellinen. Se ei ollut vain mikä tahansa konsertti vaan osoitus omasta kyvystä tehdä hyvää.

Adam Lambert esiintyi Global Citizen -festivaalilla New Yorkissa syyskuussa 2019. Kuva: Sonia Moskowitz

Toinen Global Citizenin oivallus on ollut julkkisten arvon ymmärtäminen mielipidevaikuttajina, ei pelkästään esiintyjinä.

Poptähtien joukkoon on sekoitettu valtioiden päämiehiä ja Nobel-voittajia. Tuloksena on ollut tapahtumia, joissa huomio keskittyy sisältöön pelkän viihtymisen sijaan.

Tapahtuman kuraattorina vuodesta 2015 toiminut Coldplay-laulaja Chris Martin selitti strategiaa ensimmäisenä vuonnaan, jolloin järjestö halusi lanseerata keinoja köyhyyden poistamiseksi.

Martin on sopinut toimivansa festivaalin kuraattorina seuraavat 15 vuotta. Martinia onkin tituleerattu Bob Geldofin ja U2:n Bonon, tunnettujen humanitaaristen hyväntekijöiden, seuraajana.

”Mietin, miten ihmeessä noista asioista voisi tehdä suosittuja”, Martin sanoi 2015 Billboardin haastattelussa.

”Sitten keksin, että niistä pitää tehdä niin hohdokkaita kun mahdollista. Kun pyydät Beyoncéa mainitsemaan niistä yhden ja Kofi Annania toisen, niistä tulee jotain mistä puhutaan.”

Global Citizen -festivaaleilla onkin kuultu niin näyttelijä Leonardo DiCapriota kuin huippumalli Naomi Campbelliakin, ja vuoden 2019 festivaalilla esiintyi luonnollisesti myös Greta Thunberg.

Siksi myös ensi yöllä kuullaan julkkisten puheita koronakriisin voittamiseksi.

Chris Martin puhui Global Citizen -festivaalin konsertissa New Yorkin Central Parkissa syyskuussa 2018. Kuva: Caitlin Ochs / Reuters

Simppeliä, mutta tuntuu toimivan. Aikaa myöten festivaalista on tullut tapahtuma, johon sellaiset tähdet kuten Beyoncé, Ed Sheeran, Rihanna ja Alicia Keys suorastaan pyytävät päästä esiintymään.

Järjestö on saavuttanut myös poliitikkojen arvonannon. Esimerkiksi vuonna 2012 järjestäjät pyysivät nimiä vetoomukseen, jossa USA:n kongressia vaadittiin lisäämään rahoitusta polion vastaiseen taisteluun, ja pitkälti sen ansiosta poliitikot myönsivät hankkeeseen 50 miljoonaa dollaria.

Järjestöstä kertova National Geographicin Activate-sarja nähtiin viime vuonna 172 maassa, ja se keräsi maailmalla ansaittua huomiota.

Koronaviruspandemian alettua Global Citizen sai avunpyynnön WHO:lta, ja nopeassa aikataulussa syntyi idea artistien kotoaan lähettämistä päivittäisistä livestriimauksista. Virtuaalikonserttisarjan nimi on Together at Home, ja siitä juontuu myös ensi yön erikoistapahtuman nimi.

Ensimmäisen kotikonsertin piti Chris Martin 16. maaliskuuta, seuraavana päivänä John Legend. Sen jälkeen kotikonsertteja on nähty joka päivä.

Suomessa Global Citizen on kuitenkin jäänyt tuntemattomaksi.

Kuten useimpiin laajoja ihmisjoukkoja koskettaneisiin liikkeisiin, myös Global Citizeniin liittyy tarina. Sen on kertonut Facebook-sivullaan Global Citizenin keulahahmo, sen perustajiin kuuluva Hugh Evans.

Vuonna 1998 14-vuotias Evans osallistui koulussaan World Vision -varainkeruuohjelmaan. Sen puitteissa hän pääsi matkustamaan Filippiineille, ja matkan yhteydessä hän vietti aikaansa manilalaisessa slummissa.

Slummissa hän ystävystyi Johnny Boy -nimisen pojan kanssa.

Maatessaan yöllä valveilla Evans ahdistui.

”Ajattelin, etten ansaitse tätä lottovoittajan elämää. Se iski minuun todella lujaa. Ajattelin, että minun on pakko tehdä jotakin.”

Syntyi ensimmäinen ajatus Global Citizenistä. Evans palasi Australiaan, ja Sonny Boy unohtui.

Evansin ja Sonny Boyn tarina ei kuitenkaan päättynyt siihen. Evans kertoi tarinan eräässä Ted Talk -tapahtumassa vuonna 2016. Sattumalta sen näki Manilassa vapaaehtoistyössä työskentelevä pariskunta, joka ilmoitti tuntevansa Sonnyn.

Evans matkasi Manilaan ja etsi aikuistuneen ystävänsä. Evansin oma elämä oli vuosien aikana mullistunut täysin, mutta Sonny Boy elätti neljää lastaan ja äitiään alle viiden euron päiväpalkalla.

”Hän toivoi voivansa antaa lapsilleen koulutuksen, jotta he voivat elää sitä elämää, johon hän ei pystynyt”, Evans kertoi myöhemmin Facebook-sivullaan.

Jotain sellaista ehkä yritetään ensi yönä koko maailmassa.

One World: Together at Home -etkot Yle Areenassa lauantaina kello 21, ei suomenkielistä selostusta Päälähetys alkaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 3, suomenkielinen selostus. Sunnuntai-iltana konsertin voi katsoa TV2:ssa kello 19, tekstitys suomeksi.