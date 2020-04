Viime yönä Suomen aikaan nähtiin ohjelma, jota harva olisi vielä pari kuukautta sitten uskonut mahdolliseksi.

Maailmantähdet esiintyivät parituntisessa One World: Together at Home -lähetyksessä kotonaan, kuka varsin tavalliselta näyttävässä makuukamarissa, kuka avarassa puutarhassa, kuten Jennifer Lopez ja Elton John.

Lady Gaga esimerkiksi esiintyi kotistudiota muistuttavassa tilassa lauantaina. Kuva: Getty Images

Kaikki pröystäily loisti poissaolollaan, kuten kriisiaikoina kuuluukin.

Ylenpalttinen vaatimattomuus oli silti ohjelman suurin ongelma.

Sinänsä ohjelma eteni, kuten sen kuuluikin. Siinä nähtiin hoitotyöntekijöiden kertomuksia, muistutettiin käsienpesun tärkeydestä ja kuultiin kappaleita, joiden sanoitukset kertoivat paranemisesta ja valon voimien voitokkaasta taistelusta pimeyttä vastaan.

Itseään säestänyt Paul McCartney muisteli kappaleen jälkeen äitiään, joka toimi sairaanhoitajana toisessa maailmansodassa, ja nimitti hoitohenkilökuntaa kriisin sankareiksi. Oma äiti oli mielessä myös Taylor Swiftillä, joka esitti lähetyksessä balladinsa Soon You'll Get Better. Laulu on alun perin kirjoitettu Swiftin syöpään sairastuneelle äidille, mutta nyt vaarassa on puoli ihmiskuntaa.

Sekä McCartney että Swift säestivät itseään pianolla, mikä oli muutenkin konsertin ykkössoitin. Piano- tai flyygelisäestyksen olivat valinneet edellisten lisäksi muun muassa Billie Eilish, Lady Gaga, John Legend sekä luonnollisesti Stevie Wonder ja Elton John.

Tapahtuman ideoinut Lady Gaga esitti itse version Charlie Chaplinin vuonna 1936 säveltämästä kappaleesta Smile, johon John Turner ja Geoffrey Parsons kirjoittivat sanat vuonna 1954.

”Haluamme päästä pandemian yli ja tiedämme, että niin haluatte tekin”, laulaja sanoi kotiyleisölle,

Sosiaalisessa mediassa Lady Gagan versiota kehuttiin, mutta aika moni lähetystä seurannut olisi koko ohjelmaan kaivannut siihen Chaplinin huumoria. Nyt hauskoina pidetyt tv-juontajat Jimmy Kimmel ja Jimmy Fallon vetivät roolinsa läpi korostetun asiallisesti.

Yksi konsertin odotetuimmista kohdista tuli puolen välin tienoilla, kun ruutuun ilmestyi nelikenttä. The Rolling Stones osallistui konserttiin neljästä eri paikasta, ja esitti likiakustisesti kappaleensa You Can't Always Get What You Want. Mick Jagger esiintyi varmasti, Keith Richards epävarmasti ja Ron Wood tasaisesti.

The Rolling Stonesin Mick Jagger (ylh. vas.), Keith Richards, Ronnie Wood ja Charlie Watts esiintyivät kaikki kotoaan One world: Together at home -konserttilähetyksessä. Kuva: Getty Images

Shown varasti kuitenkin rumpali Charlie Watts, joka paukutteli esityksessä ilmarumpuja huvittuneen näköisenä. Jatkoselvittelyjen varaan jää, miten kappaleen taustalla kuitenkin soivat rummut.

Kaikkiaan kitaravetoinen kappale oli kuitenkin lähetyksen piristysruiske kaiken pianonpimputtelun jälkeen.

Juuri ennen rollareita lähetyksessä puhui YK:n pääsihteeri António Guterres, joka nimitti virusta tutunkuuloisesti ”yhteiseksi viholliseksemme” ja vaati maailmaan globaalia tulitaukoa. Myös Michelle Obama näki kriisin lähentäneen kansakuntia toisiinsa.

”Tulevat päivät eivät tule olemaan helppoja, mutta kansainvälinen perheemme on vahva. Pääsemme tämän kriisin yli yhdessä”, hän sanoi.

Rahaa lähetyksessä ei kerätty lainkaan. Juontajat kehottivat heti sen aluksi katsojia pistämään pois lompakkonsa, ja viestiä toistettiin pariinkin kertaan ohjelman aikana. Järjestäjien mukaan tärkeintä oli muistuttaa ihmisiä koronapandemian vaaroista ja nostaa esiin ihmiset, jotka vaarantavat henkensä muiden auttamiseksi.

Vähän hassua tosin on, että konserttia järjestäneen Global Citizen -järjestön sivuilla ilmoitettiin pian kameroiden sulkeuduttua, että ohjelma keräsi noin 128 miljoonaa dollaria muun muassa hoitohenkilökunnan tukemiseen ja rokotteen kehittämiseen.

Kaikkiaan ohjelman epäkiitollisena tehtävänä oli tulla verratuksi aiempiin globaaleihin jättitapahtumiin, kuten vuoden 1985 Live Aid -keräykseen. Live Aid tarjosi katsojille huippuluokan viihdettä ja täysiverisen spektaakkelin, ja One World oli siihen verrattuna epätoivoisen vakava ja – toki ymmärrettävistä syistä – kotikutoinen.

Queen Live Aid -konsertissa Lontoon Wembley-stadionilla heinäkuussa 1985. Kuva: Norbert Forsterling / Zuma

Siitä tehdyistä arvioista on vaikea löytää hehkutusta, ja hajanaisista kehuista huolimatta useimmille tv-kriitikoille ohjelma vaikuttaa olleen pieni pettymys. New York Postin Johnny Oleksinski on suorastaan murhaava.

”Surkea One World Together At Home -konsertti sai olomme entistä huonommaksi”, hän kirjoittaa. Kriitikon mukaan kyseessä oli 118 minuuttia ilman huumoria ja hauskuutta, jota katsojat olisivat kipeästi kaivanneet.

Totta onkin, että vaikka parhaimmillaan maailmantähtien kotisessiot olivat koskettavan intiimejä, huomio kiinnittyi usein taustalla näkyviin tapetteihin. Asiaa ei auttanut sekään, että varsinaista showta edelsivät tuntikausien etkot, joissa kuultiin aika samankaltaisia versioita kappaleista kuin itse ohjelmassa.

Ohjelman vertaaminen Live Aidin kaltaiseen spektaakkelin on tietysti kohtuutonta, ja paremmin vastinpariksi sopisi vaikka intiimi Vain elämää -sarja. Kaikki öiset esitykset eivät tosin sitäkään vertailua voita.

Konsertin päätti Celine Dionin, Lady Gagan, Andrea Bocellin ja John Legendin versio kappaleesta The Prayer animaatioelokuvasta Taikamiekka: Seikkailujen Camelot (1998).

”Auta löytämään paikan josta suojan saan”, siinä lauletaan.

Ainakin elokuvalla on onnellinen loppu.