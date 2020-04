Festivaalit

Kallio kukkii -festivaalin konsertteja on järjestetty perinteisesti Dallapénpuistossa. Vuonna 2012 yleisö sai seurata esityksiä auringonpaisteessa. Kuva: Tatu Paulaharju

Helsingin vanhimpiin kaupunkifestivaalein lukeutuva Kallio Kukkii -festivaali järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisella tavalla.

Koronaepidemian vuoksi monitaiteisen festivaalin tapahtumat on päätetty toteuttaa pääasiassa verkossa. Festivaalin aikana 8.–17. toukokuuta on luvassa erilaisia livestriimauksia, ja ohjelmassa on niin musiikkia, runoutta kuin taidenäyttelyitäkin.

Festivaaliin liittyy myös omatoimisesti tai virtuaalisesti toteutettavia kaupunkikävelyjä, joita järjestää Kallion kävelyfestivaali.

Virtuaalisen Kallio kukkii -festivaalin tapahtumia otetaan vastaan ennalta ilmoitettua kauemmin, aina 30. huhtikuuta saakka. ”Kaikki luovuuden voimat on nyt vapautettu”, kuuluu järjestäjien rohkaiseva viesti.

Kallioon ja sen lähialueille perinteisesti levittäytynyt Kallio Kukkii -festivaali järjestään tänä vuonna 26. kerran.

Kaupunkifestivaalin ohjelma koostuu erilaisten toimijoiden itsenäisesti toteuttamista ja tuottamista yksittäisistä tapahtumista. Tapahtuman tavoitteena on tarjota helsinkiläisille mahdollisuus tutustua Kallion alueen kulttuuritarjontaan sekä tukea kulttuurista kiinnostuneita järjestämään itse erilaista kulttuuriohjelmaa.

Festivaalia koordinoi Kallion kulttuuriverkosto.