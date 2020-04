”Kuka tämä tyyppi on?”

Parhaiten Halloween-elokuvasarjan pääroolista tunnettu ja pitkän uran Hollywoodissa tehnyt näyttelijä Jamie Lee Curtis jakoi viime lauantaina Instagram-tilillään näillä saatesanoilla kolmeminuuttisen videon, joka keräsi erityisesti suomalaisten huomion.

Syy suomalaisten kiinnostukseen on tietenkin se, että Curtisin ihmettelemä tyyppi on Yhdysvalloissa asuva suomalaiskoomikko Ismo Leikola.

Video on hänen vanhalta stand up -keikaltaan, jossa hän pohdiskelee englanniksi sanan ”shit” (paska) monia eri merkityksiä.

Alun perin Leikola on jakanut samaisen videon keikaltaan Youtubessa alkuvuodesta 2018. Siellä se on 1,6 miljoonalla katselukerralla yksi hänen suosituimmista videoistaan.

Suomalaiset ovat seuranneet Leikolan kansainvälistä uraa vuosien ajan suurella kiinnostuksella, ja Leikolan englanninkielisistä esiintymisistä onkin tullut kotimaassamme valtaisia hittejä.

Kun Leikola esiintyi ensimmäisen kerran talk show -juontaja Conan O’Brienin Conan-ohjelmassa vuoden 2018 alussa, Leikolan videosta tuli koko Conan-ohjelman Facebook-historian katsotuin video. Tähän mennessä sitä on katsottu Facebookissa jo 76 miljoonaa kertaa.

Kuten Leikolan komedialla on usein tapana, myös Conan-esiintyminen keskittyi nimenomaan kielen moninaisuuteen ja yhden sanan erilaisiin tarkoituksiin. Conanissa vieraillessaan Leikola vitsaili sanan ”ass” (perse) eri merkityksillä.

Ja kun Leikola vieraili viime syksynä CBS-kanavan lähettämässä James Cordenin myöhäisillan ajankohtaisohjelmassa The Late Late Show, hän paneutui esityksessään jälleen englannin kielen sanoihin. Tällä kertaa vuorossa oli vitsi siitä, miten ”ei tarkoittaa ei”. Youtubessa Cordenin show’n esiintymistä on katsottu 800 000 kertaa.

Suomalaista mediaa seuraamalla tuntuu toisinaan siltä, että Leikola on esillä koko ajan ja että hänen suosituimmilla videoillaan on kymmeniä miljoonia katselukertoja.

Todellisuudessa hän on Yhdysvalloissa vain yksi lukemattomista lahjakkaista stand up -koomikoista, jotka ovat täsmälleen samassa asemassa. He vierailevat suosituissa tv-ohjelmissa ja pyrkivät nousemaan tunnetuksi sosiaalisessa mediassa leviävillä esiintymisvideoillaan.

Kun Leikola oli päässyt esiintymään O’Brienin ohjelmaan, hän kertoi Nyt.fi:n haastattelussa, kuinka hänelle oli varoiteltu, että huomiota ei tule heti.

”Kun muutin tänne, kuulin, että Hollywoodissa pitää olla kaksi vuotta ennen kuin mitään alkaa tapahtua. Omalla kohdallani tämä piti täysin paikkansa. Ehdin asua täällä juuri kaksi vuotta ennen kuin sain kutsun esiintymään Conanin ohjelmaan”, Leikola kertoi.

Ei ole siis ihme, että Jamie Lee Curtisin tapaisella maailmantähdellä ei ollut ennen viikonloppua käsitystä siitä, kuka Leikola on.

Yksi näyttelijä Jamie Lee Curtisin (keskellä) tuoreimmista roolisuorituksista oli Suomessa viime marraskuussa ensi-iltaan tulleessa Veitset esiin -elokuvassa. Vastanäyttelijöinä toimivat muun muassa Don Johnson (vas.) ja Ana de Armas (oik.). Kuva: Claire Folger

Selvää on sen sijaan se, että Leikolan komiikka oli myös Curtisin mieleen. Jakaessaan Leikolan videon Curtis kertoi nimittäin haluavansa jakaa iloa ja naurua kansalle ja tarjoavansa mielellään maininnan etsimälleen ”tyypille”, kunhan selviää, kuka hän on. Curtisin mukaan Leikolan esiintyminen oli – teemaan sopien – funny as shit.

Hyvin nopeasti Instagram-julkaisunsa jälkeen Curtis sai tietää, että hänen etsimänsä tyypin nimi on Ismo Leikola. Sen jälkeen Curtis merkitsi Leikolan videoonsa, ja Leikola itse kävi toki myös kommentoimassa Curtisille.

”Se olen minä. Kiva, että pidit”, Leikola kirjoitti tuttuun tyyliinsä.

Jamie Lee Curtis ei ollut viikonlopun aikana ainoa Hollywood-näyttelijä, joka innostui Leikolan huumorista.

Muun muassa Brokeback Mountain -elokuvasta tunnettu Jake Gyllenhaal kävi kommentoimassa Curtisin jakamaan videoon kolmella itkunauruhymiöllä, minkä jälkeen hän jakoi Leikolan esiintymisen kokonaisuudessaan oman Instagram-tilinsä Story-osiossa.

Myös Gyllenhaal kirjoitti viimeiseen videoonsa Leikolan nimen antaakseen tunnustuksen suomalaiskoomikolle.

Curtisilla on Instagramissa 2,5 miljoonaa seuraajaa, ja Gyllenhaalilla 5,8 miljoonaa seuraajaa. Luultavasti joukossa on useita, joille Leikolan nimi on entuudestaan ollut täysin tuntematon.

Leikola itse ei toki lähtenyt revittelemään saamallaan huomiolla sen kummemmin, kuten hänellä ei ole tapana. Leikola jakoi kuvakaappauksen Curtisin Instagram-julkaisusta ja kirjoitti sen yhteyteen kommentin, jota ei kannata yrittää kääntää suomeksi.

”Looks like people in lockdown are starting to run out of shit to watch... which is great!” Leikola kirjoitti.

Jos maailmantähtien hehkuttama Leikolan esiintyminen on vielä näkemättä, se on kieltämättä erittäin hyvä piristys kaiken kotona vietetyn ajan keskelle.

Esityksessään Leikola muun muassa vitsailee siitä, miten fraasi ”I have shit to do” voi tarkoittaa mitä tahansa – paitsi sitä, mitä ilmaisun voisi kirjaimellisesti luulla tarkoittavan.