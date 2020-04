Kotimaisten muusikoiden nettikeikkoihin on kohdistettu viikonlopun aikana verkkohyökkäyksiä. Huijarit ovat yrittäneet kalastella myös katsojien maksutietoja.

Laulaja-lauluntekijä Mikko Joensuun oli määrä konsertoida suorana Porvoon Vanhalta Navetalta sunnuntaina.

Striimauskeikalle myytiin lippuja yhdeksän euron hintaan. Noin puoli tuntia ennen kuin keikan oli määrä alkaa, Vanhan Navetan verkkosivuille alkoi tulla palvelunestohyökkäyksiä, jotka lopulta kaatoivat lähetyssivuston kokonaan.

Samaan aikaan Facebookin tapahtumasivuille sateli aidon näköisiä linkkejä, jotka ohjasivat kävijöitä huijaussivustoille. Niillä kalasteltiin käyttäjiä antamaan maksutietonsa lipun ostoa varten.

”En osaa sanoa, ovatko ihmiset ostaneet lippuja vääriltä sivustoilta. Olettaisin, että näiden hyökkääjien tarkoitus on ollut saada keikka kaadettua ja ohjattua ihmiset ostamaan vääriä lippuja tai antamaan tietonsa näille tahoille”, Joensuu sanoo.

Lisäksi huijauslinkkien levittämistä varten Facebookiin oli perustettu identtisiä tapahtumasivuja. Niihin oli kopioitu alkuperäisestä tapahtumasivusta kaikki samat tekstit ja kuvitukset, mutta linkit ohjautuivat huijaussivustoille.

Tapahtuman ylläpitäjänä on hämärän oloinen sivusto, jossa on vastaavia pieniä striimaustapahtumia lähinnä pohjoismaalaisten artistien nettikeikoille. Näillä tapahtumasivuilla on myös kalastelulinkkejä.

Mikko Joensuu kuvattuna Joensuu 1685 -yhtyeen keikalla Tavastialla keväällä 2018. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Vastaavia vääriä tapahtumasivuja oli perustettu myös Maustetyttöjen nettikeikasta, joka lähetettiin suorana Oulun 45 Specialista lauantaina.

45 Specialin ravintoloitsijan Roope Sulkalan mukaan huijarit olivat panostaneet siihen, että feikkitapahtumat näyttäisivät mahdollisimman aidoilta. Näihin valetapahtumiin oli pyydetty esimerkiksi virallisia järjestäjiä rinnakkaisjärjestäjiksi.

Hyökkääjät myös lähettivät huijauslinkkejä keikan livestriimiin ja tapahtuman somekanaviin.

Maustetyttöjen keikka lähetettiin suorana Facebookissa. Keikan lippumaksu oli vapaaehtoinen. Lähetys toimi teknisesti moitteettomasti häiriköinnistä huolimatta.

Sulkalan mukaan katsojia aiotaan tiedottaa huijausyrityksistä seuraavan keikan yhteydessä. Tärkeää on olla avaamatta mitään outoja linkkejä.

”Toistaiseksi tulevasta keikasta ei ole näkynyt feikkitapahtumaa.”

Mikko Joensuu kertoo, että häiriköt olivat sitkeästi jatkaneet huijausyrityksiä peruuntuneen tapahtuman jälkeenkin. He olivat muun muassa omilla feikkisivuillaan pahoitelleet kaatunutta lähetystä ja kirjoittaneet, että uusi järjestetään pian.

”Nyt kun huomio ja tapahtumat keskittyvät nettiin, niin se tietysti houkuttelee myös tällaista rikollista toimintaa.”

Vielä ei ole varmistettu, onko molempien keikkojen häirinnän taustalla sama taho. Spämmiviestit vaikuttivat tulevan ulkomaisesta lähteestä.

Joensuun keikkastriimin tuottaja ja keikkapaikka eivät halunneet kommentoida asiaa HS:lle selvitystyön ollessa vielä kesken.

Monet muusikot ja keikkajärjestäjät yrittävät striimatuilla keikoilla paikata edes osaa tulomenetyksestään. Samalla monet fanit ovat halukkaita tukemaan artisteja pahimman yli. Törkeät huijausyritykset osuvat siksi todella ikävään saumaan.

”Aivan super-raivostuttavaa! Se on ollut kieltämättä pääfiilis eilisestä lähtien. Mutta ei pidä silti lannistua”, Mikko Joensuu sanoo.

Joensuun mukaan uusi tapahtuma aiotaan silti järjestää pian. Hän kehottaa ihmisiä olemaan valppaana kalastelijoiden varalta.