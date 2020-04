Itse käsikirjoittamassaan sarjassa pääosaa näyttelevästä voisi käyttää muusikkotermiä singer-songwriter. Vaikkapa Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Lena Dunham (Girls) ja ajallisesti vähän kauempaa poimittuna Jennifer Saunders (Todella upeeta) ovat osoittaneet, miten yhtenäistä jälkeä syntyy, kun sarjan asenne ja ilmapiiri on sisäistetty jo kirjoitusvaiheessa. Bonuksena tulee samanlaista omakohtaisuuden tuntua kuin muusikoillakin.

Islannissa tällainen tuore singer-songwriter on Nanna Kristín Magnúsdóttir (s. 1974), jonka kuusiosainen draamakomedia Isäviikonloput (Pabbahelgar) valmistui viime vuonna. Näyttelijäntyönsä ohella hän on muun ­muassa käsikirjoittanut Stella Blómkvist -dekkarisarjaa (2017–).

Yksi itselleen kirjoittamisen hyötypuolista lienee turhan varovaisuuden välttäminen. Olisiko ulkopuolinen Fleabagia käsikirjoittaessaan jättänyt pois Barack Obaman puheen inspiroiman itsetyydytyshetken? Tai Dunhamin kohdalla varonut pääosan näyttelijän pakottamista alistaviin seksikohtauksiin?

Isäviikonloput ottaa vielä Dunhamiakin ronskimman asenteen, niin ronskin, että sarjalla on K16-merkintä.

Aviomiehensä Matthiaksen (Sveinn Olafur Gunnarsson) syntymäpäivänä Karen antaa tälle lahjaksi suuseksituo­kion. Täpärästi sen jälkeen huoneeseen rynnistävät perheen nuorimmat lapset. Ottaessaan näistä kuvaa miehensä kännykällä Karen huomaa kaksi teksti­viestiä, jotka näyttävät viittaavan Matthiaksen uskottomuuteen.

Kuten sarjan nimestäkin voi päätellä, edessä on avioeroprosessi. Harhaanjohtava Isäviikonloput-nimi on sikäli, että Karen on selkeä päähenkilö ja Matt­hias, vaikka tällä omia kohtauksia onkin, jää sivuosaan.

Nanna Kristín Magnúsdóttir aloitti käsikirjoitustyön ystäviensä avioerojen inspiroimana. Oman avioeronsa kohdalla hän piti taukoa, jotta tekstistä ei tulisi liian henkilökohtainen. Tässä vaiheessa hän myös päätti lisätä tarinaan huumoria.

Sarjaa katsoessa pääsee usein nauramaan, mutta komediallisuuden määrä vaihtelee. Esimerkiksi alkupuolella huumorilisää ja uusia näkökulmia tuottava Karenin työ pariterapeuttina unohtuu välillä kokonaan.

Löyhemmissäkin kohdissa sarjaa kuitenkin kannattelee rehellinen itse eletyn ja ymmärretyn tuntu. Se puskee läpi jopa äärimmilleen kärjistetyistä koomisista hetkistä.

Fleabagin tai Girlsin huippulaatuun ei päästä, mutta pelkästään budjettien vuoksi vertailukohta on epäreilu. Viihteellisempi Todella upeeta tulee mieleen kohtauksista, joissa Karen kavereineen heittäytyy Reykjavikin yöelämän vietäväksi.

