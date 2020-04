Metalli

Oranssi Pazuzu: Mestarin kynsi.

Nuclear Blast. ★★★★

Oranssi Pazuzun viides levy tuo alku­hetkillään mieleen taide­goottibändi Dead Can Dancen. Kun puhutaan tenhoavien tunnelmien luomisesta, suurempaa kehua on vaikea keksiä.

Hypätään suoraan keskelle toimintaa, uhkaavan oloista ja etukenoista kielisoitintunnelmointia. Kuin mainitulla Dead Can Dancella, äänimaisema tuntuu muinaismusiikilta ajasta ja paikasta, joita on vaikea hahmottaa.

Samalla hellittämätön pulssi kuitenkin kytkee ajatukset moderniin maailmaan jo ennen kuin laulaja Jun-His aloittaa ärinänsä.

Vajaan kolmen minuutin pahaenteisen huojunnan jälkeen kuulokuvaan liittyy näennäisesti täysin siitä irrallaan pimputtavia syntetisoijia ja kaiutettua nesteen ryystämisen ääntä – ja kuitenkin kaikki tämä sulautuu äänimaisemaan kuin olisi löydetty jokin alkemistinen kaava, jolla musiikillisia elementtejä voi yhdistellä noin vain.

Kun viiden minuutin kohdilla rummut ja kitarat jyrähtävät mukaan, peli on ollut jo hetken selvä, mutta ne viimeistelevät Ilmestys-kappaleen dramaturgian.

Mitä tämä on? Futuristista muinaismusiikkia?

Oranssi Pazuzu osaa pelata konteksteilla, ja se on Sunn O))):n ohessa niitä bändejä, jotka tuovat ennakkoluulottomasti ja uskottavasti raskaan musiikin maailmaa myös avoimen kulturelleihin ympäristöihin.

Jos on kiinnostunut pohtimaan metallimusiikin tulevaisuutta samalla kun nautiskelee levyistä, Oranssi Pazuzussa voisi olla yksi tienviitta aiheen miettimiseen. Ei sillä, että bändi olisi luonut rakennusvälineitään tyhjästä itse, mutta siinä yhdistyy visionäärisyys ja toteutuskyky. Ja ehkä ennen kaikkea vapautuneisuus heittäytyä.

Hiukan kuin progesuuruus King Crimsonilla aikoinaan.

Ei siis ihme, että yhtyeellä on faneja James Hetfieldistä Pitchfork-mediaan ja sillä on riittänyt keikkakysyntää Roadburnista Flow’hun.

Toisaalla bändi on – luonnollisesti – myös tuomittu hipsterien lemmikiksi. Sen juuret ovat Kuolleet intiaanit -bändissä, joka sai aikanaan mairittelevia Sielun veljet -vertailuja, mutta joka myös julistettiin tekotaiteelliseksi kouhotukseksi. Jos ulkomusiikillinen a­rviointi kiinnostaa, Oranssi Pazuzu on helppo maalitaulu.

Kieltämättä abstraktilla ja hypnoottisuutta hakevalla jankkaamisella voi tiettyyn pisteeseen asti teeskennellä syvällisyyttä, jota snobismiin taipuvainen yleisö voisi myös hyväksyen ottaa vastaan, kunhan levypainokset on rajattu ja numeroitu.

Tämä tosin tuskin huolettaa, jos kykenee tekemään tällaisia levyjä.

Oranssi Pazuzun ylle voisi sovitella tönkköjä ja väkinäisiä post metal -henkisiä kuvauksia, mutta se kuulostaa yhtä huonolta genrenimikkeeltä kuin avantgardemetalli, joka tuo mieleen tekotaiteelliset poseeraukset ja elementit perinteisemmän metallin päällä.

Metallia tämä kuitenkin on, ja vakiintuneiden konventioiden haastamisessaan myös avant­gardea.

Ei riffipohjaista jyystöä vaan hitaasti etenevillä ja sanostuvilla tunnelmilla pelaamista. Ei haeta moshausta ja nyrkinpuimista vaan muuntuneita tajunnan tiloja. Väreilevää psykedeliaa ja transsendentaalista metallisahausta.

Mestarin kynsi tunnelmoi toisteisesti ja pitkäkaarisesti mutta toisaalta yllättää usein hälyisyydellään. Ennen kaikkea levy tuntuu matkalta, jonka fokus säilyy vaikka harhailisikin. Yhdentekevämpiäkin elementtejä levyltä löytyy hetkittäin, mutta äänitteen maailma ja identiteetti on itsessään niin vahva, että kokonaisuus on helppo hyväksyä sellaisenaan.

Kappaleiden osiot etenevät noiserockista elektroniseen minimalismiin ja perinteisten orkesterisoittimien vanhahtavuudella tuotuun arvokkuuteen.

Silloin kun Oranssi Pazuzu kuulostaa lähestulkoon tavalliselta, suoraviivaiselta metallibändiltä, sen raskaudessa on tehoa, koska se ei vertaudu kymmeneen samalla vaihteella toimitettuun kappaleeseen vaan levyn muihin elementteihin.

Musiikki voi olla haastavaa harjaantumattomalle, mutta sen vastaanottamiseen ei tarvita johdantokursseja.

Mikä sopisikaan paremmin tähän eristäytymisen aikaan? Kuulokkeet päähän ja silmät kiinni. Sisäavaruusseikkailu 2020 alkakoon.

Kriitikko Heikki Romppaisen valinnat: Bulgarialaiskuoron magia puree yhä

EP, Kansanmusiikki

The Mystery of the Bulgarian Voices: Shandai Ya / Stanka.

Prophecy Productions. ★★★★

Bulgarian yleisradion kuorona lähes 70 vuotta sitten aloittanut, kansain­välisen suosion myötä nimensä englanniksi vaihtanut The Mystery of the Bulgarian Voices teki viime syksynä suurenmoisen vaikutuksen konsertoidessaan Helsingissä. Kaksi uutta ja neljä aiemmin julkaistua kappaletta sisältävällä EP:llä ovat mukana kuoron viimeaikaiseen tapaan Dead Can Dancesta tuttu laulajasuuruus Lisa Gerrard ja beatboksaaja SkilleR. Kuoron ja sen kansanmusiikkia uudistavan tyylin viekoittelevasta voimasta kertoo, että vierailijat eivät mitenkään varasta show’ta. Musiikki virtaa luonnollisena ja ihmeellisenä kuin puhdas vesi.

LP, Folk rock

Hexvessel: Kindred.

Svart. ★★★★

Englantilais-suomalainen Hexvessel on onnistunut luomaan oman ilmeen aikana, jolloin kaiken­laisia tyylikkääseen, 1960-70-lukulaiseen retroiluun viehtyneitä yhtyeitä on puskenut sieltä täältä erilaisten ”occult rock”-nimikkeiden alla.

Bändin viides LP jatkaa folk rockin ja mystillisen psykedelian perinteiden jatkojalostusta ja pohtii luonnollisesti juuri niitä syntyjä syviä. Avauskappale onkin osuvasti nimetty Billion Year Old Beingiksi. Omistautuneisuus paistaa läpi koko paketista.

Single, pop

Jiri Nikkinen: Hengittäen sinusta.

Texicalli Records. ★★★

Jiri Nikkinen on ollut keikka­lavoilla aktiivinen Beatles-tribuuttinsa kanssa sekä Cliftersin menestysvuosia muistellen. Uuden musiikin hän tekee kuitenkin omalla nimellään.

Hengittäen sinusta on tutusti 1960-lukulaisen melodinen, mutta Nikkisen käsialaa ajattelen myös yllättävällä tavalla polveileva laulu. Vaikka kappale on enemmänkin kiva kuin hitti, mietitty sovitus lupailee hyvää myös tulevasta levystä.

Nikkisen ääni on tutusti miellyttävän pehmeä. Kappaleen kasvaessa hänen revittelyäänkin olisi mieluusti kuullut.

Single, rock

Danzig: One Night

Cleopatra Records. ★★

Punkin ja raskaan rockin keskeinen hahmo Glenn Danzig on tunnettu vuosia Evil Elviksenä ja hänen innostuksensa Presleyn ja Roy Orbisonin kaltaisia tulkitsijoita kohtaan välittyy myös hänen levytetystä tuotannostaan.

Nyt tämä kestokiukkuinen laulaja on ottanut asiakseen coveroida levyllisen Elvarin tuotantoa, mistä One Night tarjoaa esimakua.

Nukkavieru ja heppoisesti soitettu versio hönkii enemmän laskuhumalaista jammailua kuin Amerikan yöpuolen kuvastoa. Aistin silti tulevan kulttisuosikin.