Festivaalit

Ruisrockia ei järjestetä tänä vuonna koronavirustilanteen vuoksi.

Päätös on tehty sen perusteella, että Turun kaupunginhallitus ilmoitti 14. huhtikuuta suosittavansa, että massatapahtumat perutaan Turussa heinäkuun loppuun asti.

”Festivaalin peruminen on järjestäjälle kaikista vaikein ja raskain päätös. Olemme tehneet lähes vuoden töitä, että Ruisrock jokakesäiseen tapaansa synnyttäisi maailmaan enemmän iloa ja onnellisuutta. Festivaali on meille ja tuhansille muille koko vuoden kohokohta, ja on sydäntä särkevää viettää kesä ilman Ruisrockia”, promoottori Mikko Niemelä kertoo tiedotteessa.

Niemelä sanoo, että vallitsevassa tilanteessa päätös on kuitenkin ainoa oikea. Tavoitteena on nyt, että mahdollisimman paljon pystytään siirtämään vuoden 2021 Ruisrockiin.

Kaikilla Ruisrockiin 2020 lipun ostaneilla on mahdollisuus käyttää lippu ensi vuoden festivaalilla. Lipun voi myös palauttaa ja saada rahat takaisin lippukaupan palvelumaksua lukuun ottamatta.

Ruisrock on ensimmäinen Suomessa järjestettävistä isoista, kymmeniätuhansia ihmisiä kokoavista kesäfestareista, joka on peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

Viime viikolla isot festarijärjestäjät kertoivat HS:n jutussa odottavansa viranomaisten päätöstä tapahtumien kieltämisestä. Jos viranomaiset ovat määränneet isot yleisötapahtumat peruttavaksi kesän ajalta, käsillä on force majeure, sopimuksen osapuolista riippumaton, odottamaton poikkeuksellinen tapahtuma, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Tällöin normaalit velvoitteet raukeavat, ja tapahtuman perumiseen ei liittyisi vastaavia riskejä sopimusrikkomuksista.

HS uutisoi maanantaina, että hallituksen on määrä päättää keskiviikkona kesän festivaalien ja tapahtumien kohtalosta.