Alternative / Pop

Fiona Apple: Fetch The Bolt Cutters.

Epic Records. ★★★★★

En muista, milloin viimeksi jokin levy olisi tuntunut näin voimakkaalta jo ensimmäisellä kuuntelulla. Ehkä vuonna 2016, kun Frank Oceanin Blonde ilmestyi?

Viiden tähden levyjä ei välttämättä ilmesty edes joka vuosi. 42-vuotiaan Fiona Applen Fetch The Bolt Cuttersin kohdalla tuntuu, että asteikko loppuu kesken. Tämä levy tuntuu kehossa. Se ravistelee ja kulkee väristyksinä läpi. Fetch The Bolt Cutters on tapaus, ja kaikki merkit viittaavat siihen, että levystä tulee klassikko.

Fiona Apple oli oman aikansa Billie Eilish, omintakeisen tyylin omaava ”lapsinero”, joka julkaisi ensimmäisen albuminsa Tidal (1996) ollessaan 18-vuo­tias. Se on myynyt Yhdysvalloissa noin kolme miljoonaa kappaletta.

Apple oli tähtenä poikkeuksellinen. Kun hänet palkittiin MTV Video Music Awards -gaalassa vuonna 1997, hän piti kohua herättäneen puheen, jossa haistatti pitkät maailmalle ja kaikille.

Hänen tyylistään ja käytöksestään oltiin hämmentyneitä. Kuvaavaa tästä on esimerkiksi Rolling Stone -lehden vuonna 1998 julkaistun jutun ingressi: ”One minute she was a waif. The next, a killer bitch. But ­maybe she’s just a young girl with talent, problems, and an addiction to telling the truth.”

Apple raiskattiin, kun hän oli vasta 12-vuotias. Hän on puhunut avoimesti mielenterveys­ongelmista ja seksuaalisesta väkivallasta 20 vuotta ennen #metoo-liikettä. Aikana, kun avoimuus ei ollut normi ja edellytys.

Hänet on kehystetty julkisuudessa niin uhrina, selviytyjänä, eksentrisenä, äkkipikaisena, mitä ikinä. Poikkeavalle taiteelle on haettu selityksiä hänen kokemuksistaan.

Apple on julkaissut musiikkia vain harvoin. Fetch The Bolt Cutters on vasta viides levy, vaikka hän on ollut aktiivinen muusikko jo 25 vuotta. Jokaisesta hänen albumistaan on tullut tapaus.

Apple julkaisee levyjä, joiden nimet muistaa oikein, kun ne googlaa. Edellinen albumi, The Idler Wheeler Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do ilmestyi kahdeksan vuotta sitten.

Idler Wheelerin jälkeen Apple alkoi työstää teema-albumia omasta Los Angelesin kodistaan. Vaikka Fetch The Bolt Cutters ei tämä teema-albumi olekaan, siinä on silti sen tunnelmaa. Apple on äänittänyt levystä ison osan kotonaan GarageBand-ohjelmalla, ja biiseissä kuullaan hänen rescue-koiriensa haukkumista.

Applelle tyypilliseen tapaan Fetch The Bolt Cuttersin musiikillinen estetiikka perustuu perkussiivisuuteen, mutta käsitteellisemmin kuin aiemmin. Rytmit ovat lattian hakkaamista, keit­tiövälineiden ja öljykanistereiden paukuttamista, seinien hakkaamista. Jopa Applen edesmenneen koiran luita käytetään lyömäsoittimina.

Fetch The Bolt Cutters on albumi vapaudesta. Bolt cutters eli voimapihdit symboloivat lukkojen ja kahleiden rikkomista. ­Apple käsittelee tilanteita ja ihmissuhteita, joissa hän on tullut torjutuksi ja hiljennetyksi. Rack of His rinnastaa seksistisen ja esineellistävän puheen kekse­liäästi kitarahorinaan, ja ”I won’t shut up” on kenties levyn määrittävin lyriikanpätkä kappaleesta Under the Table.

Ekspressiivisyydessään ja käsitteellisyydessään Applen musiikki on täysin suvereenia. Siinä on katkeruutta, turhautumista, iloa, huumoria, leikillisyyttä. Kappaleiden välittämät tunteet vyöryvät kuulijan päälle hurjalla voimalla. Kun Apple soittaa pianoa avauskappaleessa I Want You To Love Me, se kuulostaa vuoroin hellältä ja vuoroin kuin kosketinhyökkäykseltä.

Pari ilmeistä esikuvaa ja referenssiä levyllä on: Kate Bush ja Yoko Ono. Mutta kuten he aikanaan, myös Apple tekee musiikkia, jollaista kukaan ei ole aiemmin tehnyt. Ajattomuus sekä irrallisuus popmusiikin trendeistä ja konventioista on erityisen virkistävää. Nyt Apple viimeistään sinetöi paikkansa yhtenä aikamme hienoimmista lauluntekijöistä.

Fetch The Bolt Cutters on saanut poikkeuksellisen kiittäviä arvioita. Medioiden arviot yhteen keräävällä Metacritic-sivustolla se pitää tällä hetkellä ykkössijaa kautta aikain täysillä pisteillä.

Fetch The Bolt Cutters on vi­sionääristä musiikkia täynnä tunnetta – mitä enempää musiikilta voi odottaa? Pelkästä albumista puhuminen tuntuu Fetch The Bolt Cuttersin kohdalla vähättelyltä, tai sitten se on riman nostatus: ehkä muiden albumien pitäisi olla myös vähän parempia.