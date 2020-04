Vielä hetki sitten kaikki oli hyvin. Nyt nuttuni on tulessa ja etsin epätoivoisesti vesilätäkköä, johon sukeltaa samalla kun suuri vihreä limanuljaska sylkee syövyttävää happoa niskaani.

Pelaan Nolla Gamesin Noitaa, joka on arvaamaton luolastoseikkailupeli.

Päällisin puolin se vaikuttaa melko perinteiseltä pikseligrafiikalla toteutetulta retropeliltä. Liehuviittainen hahmo suuntaa kallion uumeniin, ampuu taikasauvallaan vihollisia ja väistelee vaaroja.

Antiikkiselta näyttävän kuoren alla kehrää kuitenkin aivan uudenlainentehokas moottori, jonka ansiosta pelimaailmassa asiat vaikuttavat toisiinsa ainutlaatuisella tavalla.

Nolla Games on suomalainen peliyhtiö, jonka muodostavat Petri Purho, Arvi Teikari ja Olli Harjola. Kaikki kolme ovat tahoillaan menestyneitä indie-pelisuunnittelijoita.

Purho julkaisi ensimmäisen kaupallisen pelinsä Crayon Physics Deluxen vuonna 2009. Lapsenomaista piirustusjälkeä nerokkaasti hyödyntänyt pulmapeli sai palkintoja ja kiitosta. Harjola oli tekemässä vuonna 2013 ilmestynyttä, palkittua scifipulmapeliä The Swapperia.

Teikarin suunnittelema pulmapeli Baba Is You (2019) on ollut tuorein menestys. Helmikuussa Baba Is You palkittiin ”pelialan Oscareiksi” kutsutussa D.I.C.E. Awards -gaalassa parhaasta pelisuunnittelusta ja kuukautta myöhemmin pelinkehittäjien omassa GDC Awards -palkintogaalassa parhaasta suunnittelusta ja innovaatiosta.

Petri Purho (vas.), Arvi Teikari ja Olli Harjola muodostavat Nolla Games peliyhtiön. Kuva: Nolla Games

Myös Noita on jo menestynyt todella hyvin.

Viime syksynä julkaistu peli on esimerkiksi saanut tietokonepelien jakelu- ja pelialusta Steamissa käyttäjäarvioita jo yli 11 000, mikä on pienen yhtiön tekemälle indiepelille huomattavan suuri määrä. Lähes kaikki annettu palaute on ollut vuolasta kehua.

Mikä tekee Noidasta niin erityisen?

Tyypillisesti peleissä pelaajan ja pelimaailman välinen vuorovaikutus on melko rajattua. Esimerkiksi klassisessa Super Mariossa pelaaja voi hyppiä vihollisten päälle ja murtaa nyrkillään tiililohkareita – ja siinä se. Muuten maailma on vakaa, eikä sen maalauksenomaista pysyvyyttä pysty horjuttamaan.

Vaikka viemäriputken kylkeen heittäisi sata tulipalloa, siihen ei tule naarmuakaan.

Sama toistuu myös monissa uusissa suuren budjetin peleissä. Upealle ympäristölle harvoin käy mitään, vaikka ampuisi singolla.

Toki on pelejä, kuten Minecraft, joissa pelimaailma on lähes rajattomasti muokattavissa. Tarkkuus, jolla maailma on toteutettu, on kuitenkin Noitaan verrattuna melko suurpiirteinen. Jos Minecraftissa maailman perusyksikkö olisi legopalikka, Noidassa se olisi hiekanjyvä.

Noidassa pelimaailma on kauttaaltaan määritelty erilaisiksi materiaaleiksi, jotka reagoivat toisiinsa.

Tuli sytyttää asioita palamaan ja vesi sammuttaa niitä. Höyry muuttuu jäätyessään kiteiksi, jotka sulavat takaisin vedeksi.

Koska maailma on niin reaktioherkkä, pelissä ollaan jatkuvasti arvaamattomien tilanteiden äärellä. Pommeja nakkeleva hiisi sytyttää ruutikasan palamaan, mikä aiheuttaa ketjureaktion ja kohta puoli maailmaa liekehtii.

Ruutukaappaus Noita-pelistä.

Tässä onkin Noidan keskeinen viehätys. Koskaan ei voi täysin tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.

”Suunnittelun lähtökohtana toimi juuri tämä arvaamattomuuden mahdollistava teknologia. Yritimme miettiä, miten sen ympärille saa rakennettua sellaisen pelin, joka hyödyntää yllättäviä tilanteita mahdollisimman kiinnostavasti”, Purho sanoo.

Noidan tekeminen on ollut monimutkainen projekti. Peliä on tehty jo kahdeksan vuotta ja kehittäminen jatkuu edelleen.

”Suunnittelu on muistuttanut monella tapaa pelin pelaamista. On pitänyt tutkia ja löytää toimivia ratkaisuja, sen sijaan että vastaukset olisivat olleet valmiina.”

Arvaamaton systeemi on ollut siis suunnittelijoillekin haaste. Jos arvaamattomuus on liiallista, peli voi tuntua epäreilulta, eikä se ole enää hauskaa.

Toisaalta välillä arvaamattomuus voi johtaa myös tahattomaan koomisuuteen.

”Yhdessä kehitysvaiheessa pelissä oli mukana peuroja, jotka virtsasivat säännöllisin väliajoin. Koska myös virtsa oli simuloitua, se kasaantui pelimaailmaan. Törmäsin tilanteeseen, jossa suuri lauma peuroja makasi kuolleena rotkon pohjalla, koska ne olivat hukkuneet omaan virtsaansa.”

Noita on seikkailu- ja toimintapeli, mutta se vaatii myös ongelmanratkaisutaitoja.

Peli on nimittäin niin vaikea, että sen toimintaa on pakko oppia ymmärtämään syvällisesti, jos luolastossa aikoo edetä alkuaskelia pidemmälle.

Kaupallisessa pelisuunnittelussa vaikeus oli pitkään kirosana. Viime vuosina vaikeat pelit ovat kuitenkin kasvattaneet suosiotaan.

”Kun pelissä on haastetta, pelaaja alkaa kiinnittää huomiota siihen, miten asiat toimivat. Tämä tekee pelikokemuksesta intensiivisemmän ja jännittävämmän”, Purho sanoo.

Vaikeutta lisää Noidassa se, että jokainen kuolema on pysyvä. Peli alkaa alusta aina hieman erilaisena, sillä tekoäly arpoo luolaston yksityiskohdat joka kerta uudestaan.

Oppiminen on yrittämistä ja erehtymistä, mutta se on myös palkitsevaa.

Vähitellen pelistä tajuaa muun muassa sen, että jos vaatteet ovat tulessa ja kuolema lähellä, kannattaa sukeltaa vaikka myrkkyaltaaseen, jos vettä ei ole tarjolla. Myrkky vie pelihahmon henkihieveriin, mutta siihen ei voi täysin kuolla.

Purhon mukaan peliin on piilotettu myös tarina, mutta se on Noidan tapauksessa toissijaista.

”Peleissä usein mielenkiintoisimpia tarinoita ovat pelaajan omat seikkailut.”