Downton Abbeyn jälkeen ajattelin, että tähän mieheen voi luottaa. Sarjan luojaan ja käsikirjoittajaan Julian Fellowesiin nimittäin.

Tai siis paroni Julian Alexander Kitchener-Fellowesiin, Britannian parlamentin ylähuoneen jäseneen.

Väärin ajattelin. Sillä mitä tulee englantilaiseen pukudraamaan, en suvaitse pelleilyä. Mitä enemmän olen lajia katsellut, sitä ronkelimmaksi olen tullut.

Luotin, koska Downton Abbey oli täydellinen. (Olennaisen kertoo ehkä se, että sitä katsoivat myös normaalit ihmiset, jotka eivät ole käyttäneet hyvää osaa elämästään epookin väijymiseen.)

Fellowesin uusin sarja, The English Game, joka on katsottavissa Netflixissä, kuulosti alkujaan hyvin kiinnostavalta. Kuusiosainen minisarja jalkapallon ensivuosista ja siitä, miten työväenluokkaisten joukkueiden nousu tarkoitti kriisiä yläluokkaisille herrasmiehille! Julian Fellowesin käsialaa, kyllä kiitos!

Sarjan katsottuani jouduin harmillisesti toteamaan, että mitä epookkiin tulee, kehenkään ei voi luottaa. The English Game on puiseva ja kankea. ”Oma maali”, kirjoitettiin The Guardianissa ja osuttiin kyllä jetsulleen oikeaan.

Rahaa ja tietynlaista osaamista on, joten hevoskärryt, junat, puvut ja sisustukset ovat kohdillaan. Mutta roolit ovat ohkaisia, työväenluokka esitetty hirvittävien kliseiden kautta ja juonenkulku kaavamainen. Jalkapallo-ottelutkin on kuvattu niin, ettei niistä ota mitään selkoa.

Vaan ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin.

Jos The English Gamen ottaa draamadokumenttina, ollaan heti varmemmilla vesillä. Jalkapallosta hyvin maltillisesti kiinnostuneelle, vain arvoturnauksia seuraavalle katsojalle Fellowesilla on paljon tarjottavaa.

Tuollainen vanhan ajan pallo oli siis paljon painavampi vettyessään? Maaleissa ei 1880-luvulla ollut verkkoja! Eikä urheiluhousuissa kuminauhoja, vaan tyylikkäät nappikaistaleet tuomassa pitoa.

Paljon jäi myös omaan tiedonetsintään kannustavia (ja vain osittain asiattomia) kysymyksiä:

Tuleeko cup-sana siis todella siitä, että palkinto on tuollainen metallikuppi?

Onkohan FA Cupin pokaali edelleen sama kuin alkujaan?

Milloin tuomari on luopunut tuollaisesta hienosta vienoäänisestä metallipillistä? (Ja hatusta?)

Onko Edward Holcroft aina ollut noin komea? Missä muissa sarjoissa häntä voi katsoa?