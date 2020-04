Murhaajan muumioitu ja halkaistu pää, täytetty merenneito-olio, itsestään liikkuva kauhulelu.

Arkeologisista museoista ympäri maailmaa löytyy toinen toistaan häiritsevämpiä esineitä. Tämä käy ilmi sosiaalisessa mediassa pyörivästä haasteesta #curatorbattle.

Yorkshiren arkeologinen museo keksi keinon, jolla museot voivat esitellä esineistöään yleisölle sosiaalisen eristämisen aikanakin. Museo haastoi viime perjantaina kuraattorit ympäri maailmaa leikkimieliseen kisaan, jossa etsitään museoiden kaikkien karmivimpia näyttelyesinettä.

Museoiden somehaasteesta kirjoittaa myös The Guardian.

Yorkshiren museo avasi pelin julkaisemalla kuvan 200–300-luvulta asti säilyneestä roomalaisen naisen nutturasta, jossa on vielä hiusneulatkin paikoillaan.

Kanadalainen museo osallistui haasteeseen ”kirotulla lastenlelulla”, joka löytyi 155 vuotta vanhan kartanon seinien uumenista. He kutsuvat lelua ”Wheelieksi”. Sillä on rullat, ja museon mukaan tämä hirvitys liikuskelee itsekseen.

”Henkilökunta laittaa sen yhteen paikkaan, ja se löytyy myöhemmin toisesta paikasta....”

Skotlantilaisen luonnontieteellisen museon kokoelmista löytyy erittäin puistattava merenneito-olio:

Museo selventää, että vastaavia otuksia löytyy useammastakin museosta. Niiden perä kuuluu täytetylle kalalle, ja pää ja kaula on veistetty ihmismäisen hirviön muotoon. Yleisemmin ne näyttävät tältä, eli ei yhtään vähemmän ahdistavalta:

Epätavallisiin keräilyesineisiin perehtynyt Ripley’s Believe It or Not! -museoketju ei voinut olla osallistumatta kisaan.

He julkaisivat kuvan Düsseldorfin vampyyriksi kutsutun murhamiehen Peter Kurtenin halkaistusta ja muumioidusta päästä. Kurten halusi itse luovuttaa aivonsa tieteelle. Hänet teloitettiin vuonna 1931.

Haasteen perusteella ihmisen erilaisista ruumiinosista, hampaista, sormista ja vatsanahasta tehdyt onnenkalut ja rituaaliesineet ovat olleet suosittuja. Ihmisosat ovat kuuluneet usein rituaaleissa kidutetuille ja paloitelluille uhreille.

Oma lukunsa on islantilaiset ruumishousut. Maan noituutta esittelevässä museossa esitellään kuviteltua versiota housuista, joita noituutta harjoittaneet ompelivat kuolleiden ihmisten ihosta – ainakin vanhojen tarinoiden mukaan. Ruumishousut olivat mustan magian työkaluja: legendan mukaan paholainen täyttäisi ruumishousujen taskut loppumattomilla kolikoilla.

Ei ole pystytty varmistamaan, onko vastaavia housuja koskaan oikeasti tehty, mutta silti näistä islantilaismuseon housuista voi nähdä painajaisia:

Viktoriaanisen aikakauden tyyli vaikuttaa usein erityisen karmivalta nykyihmisen silmin. Esimerkiksi englantilaisen York Castlen museossa on kyseiseltä ajanjaksolta ravun saksista tehtyjä kylmääviä nukkeasetelmia.

Esiin on putkahdellut myös, jos ei pelottavia, niin vähintään kummeksuttavia esineitä. Tällainen on esimerkiksi erään skotlantilaisen museon Yrjö IV:lle kuulunut hopeinen ”nuuskuttelurasia”. Sen on sanottu sisältäneen hänen rakastajansa häpykarvoja.

Kisaan on osallistunut perjantain jälkeen kymmeniä museoita. Etenkin hyytäviä näyttelyaarteita on löytynyt eri puolilta Britanniaa ja Yhdysvaltoja. Suomalaisten museoiden panosta haasteessa ei ole vielä näkynyt.