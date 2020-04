Viihdemedia Seiskan uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Jari Peltomäki. Aller Media tiedotti valinnasta keskiviikkona.

Peltomäellä, 49, on Allerin mukaan pitkä kokemus viihdemediasta ja Seiska-brändistä. Hän on ollut toimittajana Allerilla noin 20 vuotta, minkä lisäksi Peltomäki on työskennellyt muun muassa vaikuttajamarkkinoinnissa, juontajana ja tapahtumajärjestäjänä.

Peltomäki on toiminut Seiskan virkaa tekevänä päätoimittajana helmikuun alusta alkaen, jolloin Seiskan edellinen vastaava päätoimittaja Sami Hernesaho irtisanoutui tehtävästään.

”On ollut ilo huomata, kuinka viihde kiinnostaa suomalaisia näin poikkeusaikanakin. Sekä tilaus- että irtonumeromyynnille kuuluu erinomaista”, Peltomäki kertoi tiedotteessa.

Samoin Seiska.fi-sivuston kävijämäärä oli Peltomäen mukaan esimerkiksi viime viikolla erinomainen.

Viihdebrändi Seiska perustettiin vuonna 1992. Toimituksen työntekijämäärä on nyt 27.