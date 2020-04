Miltä seuraava uutinen kuulostaisi?

”Presidentti Tarja Halonen on ilmoittanut, ettei enää koskaan ole missään tekemisissä Iltalehden ja Ilta-Sanomien kanssa. Presidentti kertoo arvostavansa vapaata lehdistöä ja kriittistä journalismia, mutta hän ei suostu toimimaan enää välineenä klikkijournalismille ja vääristelylle. Lehdistöllä saa olla minkälainen mielipide tahansa presidentistä, mutta se ei voi perustua valheisiin.”

Yllä oleva kappale on täysin kuviteltu. Presidentti Tarja Halonen ei ole ilmoittanut julkisesti kieltäytyvänsä yhteistyöstä yhdenkään suomalaismedian kanssa.

Kuviteltu esimerkki tulee kuitenkin mieleen, koska suunnilleen näillä sanoilla brittilehti The Guardian uutisoi maanantaiyönä herttuapari Harryn ja Meghanin uusimmasta käänteestä taistelussaan Britannian tabloid-lehdistön kanssa. Harry ja Meghan ovat ilmoittaneet, että he tai heidän lehdistötiiminsä ei ole enää missään tekemisissä tiettyjen tabloid-lehtien kanssa ja että näiden toiminta perustuu valheiden levittämiseen.

Suomessa ajatus yhtä voimallisesta ulostulosta tuntuu kaukaiselta. Suomalaiset iltapäivälehdet ovat lähtökohtaisesti todella paljon maltillisempia kuin esimerkiksi Britannian tabloid-lehdet. Harryyn ja Meghaniin verrattavaa kielteistä julkisuutta on vaikea Suomesta löytää.

Harryn ja Meghanin tapausta on vaikea verrata Suomeen siksikään, että täällä ei kuninkaallisia koskaan ole ollut. Mutta ehkä eläkkeelle jäänyt presidentti, joka ei enää ole virallisessa valta-asemassa mutta on hyvin vahva mielipidevaikuttaja, voisi olla jonkinlainen vertailukohta, jotta voisi havainnollistaa, minkä kokoluokan ilmoituksesta on kyse.

Britanniassa Harryn ja Meghanin ilmoitus on ollut alkuviikon merkittävä uutisaihe maan isoissa medioissa. Parin ilmoitus täyskiellosta koskee The Sunia, Daily Mailia, Daily Mirroria ja Expressiä.

Tabloid-lehdillä ei ole enää myöskään pääsyä tilaisuuksiin, joissa pari esiintyy, eikä mahdollisuutta käyttää heistä julkaistuja lehdistöpoolin kuvia. The Guardianin mukaan tabloid-lehdet voivat olla pariin yhteydessä vain välttämättömissä tapauksissa parin asianajajan välityksellä.

Pitkässä viestissään Harry ja Meghan syyttävät brittiläisiä tabloid-lehtiä valheista ja vääristelystä. Jo aiemmin pari on kertonut olevansa erityisen huolissaan siitä, miten brittilehtien julkaisemat juorut muuttuvat kansainvälisessä lehdistössä yksinkertaistetuiksi väitteiksi.

The Guardian kuvailee jutussaan Harryn ja Meghanin kirjettä ”isoon osaan mediasta kohdistuneeksi ennennäkemättömän suoraksi hyökkäykseksi, joka ei jätä paljoa mahdollisuuksia välien korjaamiseen”. The Guardianin mukaan herttuaparin kirjeessä on kyse siitä, että he yrittävät saada suuren yleisön menettämään luottamuksen brittiläisten tabloid-lehtien uutisiin.

The New York Timesin haastattelemat kuninkaallisasiantuntijat sanovat, että Harry ja Meghan saattavat vielä katua brittiläistä tabloid-lehdistöä vastaan aloittamaansa vihanpitoa.

Toimittaja Penny Junor sanoo New York Timesin haastattelussa, että suuri osa briteistä saa edelleen tietonsa kuninkaallisten elämästä tabloid-lehtien avulla, ja Harry sekä Meghan ”menettäisivät merkityksensä” brittien silmissä, jos heistä ei enää kirjoitettaisi kyseisissä julkaisuissa. Junorin mukaan pari ”ärsyttää voimakasta karhua” tuoreella ilmoituksellaan.

Tabloid-lehdet ovat kritisoineet äänekkäästi Harryn ja Meghanin ilmoitusta. Esimerkiksi Daily Mailin nettisivuille kolumneja kirjoittava, maan tunnetuimpiin konservatiivikommentaattoreihin kuuluva Piers Morgan on Twitterissä pilkannut paria siitä, että he yrittävät kerätä huomion itselleen ilmoituksellaan koronapandemian aikana. Daily Mail ja muut tabloid-lehdet ovat etunenässä uutisoineet toimittajayhdistyksen näkemyksen siitä, että Harryn ja Meghanin päätöksessä kyse olisi sensuurista.

Harryn ja Meghanin välit brittiläiseen tabloid-lehdistöön ovat jo pitkään olleet tulehtuneet.

Harrylla on kirjoitettu olleen lapsesta lähtien vaikea suhde lehdistöön. Siihen on vaikuttanut erityisesti se, miten brittilehdistö aikoinaan kohteli Harryn äitiä prinsessa Dianaa ja miten Diana kuoli auto-onnettomuudessa paparazzien jahdatessa häntä.

Viime vuosina Harry ja Meghan itse ovat joutuneet kärsimään brittiläisessä tabloid-lehdistössä rajusta ryöpytyksestä. Lehdet ovat julkaisseet ”kuninkaallisiin lähteisiin” nojaten huhuja ja juoruja brittihovin huhutuista tulehtuneista väleistä ja kuningatar Elisabetin väitetyistä ongelmista pojanpoikansa ja tämän puolison kanssa.

Vuodenvaihteessa Harry ja Meghan ilmoittivat luopuvansa kaikista kuninkaallisista oikeuksistaan, velvoitteistaan ja samalla myös verovaroilla tuetusta rahoituksestaan. Pariskunta on muuttanut Yhdysvaltojen länsirannikolle Los Angelesiin.

Samalla on alkamassa oikeudenkäynti Meghanin ja Daily Mailin välillä. Se koskee tapausta, jossa Daily Mail julkaisi Meghanin isälleen kirjoittaman yksityisen kirjeen.

Brittilehdistö on pitänyt Harryn ja Meghanin ulostuloa poikkeuksellisena, mutta onko vastaavalle tapaukselle löydettävissä verrokkitapauksia Suomesta?

Kovin helppoa se ei ole, toteaa mediayrittäjä Pasi Kivioja. Hän on tehnyt väitöskirjan suomalaisten iltapäivälehtien evoluutiosta median murroksessa.

Kiviojan mukaan Britannian tabloid-lehdistö eroaa ratkaisevalla tavalla suomalaisista iltapäivälehdistä. Niiden uutisoinnin tapa ei noudata ollenkaan samanlaisia ohjeistuksia tai yksityisyyden suojaa kuin suomalaiset iltapäivälehdet. Kiviojan mukaan brittiläisiä tabloid-lehtiä ei voi suoraan verrata Suomesta edes juorulehdiksi kutsuttuihin Seiskaan tai Hymyyn.

Mitä tulee alussa mainittuun kuviteltuun esimerkkiin, Kiviojan on vaikea sanoa, minkälaista reaktiota se herättäisi suomalaisissa. Hänen mukaansa osa yleisöstä tuomitsee iltapäivälehdet joka tapauksessa edes perehtymättä niihin. Todennäköisesti keskustelu kääntyisi nimenomaan samaan teemaan kuin Britanniassa on käynyt: onko reaktio ollut liioiteltu ja onko sille perusteita?

Kiviojan mukaan Harryn ja Meghanin tapauksessa heidän reaktionsa voi hyvin ymmärtää. Hän huomauttaa, että Harry ja Meghan ovat selvästi ajoittaneet ilmoituksensa samaan ajankohtaan alkavan oikeudenkäynnin kanssa.

Koska Harry ja Meghan eivät käytä enää kuninkaallisia titteleitä eivätkä saa verovaroista tuloja, heillä ei ole mitään velvollisuutta antaa kenellekään haastatteluja, muistuttaa Kivioja.

Oleellista Kiviojan mukaan on myös se, että samalla herttuapari on irtautunut lehdistöpoolista, jonka avulla Britannian isoimmat mediat saavat käyttöönsä muun muassa kaikki kuninkaallisen perheen viralliset kuvat. Koska Harry ja Meghan eivät enää kuulu systeemiin, brittitabloidit eivät voi myydä lehtiään heistä saaduista lehdistöpoolin kuvilla.

Kivioja ei ole myöskään varma, miten paljon Harryn ja Meghanin ilmoitus voi enää huonontaa heidän tilannettaan brittiläisen tabloid-lehdistön kanssa.

”Normaalioloissa tällainen avoimen sodan julistaminen ja boikottilistan julkistaminen ärsyttää ja saattaa johtaa entistä kielteisempään julkisuuteen. Heidän kohdallaan pitää sanoa, että en tiedä, voiko se enää kielteisempää olla”, Kivioja sanoo.

”On myös mahdollista, että tällainen ilmoitus on herätys medialle. Että he katsovat peiliin, arvioivat toimintaansa ja muuttavat tapojaan. En silti pidättäisi hengitystä, että näin kävisi.”

Sananvapauteen perehtynyt Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Riku Neuvonen sanoo, että brittilehdistön tapaan reagoida Harryn ja Meghanin ilmoittamaan kieltoon voi vaikuttaa myös se, että useimmat lehdet ovat Britanniassa poliittisesti sitoutuneita ja voivat olla huolissaan siitä, jos seuraavaksi heillä on edessään vastaavanlaiseen pannaan joutuminen.

”Periaatteellinen sananvapauskeskustelu on Britanniassa vahvempaa kuin Suomessa”, Neuvonen sanoo.

Neuvonen ei näe suoranaista sananvapaudellista ongelmaa siinä, jos merkittävä, päättävässäkin asemassa oleva julkisuuden henkilö ilmoittaisi julkisesti kieltäytyvänsä yksittäisen median haastatteluista.

Oleellista on se, että viranomaisille on velvoite vastata tietopyyntöihin ja toimittaa pyydetyt julkiseksi määritellyt tiedot, mutta haastatteluihin suostumiseen velvollisuutta ei suoranaisesti ole.

”Suomessa on varmasti poliitikkoja, jotka eivät anna tietyille lehdille haastatteluja, mutta eivät vain tee siitä numeroa”, Neuvonen sanoo.

Pasi Kivioja muistuttaa, että numerokin on asiasta joskus tehty. Vuonna 2015 ulkoministerinä ollessaan Timo Soini ilmoitti, ettei anna haastatteluja ruotsinkielisiä sanomalehtiä julkaisevalle KSF Medialle. Vuonna 2016 Iltalehden politiikan toimittajan Tommi Parkkonen kertoi pääministeri Juha Sipilän ilmoittaneen hänelle, ettei enää vastaa Parkkosen kysymyksiin.

Aivan viime päivinä Suomessa on käyty kiivasta keskustelua siitä, miten hyvin poliitikot antavat haastatteluja. Iltalehden toimittaja Susanne Päivärinta kirjoitti kommentin, jossa hän syytti sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen ”kykkivän piilossa”, koska tämän avustaja oli ilmoittanut, että Pekosella ei ole aikaa tulla haastateltavaksi Päivärinnan ohjelmaan. Pekonen oli kommenttia seuraavana päivänä Katri Makkosen haastateltavana Ylen A-studiossa.

Kiviojan mukaan kyse voi olla tasapainoilusta sen välillä, että kaikki mediat haluaisivat saada haastattelun samaan aikaan, mutta poliitikoilla ei ole aikaa olla kaikkien medioiden haastateltavana.

Ongelmalliseksi tilanne muuttuu, jos kriisitilanteessa päättäjät eivät vastaa missään oleellisiin kysymyksiin tai anna mahdollisuutta kysyä kriittisiä kysymyksiä.