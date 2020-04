Yle Areenalla, Ruudulla, C Morella ja Elisa Viihteellä on nyt ennätysmäärä käyttäjiä.

Lukemattomat alat ovat ajautuneet taloudellisiin ongelmiin koronaepidemian vuoksi. Videostriimaukseen perustuvalla liiketoiminnalla – eli Netflixillä, HBO:lla, Amazonilla, uudella Disney+:lla ja muilla suoratoistopalveluilla – sen sijaan menee nyt paremmin kuin koskaan.

Keskiviikkona uutisoitiin, että Netflixin vuoden ensimmäinen neljännesvuositulos oli yli kaksinkertainen verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Markkinatutkimuslaitos eMarketerin analyytikko kuvaakin Netflixin liiketoimintaa ”lähes täydellisen sopivaksi väestölle, joka joutuu yhtäkkiä sidotuksi koteihinsa”.

Helsingin Sanomissa viime viikolla julkaistussa The Wall Street Journalin artikkelissa kerrottiin, kuinka Yhdysvalloissa suoratoistopalvelujen tilaukset ovat kaikkiaan lisääntyneet lyhyen ajan sisällä valtavasti.

Esimerkiksi Disney+ kertoi ylittäneensä maailmanlaajuisesti 50 miljoonan tilaajan rajan viisi kuukautta toimintansa alkamisen jälkeen. The Wall Street Journalin kyselytutkimuksen mukaan amerikkalaiset käyttivät striimauspalveluihin maaliskuussa keskimäärin 37 dollaria kuukaudessa. Viime marraskuussa vastaava summa oli 30 dollaria.

Kasvu ei rajoitu maailmanlaajuisiin suoratoistojätteihin.

Myös Suomessa suoratoistopalveluiden käyttäjämäärissä havaittiin selkeä piikki heti maaliskuusta lähtien, kun epidemiasta johtuvia rajoitustoimenpiteitä alettiin ottaa käyttöön.

Pohjoismainen Dplay ilmoitti jo viime viikon tiistaina maaliskuun olleen palvelulle Suomessa kaikkien aikojen ennätyskuukausi: Dplayn tilaajamäärä kasvoi yhtiön tiedotteen mukaan maaliskuussa 48 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna. Videokäynnistyksiä oli 3,9 miljoonaa, 111 prosenttia aiempaa enemmän.

HS kysyi asiasta MTV:n C Moren, Nelosen Ruutu+:n ja Elisa Viihteen edustajilta, ja kaikki kertoivat tilaajamäärien kasvaneen poikkeustilan aikana.

”C More -suoratoistopalvelun streamausmäärissä sekä myynnissä oli merkittävää kasvua jo heti ensimmäisen eristysviikonlopun aikana. Korona-aika on näkynyt lisääntyneenä kulutuksena per käyttäjä sekä uusina asiakkaina. Esimerkiksi C More viihde -tuotteen viikkomyynti kaksinkertaistui”, kertoo C Moren liiketoimintajohtaja Saara Pekkonen.

Pekkosen mukaan C Moren katseluun käytetty aika kasvoi maaliskuussa 70 prosenttia vuoden 2019 maaliskuuhun verrattuna, ja käynnistykset palvelussa yli tuplaantuivat.

Etenkin kotimaisia draamasarjoja on katsottu palvelussa nyt aiempaa enemmän, Pekkonen kertoo. Niitä ovat C Morella esimerkiksi Salatut elämät, Rantabaari, Hotel Swan Helsinki ja Paras vuosi ikinä.

Lisäksi MTV Uutiset on kerännyt ennätyslukuja digipalveluissa, Pekkonen kertoo.

Nelosen Ruutu+:lla ollaan nyt tilaajien suhteen ”ennätysmäärissä”, kertoo Nelonen Median liiketoimintajohtaja Ville Nylund. Tilauksia palvelulla on nyt lähestulkoon 300 000.

”Tilaajamäärää on rakennettu systemaattisesti pitkän aikaa, mutta sen lisäksi on nähtävissä, että ihmisillä on nyt aikaa tutustua palveluihin. Tilanteen vaikutukset näkyvät”, hän sanoo.

Mainosrahoitteisen television puolella mainostajat vähenevät koronaepidemian aikaan, mutta tilauspalvelussa kasvu näkyy, Nylund linjaa.

Ruudussa eniten kasvua on nyt ollut lastenohjelmien ja elokuvien katseluissa. Eniten katseluita tulee edelleen palvelun omista kotimaisista sarjoista, kuten Syke-draamasarjasta ja Temptation Island Suomi -realitysta.

Elisa Viihteen liiketoimintajohtaja Sami Aalto sanoo, että palvelun kokonaiskäyttö on kasvanut selvästi maaliskuun puolivälin jälkeen. Se kattaa sekä elokuvien vuokrauspalvelun että tilattavan suoratoistopalvelu Elisa Viihde Aition, josta löytyvät Elisan alkuperäissarjat, kuten esimerkiksi Nyrkki, Kaikki synnit ja Ivalo.

”Esimerkiksi vuokraamosta vuokrataan säännöllisesti noin 70 prosenttia enemmän elokuvia kuin normaalisti. Elisa Viihde Aition tilausmäärä taas on tuplaantunut alkuvuoteen verrattuna.”

Yleisradion kaikille ilmaisen nettipalvelun Yle Areenan ohjelmapäällikkö Cilla Lönnqvist kertoo, että maaliskuu oli palvelulle käytännössä kaikkien aikojen ennätyskuukausi. Videokäynnistyksiä oli kuun aikana kaikkiaan 96 miljoonaa. Käyttöä lasketaan videokäynnistysten lisäksi datasiirron näkökulmasta: dataa siirrettiin enemmän kuin koskaan aiemmin.

Uutisten kulutus lähti ensimmäisenä hurjaan nousuun, jo ennen kuin poikkeustila alkoi, Lönnqvist kertoo. Huippuviikko oli maaliskuun puolessavälissä, 16.–22.3. Silloin uutis- ja ajankohtaisohjelmia katsottiin 400 prosenttia enemmän kuin normaalisti.

”Siitä parin viikon kuluttua ihmisille alkoi ehkä tulla ’uutisähky’. Nyt komedia ja draama ovat genreinä aivan kärjessä ohjelmien joukossa”, Lönnqvist kertoo.

Draama- ja komediasarjoja katsottiin Areenassa 30 miljoonaa kertaa maaliskuussa, ja huhtikuussa tahti on kiihtynyt. Katsotuimpia ovat esimerkiksi Modernit miehet, Aikuiset ja Karppi sekä Metsoloiden kaltaiset vanhat suosikit. Myös lastenohjelmien kulutus kasvoi Areenassa lähes draamaohjelmien tasolle maaliskuussa.

”Tavallaan ihmiset ovat ennenkin tienneet, että Yle Areena on olemassa, mutta nyt sitä kulutetaan ihan eri tavalla kuin ennen”, Lönnqvist sanoo.

Kaikista palveluista kerrotaan, että sarjoja ja elokuvia on lisätty valikoimiin tavallista enemmän tilanteen vuoksi.

Yksi ohjelmakategoria on poistunut televisioista nopeasti koronatilanteen vuoksi, nimittäin liveurheilu. Suoria urheiluotteluita ei siis nyt ole tarjolla suoratoistopalveluissakaan, esimerkiksi Ruudussa ja C Morella. Nylund ja Pekkonen sanovat, että se ei ole ainakaan toistaiseksi pudottanut palveluiden tilaajamääriä.

Otteluiden katoamiseen on yritetty reagoida. C Morella urheilua sisältävien suoratoistotuotteiden hintaa on Pekkosen mukaan laskettu, ja palvelun sarjat sekä elokuvat ovat myös urheilutilaajien katsottavissa toistaiseksi.

Nylyndin mukaan Ruutuun lisättiin nopealla aikataululla kymmeniä urheiludokumentteja.

”Tietysti tässä mielenkiinnolla odotellaan, milloin urheilusarjoja aletaan taas pelata vai aletaanko. Se vaikuttaa meidänkin liiketoiminnalliseen tilanteeseen.”

Pelkkää auvoa koronaepidemia ei suoratoistopalveluille ole. Suurelle osalle palveluista suurin myyntivaltti ovat niiden omat alkuperäissarjat, joita ei muualta näe. Ja koronaviruksen aiheuttamien varotoimien takia käytännössä kaikkien elokuvien ja tv-sarjojen tuotannot on nyt jäädytetty.

Yhdysvalloissa se huolestuttaa jo suoratoistojättejäkin.

Netflix kertoo pysäyttäneensä maailmanlaajuisesti suurimman osan tuotannoistaan, ja kilpailevat palvelut ovat samassa tilanteessa. Netflixin johto laskee oman palvelunsa kilpailuvalteiksi tuhansien nimekkeiden valikoiman sekä sen, että sillä on varastossa julkaisua odottavia sarjoja.

”Asiakastyytyväisyytemme kärsinee uuden sisällön puutteesta vähemmän kuin kilpailijoilla”, yhtiön tiedotteessa muotoiltiin.

Tämän ongelman edessä ovat myös kotimaiset palvelut, joille niillekin omat sarjatuotannot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vaikutuksia tuotantoihin on jo ollut.

Nelonen Median Nylund sanoo, että esimerkiksi Sykettä on tehty ”etupainotteisesti”, ja uusi kausi on tulossa jo kesällä. Mutta muun muassa Selviytyjät-realityn kuvauksia on jouduttu siirtämään alkukesästä syksyyn.

Elisa Viihteellä uuden Pohjolan laki -nimisen alkuperäissarjan oli tarkoitus tulla katsottavaksi alkukesästä, mutta sen tuotanto jouduttiin keskeyttämään, Aalto kertoo. Sen eräänlaiseksi korvaajaksi otettiin Downshiftaajat-sarjan kolmas kausi, joka oli jo valmis, mutta jonka oli alun perin tarkoitus tulla palveluun myöhemmin.

C Morelta kerrotaan, että ”mahdollisia viivästyksiä saattaa olla tulossa joihinkin alkuperäissarjatuotantoihin”.

Eli toistaiseksi omien sarjojen ”puskuria” on kotimaisillakin palveluilla, ja tilanteeseen on pystytty mukautumaan. Mutta kuinka kauan, se riippuu täysin epidemian kestosta.