Kreikka­laisesta mytologiasta tuttu Nemesis, sydänyön valtiattaren Nyksin tytär, on koston jumalatar.

Nemesis on myös Philip Rothin juuri nyt äärimmäisen ajankohtaiseen asentoon kääntynyt romaani, joka julkaistiin alkukielellä Yhdysvalloissa kymmenen vuotta sitten.

Se kertoo kuumasta, lähes trooppisesta kesästä 1944, jolloin hallitsematon polioepidemia riehuu Newarkissa ja kylvää silmitöntä pelkoa paikallisten mieliin. Sota Euroopassa ja Kaukoidässä menettää merkityksensä, koska kuolema kolkuttaa ovelle omilla kotinurkilla Weequahicin kaupunginosassa.

Kukaan ei tiedä, kuka on seuraava uhri. Erityisesti lapsiin iskevään tautiin ei ole olemassa lääkettä eikä immuniteettia takaavaa rokotetta. Ainoa hoitokeino on rautakeuhko eli tankkirespiraattori – hengityslaite.

”Meidän piti pestä kaikki hedelmät ja vihannekset ennen kuin söimme niitä ja pysyä kaukana kaikista ihmisistä, jotka näyttivät sairailta tai valittivat polion paljonpuhuvia oireita.”

Kaduilla kiitävät ambulanssit, ja kauppojen ikkunoihin on teipattu kylttejä, joissa lukee: Sinäkin voit auttaa.

Vaikka Philip Roth ei kuvaa Nemesis-romaanissa korona­viruksen kaltaista pandemiaa vaan paikallista epidemiaa, näkymättömäksi viholliseksi tekeytyneen taudin synnyttämät tuntemukset ja reaktiot ovat nyt paljolti samanlaisia kuin Rothin vangitsemassa fiktiivisessä maailmassa.

Oikeasti polioepidemia ei riehunut New Jerseyn Newarkissa kesällä 1944. Roth on yhdistänyt tuohon ajankohtaan kaksi todellista Newarkia ravistellutta polio­epidemiaa, joista ensimmäinen osui vuoteen 1916 ja toinen vuoteen 1952.

Polioon sairastui vuonna 1916 noin 27 000 amerikkalaista, joista yli 7 000 kuoli. Nelisenkymmentä vuotta myöhemmin tartunnan sai lähes 58 000 amerikkalaista, joista henkensä menetti noin 3 000.

Kirjailija Philip Roth (1933–2018). Kuva: ERIC THAYER / REUTERS

Philip Rothin kuvaama polioepidemian kourissa taisteleva Newark käy hyvästä verrokista tämän päivän koronaviruksen rankasti koettelemiin New Jerseyyn ja New Yorkiin.

Yhteistä on se, että sekä polio että koronavirus tekevät pahinta jälkeä tietyssä sosioekonomisessa ja etnisessä väestöryhmässä. Philip Rothin kuvaama polio riehuu juutalaisten ja italialaisten keskuudessa tiheästi asutussa, suhteellisen köyhässä ympäristössä.

Koronavirus on taas hyökännyt mustien kimppuun.

Terveyslautakunta on etäisesti kartalla, mutta valtaosa toimenpiteistä toteutetaan liian hitaasti. Sitä ennen terveyslautakunta on vähätellyt taudin ilmaantuvuutta, mikä on luonut pelolle otollisen kasvualustan.

Vertauskuvallisella tasolla Nemesis-romaanin polioepidemia luonnollisesti rinnastuu vääjäämättä etenevään antisemitismiin.

Philip Roth kysyy myös, mikä viisaus piilee siinä, että Jumala tapattaa lapsia poliolla ja aikuisia nuoria sodassa.

Romaanissa polio ei ole kuitenkaan koston jumalattaren Nemesiksen ase, jolla rangaista ylimielistä ihmiskuntaa. Nimi viittaa romaanin keskushenkilöön nuoriso-ohjaaja Bucky Cantoriin, joka viedessään paikallisia juutalaislapsia turvaan kesäleirille kaupungin ulkopuolelle tartuttaakin moneen vekaraan polion.

Häntä rangaistaan siitä, että yrittäessään tehdä hyvää hän tekeekin pahaa. Se on hänelle elämänmittainen taakka.

Jotakin kovin tuttua Philip Rothin kuvaamassa epidemiassa on. Myös kesällä 1944 on pulaa laitteista.

”Rautakeuhkot olivat loppuneet monesta kaupungin sairaalasta, ja niitä tarvitsevia potilaita kuljettiin Bellevilleen, Kearnyyn ja Elizabethiin, kunnes Newarkiin saataisiin tuotua lisää hengityslaitteita.”