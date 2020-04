Kirjallisuus

36-vuotias perheetön Keiko työskentelee osa-aikaisena työntekijänä pienessä konbini-lähikaupassa. Arki toistuu päivästä toiseen samanlaisena, mutta se sopii Keikolle. Hän ei haaveile perheestä tai koulutustaan vastaavasta urasta.

Keiko on päähenkilö Sayaka Muratan romaanissa Lähikaupan nainen (Gummerrus). Se on satiirinen kertomus japanilaisesta yhteiskunnasta ja siitä, miten valtavaa mukautumisen paine on. Yhteiskunnan vääristyneet piirteet on viety äärimmäisyyksiin, sanoo japanologi ja kirjan suomentaja Raisa Porrasmaa.

Japanissa naisiin kohdistuu yhä tiukkoja odotuksia ja suuri osa käy läpi saman kaavan: lukion jälkeen yliopistoon, valmistumisen jälkeen työelämään ja muutaman työvuoden jälkeen naimisiin ja kotiin hoitamaan lapsia.

Uran ja perheen yhdistäminen on liki mahdotonta muun muassa päivähoitopaikkojen pienen määrän takia.

”Myöhemmin kun lapset kasvavat tai muuttavat kotoa, naiset palaavat työelämään mutta eivät suinkaan koulutustaan vastaaviin tehtäviin vaan vaikkapa supermarketin kassalle”, Porrasmaa kertoo.

Myös Keikon perhe ja ystävät toivovat, että tämä alkaisi elää ”normaalia elämää”.

”Tavallaan [teoksessa] tulee hyvin esille, että nainen voi tehdä uraa, mutta perhe saattaa painostaa, että pitäisi hankkia lapsia ja että se olisi ihanteellista.”

Oleellista on myös se, missä uransa tekee.

”Japanissa olisi oikeasti ihan poikkeuksellista, että joku korkeasti koulutettu tekisi tuollaista konbini-työtä, eikä mitään ’oikeaa uraa’.”

Myös Keiko tietää, ettei lähikaupassa työskentelyä katsota hyvällä. Toisinaan hän joutuu jopa käyttämään tekosyitä välttääkseen utelut puolisosta tai työpaikasta.

Porrasmaan mukaan kirjasta on esitetty kahtalaisia tulkintoja. Toiset näkevät kirjan hauskana ja ironisena, kun taas joillekin teos on traaginen. Länsimaissa Keikoa on pidetty jopa autistisena hahmona, jolle yhteiskuntaan ja sosiaalisiin tilanteisiin mukautuminen on erityisen hankalaa.

Kirjan kirjoittaneen Sayaka Muratan kanssa keskustellut Porrasmaa kertoo, että kirjailijan mukaan tarina ei kuitenkaan ole kuvaus autismikirjoon kuuluvasta ihmisestä.

”Keikon luonteenlaatu vain sattuu olemaan tällainen. Kirja ironisoi esimerkiksi sillä, että jos lapsi sanoo jotain hassua, niin heti ollaan viemässä terapiaan”, Porrasmaa kertoo. ”Ihmisiä yritetään puristaa koulutuksella ja muilla tavoilla tiettyyn muottiin, ja ihminen joka ei osaa luonnollisesti mukautua siihen joutuu hakemaan jatkuvasti sellaista manuaalia luontevaan käyttäytymiseen ja toimintaan.”

Kirjassa Keikolle turvallinen manuaali on löytynyt konbinista, jossa käytännöt ovat selvät irasshaimase-tervetulotoivotuksia, kumarruksia ja oikeaa ilmettä myöten.

Japanilaisnaiset pukeutuivat kimonoihin tammikuussa 2020 Coming of Age -päivänä Tokion Toshimaen-puistossa.

Porrasmaa on asunut Japanissa yhteensä seitsemän vuotta ja seurannut japanilaisten naisten elämää läheltä. Vaikka hän on opiskellut ja työskennellyt yliopistoyhteisöissä Tokiossa, Kiotossa ja Osakassa, hänen tuttavapiirissään on eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia naisia.

”Yleisesti ottaen tuttavapiiriini kuuluvat naiset ja esimerkiksi haastattelemani kirjailijat ovat varsin tyytymättömiä Japanin yhteiskuntaan ja ilmaisevat ihailuaan suomalaisten naisten asemaa kohtaan”, Porrasmaa kertoo.

Hän on tutkinut erityisesti japanilaisten naisten historiaa ja naiskirjailijoiden asemaa Japanin klassisessa kirjallisuudessa.

Viime vuonna Porrasmaalta ilmestyi Japanin naishistoriaa käsittelevä tietokirja Auringonjumalattaren tyttäret – Naiskohtaloita muinaisesta Japanista (Atena).

Teoksessa naiset, keisareista nunniin ja kirjailijoihin, nousevat esiin merkittävinä ja arvostettuina toimijoina.

”Historian hämärissä [Japanissa] oli miltei matriarkaatti ja naisten asema oli yllättävänkin vahva”, Porrasmaa kertoo.

Hän nostaa esille maata hallinneet kahdeksan naiskeisaria. Vastaavasti Kiinassa naispuolisia keisareita on tiettävästi ollut vain yksi.

Japanissa naiset päätyivät keisareiksi usein poikkeusoloissa. Heidän valta-asemansa oli silti yhtä vahva kuin maata hallinneilla miehillä. Keisaria tarkoittava tennō-sanakin on Porrasmaan mukaan alun perin sukupuolineutraali.

Japanilaisen kirjallisuuden klassikkoteosta Genjin tarinaa (Genji monogatari) pidetään hovinaisena palvelleen Murasaki Shikibun aikaansaannoksena.

Erityisen merkittävä naisten rooli oli kulttuurihistoriassa. Niin kutsutun hovikirjallisuuden kulta-aikaa elettiin Heian-kaudella ja Kamakura-kauden alussa (noin vuosina 790–1300).

Tuolloin syntyi japanilaisen kirjallisuuden kenties suurin klassikko Genjin tarina, jota pääosin pidetään hovinaisena palvelleen Murasaki Shikibun aikaansaannoksena.

Sei Shōnagonin päiväkirjamainen Päänaluskirja tunnetaan hyvin länsimaissakin.

Tuolta ajalta on myös Sei Shōnagonin länsimaissakin hyvin tunnettu päivä­kirjamainen Päänaluskirja (tunnetaan myös Tyynyn­aluskirjana).

Porrasmaan mukaan naisten rooli japanilaisessa kirjallisuushistoriassa on ollut jopa maailmanhistorian mittakaavassa poikkeuksellinen.

Kiinalaisten kanji-merkkien rinnalle vakiintunutta kana- eli nykyistä hiragana-tavustoa pidetään niin ikään japanilaisten hovinaisten aikaansaannoksena.

Ennen 700-lukua Japania saattoi hallita nainen, mutta sittemmin naisten paikaksi on vakiintunut koti. Politiikan huipulla naisia on viime vuosikymmeninä ollut vain kourallinen.

”Moniin muihin Aasian maihin verrattuna naisilla on [Japanissa] hyvä asema ja periaatteessa samat mahdollisuudet edetä kuin miehilläkin. Herrakerhoja ja lasikattoja tulee kuitenkin vastaan”, Porrasmaa sanoo.

Nyt Japanissa on kuitenkin käynnissä murros. Moni nainen rikkoo yhteiskuntaan juurtuneita perinteisiä normeja ja valitsee perheen sijasta uran. Nuoret parit päättävät olla hankkimatta lapsia. Myös valtio kannustaa naisia töihin nyt kun väestö vanhenee, syntyvyys laskee ja huoltosuhde heikkenee.

”Sanotaan, että Tokiossa on enemmän koiria kuin lapsia”, Porrasmaa kertoo.

Japanilaisnaisia kävelyllä Kioton perinteikkäillä kaduilla vuonna 2013.

Yhteiskunnan kannalta vallalla olevassa murroksessa on hyvät ja huonot puolensa. Naiset halutaan töihin, mutta samalla kytee huoli. Kuka nyt hoitaa lapset, vanhukset ja kodin?

Pikkuhiljaa taakkaa on alettu jakaa, ja esimerkiksi isyysvapaiden määrä on hienoisessa kasvussa.

Viimeisin esimerkki on Japanin ympäristöministeri Shinjirō Koizumi, joka ilmoitti tammikuussa hoitavansa vastasyntynyttä poikaansa kotona parin viikon ajan. Kärkipoliitikon ulostulo oli poikkeuksellinen.

”Aiemmin miehille ei olisi tullut mieleenkään, että he voisivat jäädä isyysvapaalle”, Porrasmaa sanoo.

Vielä vuonna 2018 isyysvapaalle jäi vain kuusi prosenttia isistä. Äitiysvapaalla oli 82 prosenttia äideistä, vaikka sekä miehillä että naisilla on samat oikeudet vanhempainvapaaseen.

Tämä 1000-luvun piirustus koristi Murasaki Shikibun Genjin tarina -teosta. Shikibu oli kirjailija, joka palveli hovinaisena Heian-aikakauden keisarillisessa Japanissa.

Porrasmaan mukaan yhteiskuntarakenne muuttuu Japanissa vaivihkaa. Sen sijaan esimerkiksi teknologia ottaa nopeasti suuria harppauksia eteenpäin.

Juna-aseman lippuautomaatti saattaa vaihtua toisenlaiseen vuoden välein ja kokonainen tokiolaiskortteli muuttaa muotoaan muutamassa kuukaudessa.

”Ristiriitaista, että naisten asema muuttuu kovin hitaasti. Mutta muuttuu kuitenkin, pinnan alla”, Porrasmaa sanoo.

Japanilaisia kiirehtimässä töihin Shibuyan kaupungin ruuhkissa.