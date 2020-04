Laulaja Whitney Houstonista tehdään elämäkertaelokuva, kertoo elokuvasivusto Deadline.

Elokuvan nimi tulisi olemaan I Wanna Dance With Somebody, Houstonin kuuluisaa hittiä mukaillen.

Elokuvan käsikirjoittaa Anthony McCarten, jonka aiempiin töihin kuuluvat muun muassa Queen-elokuva Bohemian Rhapsody sekä Kaksi paavia. McCarten tekee elokuvaa yhteistyössä Houstonin perikunnan ja laulajan kanssa ensimmäisen levytyssopimuksen tehneen tuottajan Clive Davisin kanssa.

Elokuvan ohjaajaksi ollaan kiinnittämässä nuorta kanadalaisohjaajaa Stella Meghietä, mutta neuvottelut ovat vielä kesken.

Whitney Houstonia pidetään yhtenä hienoimmista laulajista R&B:n ja ylipäätään populaarimusiikin saralla viimeisten 30 vuoden aikana. Hän myi maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa levyä.

Elokuva tuleekin olemaan vahvasti musiikkipitoinen; siinä kuullaankin useita Houstonin hittejä.

Whitney Houston löydettiin kuolleena hotellinsa kylpyammeesta vuonna 2012. Hän oli 48-vuotias.

Houstonista on tehty viime vuosina kaksi dokumenttia, jotka ovat nostaneet esiin joitakin aiemmin piilossa pysyneitä aiheita laulajan elämästä. Esimerkiksi Whitney-dokumentti toi esiin, että Houstonia paljon vanhempi serkku oli käyttänyt tätä nuorena seksuaalisesti hyväkseen.

Toinen dokumentti, Whitney: Can I Be Me, taas kertoi Houstonin salatusta suhteesta ystäväänsä ja avustajaansa Robyn Crawfordiin.

”Tiedän, että Whitney Houstonin koko tarinaa ei ole vielä kerrottu”, kertoi musiikkituottaja Clive Davis Deadlinelle.

Hän sanoi olevansa iloinen siitä, että Anthony McCarten on sitoutunut ”pidäkkeettömän ja musiikillisesti rikkaan” käsikirjoituksen tekemiseen. Davisin mukaan elokuva näyttää Houstonin kokonaisena ihmisenä, jonka ”laulullinen nerous vaikutti koko maailmaan samaan aikaan kun hän taisteli omia demoneitaan vastaan”.

Ne hänet lopulta myös jyräsivät, Davis sanoi Deadlinelle.

Clive Davis kuuli Houstonin laulua vuonna 1983 manhattanilaisesta yökerhossa, kun laulaja oli vasta 19-vuotias. Davis oli niin vaikuttunut kuulemastaan, että tarjosi tälle heti levytyssopimusta maailmanlaajuiselle Arista Recordsille.

Houstonin oma tausta oli vahvasti gospelissa, mutta laulullista tukea tuli myös kotoa. Hänen äitinsä Cissy Houston, serkkunsa Dionne Warwick ja perheystävänsä Aretha Franklin olivat kaikki tunnettuja gospel ja soul-laulajia. Houston itse alkoi esiintyä jo lapsena Newarkin New Hope Baptist -kirkon gospelkuoron solistina.